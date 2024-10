📩 BOLETÍN | No es casualidad

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

No es casualidad

Amanecemos hoy estremecidos por las imágenes y los testimonios del paso de una gran masa de lluvias torrenciales por el Este de la península. Sobre todo en Valencia y en Albacete, y también en Málaga, las tormentas, con tornados incluidos, dejaron ayer inundaciones y riadas muy problemáticas, tumbando camiones y arrastrando coches, obligando a miles de personas a buscar refugio en plantas superiores de sus casas o edificios, en tejados o techos de vehículos, o encima de un muro cualquiera. Otros han estado aislados durante horas en casas rodeadas de un furioso torrente de agua o en mitad de un puente que parecía a punto de vencerse.

Me temo que no tiene mucho sentido a esta hora hacer un recuento de víctimas. El president de la Generalitat habló ya de madrugada de que se estaban encontrando varios cuerpos sin vida en las zonas a las que se ha podido acceder, que no son todas. Solo en la localidad albaceteña de Letur hay seis personas desaparecidas en una riada que ha cruzado el pueblo. Y no es casualidad. Parte del municipio está construido en zona por donde de manera natural debe pasar el agua. Es una de esas muchas zonas que publicamos hace tiempo en un especial sobre la 'España inundable'. Puedes ver este vídeo y luego identificar esas casas en este mapa.

Tendremos que hablar mucho de lo que ha ocurrido.

No nos adaptaremos. Los eventos extremos del cambio climático están cambiando nuestras condiciones de vida a un ritmo demasiado rápido para nuestra capacidad de adaptación, tanto política como natural. Yéndonos al otro extremo, las muertes relacionadas con el calor en mayores de 65 años han aumentado un 167% respecto a los años 90. Datos.

Nos vemos en los tribunales

La actualidad política gira alrededor de los tribunales. Casi todo de lo que tengo que hablarte sale o llega de un juzgado.

Por ejemplo, que el juez Peinado ha ampliado su operación judicial contra Begoña Gómez con otra imputación por otra denuncia de la organización ultra Hazte Oír. El magistrado está venido arriba porque los tribunales de instancias superiores han avalado sus investigaciones. Ahora la cuestión es si Begoña Gómez se apropió sin permiso de un programa informático que registró a nombre de su empresa cuando en realidad había sido diseñado para la Universidad Complutense.

O que la jueza que lleva el caso de la pareja de Ayuso le ha citado para que pueda cerrarse el pacto que lleva ofreciendo desde noviembre: declararse culpable de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental, aceptar una condena de ocho meses de cárcel y pagar una multa de medio millón de euros; a cambio, no entrará en prisión aunque acumule antecedentes penales y evitará ir a juicio. Mientras, vamos conociendo más detalles sobre los acuerdos entre González Amador y su jefe en Quirón para mover dinero.

O que el caso Errejón efectivamente es ya oficialmente el caso Errejón: el juez ha activado la causa y ya ha llamado a declarar a la denunciante, Elisa Mouliaá, para que ratifique su condena. La actriz ha decidido hablar con naturalidad con los periodistas que la van parando por la calle. “El juez decidirá si esto es delito o no es delito, yo he contado lo que me ha pasado porque creo que ninguna mujer debería pasar por esto”.

El terremoto del caso Errejón no debería ser solo judicial, ni solo político. Por eso está bien leer textos que usan este ejemplo para enseñarnos a juzgar mejor otros casos que veamos en nuestro entorno. Esta vez el de Marta Borraz, que nos responde a una pregunta habitual para invalidar a las víctimas: “Y si abusó de ella, ¿por qué siguió con él?”.

Para sorpresa de nadie, el eco del escándalo ha reactivado casos no solo en el ámbito de la izquierda: Feijóo y el PP de Andalucía cruzan versiones contradictorias sobre el estado de una investigación interna por acoso contra Ignacio Landaluce, senador y alcalde de Algeciras. Además un juzgado investiga otra denuncia contra el alcalde de Estepona.

Una traición indultada

Hoy en el podcast, contamos la historia de un hombre desconocido que cambió la historia reciente de España. Era concejal de un pueblo, conoció a un empresario, se corrompió con él y luego decidió traicionarle para destaparlo todo. Aquello terminó tumbando a un gobierno, el de Mariano Rajoy. Aquel hombre desconocido, llamado José Luis, Pepe para los amigos, ha recibido un indulto parcial.

Que no se te pase

Ayer y hoy . Olga Rodríguez investiga a Luis Moreno Ocampo : “Cuando yo era fiscal de la Corte Internacional EEUU me pidió cerrar la investigación sobre Palestina”. Ayer, otros 93 palestinos asesinados en el norte de Gaza. En Cisjordania, una delegación internacional en la que estaba Ada Colau, ha denunciado un ataque con gases lacrimógenos .

. Olga Rodríguez : “Cuando yo era fiscal de la Corte Internacional EEUU me pidió cerrar la investigación sobre Palestina”. Ayer, en el norte de Gaza. En Cisjordania, una delegación internacional en la que estaba Ada Colau, ha denunciado . En España no . El FMI, los ministros de Finanzas del G20 o la cumbre de los BRICS recomiendan aumentar los impuestos a los más ricos y a las multinacionales para hacer un sistema fiscal más progresivo. España sigue retrasando el momento. Detalles .

. El FMI, los ministros de Finanzas del G20 o la cumbre de los BRICS recomiendan aumentar los impuestos a los más ricos y a las multinacionales para hacer un sistema fiscal más progresivo. España sigue retrasando el momento. . Barrio rico, barrio pobre . Además de mapas que son útiles durante años, los compañeros de Datos ya hacen hasta reediciones de sus clásicos. Este es el mapa de la renta en España, calle a calle , actualizada con los últimos datos disponibles, con los barrios más ricos, los más pobres y las mayores diferencias de riqueza tan solo al cruzar la calle.

. Además de mapas que son útiles durante años, los compañeros de Datos ya hacen hasta reediciones de sus clásicos. , actualizada con los últimos datos disponibles, con los barrios más ricos, los más pobres y las mayores diferencias de riqueza tan solo al cruzar la calle. Jornada laboral. El Gobierno quiere contener a la patronal de que acepte la reducción de jornada laboral que ya debería estar activa según las promesas del ministerio de Trabajo. Yolanda Díaz propone ayudas de hasta 6.000 euros a las pymes de hostelería y comercio que la incorporen.

En el capítulo de hoy

Querer . Llevo varias semanas esperando el momento de recomendar ‘Querer’, la nueva serie de Alauda Ruiz de Azúa, la directora de un peliculón llamado ‘Cinco lobitos’. Creo que justo ahora es buen momento para una historia que aborda cómo una familia afronta la denuncia de una madre que, treinta años de matrimonio y dos hijos después, verbaliza que su marido la ha violado durante toda su vida en común. Es decir, es una serie sobre el consentimiento. Tanto la gente que más sabe de cine en elDiario.es como la gente que más sabe de género están de acuerdo en que es “excelente”.

. Llevo varias semanas esperando el momento de recomendar ‘Querer’, la nueva serie de Alauda Ruiz de Azúa, la directora de un peliculón llamado ‘Cinco lobitos’. Creo que justo ahora es buen momento para una historia que aborda cómo una familia afronta la denuncia de una madre que, treinta años de matrimonio y dos hijos después, verbaliza que su marido la ha violado durante toda su vida en común. Es decir, es una serie sobre el consentimiento. Tanto la gente que más sabe de cine en elDiario.es como la gente que más sabe de género están de acuerdo en que es “excelente”. Adicto . También viene un poco al caso otra serie estrenada hace poco. Es ‘Yo adicto’, un relato personal llevado a personajes de ficción sobre la deriva tiránica y fuera de control de un hombre joven enganchado a las drogas para mantener el ritmo. Ese hombre fue Javier Giner: “Este negocio y la televisión pueden ser salvajes porque nosotros como personas lo convertimos en algo salvaje. Se puede ser exigente y perfeccionista sin ser un tirano”. Aplíquese al sector que convenga.

. También viene un poco al caso otra serie estrenada hace poco. Es ‘Yo adicto’, un relato personal llevado a personajes de ficción sobre la deriva tiránica y fuera de control de un hombre joven enganchado a las drogas para mantener el ritmo. Ese hombre fue Javier Giner: “Este negocio y la televisión pueden ser salvajes porque nosotros como personas lo convertimos en algo salvaje. Se puede ser exigente y perfeccionista sin ser un tirano”. Aplíquese al sector que convenga. La guerra. Cambiando de tercio (o no tanto), yo creo que si te digo que hay un podcast que reúne al equipo de Carne Cruda y a Olga Rodríguez para hablar sobre la guerra desde una perspectiva de género, pues ya tienes elementos suficientes para escucharlo. Se llama Heridas de guerra y quiere ir más allá del relato bélico habitual sobre soldados valientes y mujeres que lloran esperando en casa. Primer capítulo.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.