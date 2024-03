📩 BOLETÍN | ¿Y tú me lo preguntas?

Hola,

Agarra un café y vamos al lío, que para ser viernes la cosa viene intensa. ¡Buenos días!

Muerte indiscriminada

Ya sé que tenemos mucha tela política que cortar, pero déjame que empiece por Gaza. Porque Israel ha vuelto a dar otro paso más en su dominio impune de la franja. El Ejército ha abierto fuego indiscriminadamente contra cientos de personas que se agolpaban a la desesperada en una entrega de comida en plena calle. Han muerto más de 100 personas, por las balas o en la avalancha de pánico desatada. Más de 700 personas han resultado heridas. Israel dice que tuvo que abrir fuego “apuntando a las piernas” porque parte de la multitud empezó a acercarse a soldados israelíes que había en la zona. Aquí los detalles y algunas imágenes del momento.

EEUU ha calificado el incidente de “alarmante” y se complican las posibles negociaciones para una tregua. También en la Casa Blanca dan por buena una cifra que los más amigos de Tel Aviv habían cuestionado hasta ahora: Israel ha matado ya a 22.000 mujeres y niños en Gaza. La cifra total de víctimas mortales registradas por las autoridades palestinas llega ya a 30.000 personas. Con esos datos, mis compañeros han hecho un reportaje con una representación gráfica para intentar dimensionar la masacre. Deberías verlo. Se llega a conclusiones como esta: la tasa de mortalidad de esta invasión es muy superior a la de la guerra de Irak o Ucrania.

¿Y tú me lo preguntas?

Ahora que hemos hablado de crímenes de verdad, de terror de verdad, de muertes, suena aún más surrealista lo siguiente que te tengo que contar. Mira que pasan cosas sorprendentes en la política. Pues yo te confieso que pocas me producen tanta perplejidad como esta. El Tribunal Supremo ve indicios de terrorismo en las protestas independentistas de 2019 y además cree que Carles Puigdemont, en persona, puede ser responsable de esos delitos de terrorismo. Así que ha decidido que sí, que hay caso, que hay que investigarlo. Y abre una causa contra Puigdemont por terrorismo.

No me canso de repetirlo: no estamos hablando de la declaración unilateral de independencia, ni del referéndum de 2017. Estamos hablando de que en 2019, tras la condena (del Supremo, ejem) a los políticos catalanes por sedición, el independentismo salió a la calle, bloqueó carreteras, y en algunos casos se produjeron altercados violentos contra la Policía por parte de los grupos más radicales. Todos los vimos. Pues eso es lo que los fiscales del Supremo y ahora también el propio Tribunal dicen que 1) puede ser terrorismo de “baja intensidad” y 2) puede ser terrorismo de Puigdemont porque “desde el inicio estuvo informado de la constitución del grupo organizado”, en referencia al colectivo Tsunami Democràtic.

Yo ni como andaluz, ni como periodista ni como ciudadano de izquierdas le tengo mucha empatía ideológica a Puigdemont, pero perseguir por terrorismo a un líder político por los altercados que pueda provocar un grupo organizado dentro de un movimiento social me parece muy delicado. Acuérdate de que todo esto se hace porque los delitos de desórdenes públicos en el procés se van amnistiar, así que necesitan convertirlos en terrorismo para poder juzgarlos.

No sé si la derecha se arrepentirá (pienso en Abascal juzgado por los excesos de la ultraderecha nazi en Ferraz y creo que sí), pero la izquierda lo lamentará seguro si todo esto acaba generando jurisprudencia. De hecho, el Supremo cita sentencias contra la kale borroka para justificar su decisión, como si en aquellos casos la violencia callejera fuera terrorismo por sí misma y no por su vinculación con ETA. Y así es como se construye, pieza a pieza, un nuevo concepto de terrorismo pensado para Puigdemont pero que heredará el resto de la sociedad. Algún día nos preguntaremos ¿y qué es terrorismo? y nos responderán: ¿Y tú me lo preguntas?

Hoy el podcast no podría ser más oportuno. Lo grabamos el martes en la redacción con público en directo y es un capítulo sobre cómo los periodistas de investigación y tribunales sobreviven a la cloaca de policías corruptos y jueces con objetivos políticos. Sirve además para que conozcáis mejor a un periodista al que léeis en muchas de nuestras exclusivas: Pedro Águeda. No tiene desperdicio.

Recurrir, interceder, intermediar

El Caso Koldo está derivando ya en el típico embrollo de quién sabía qué, quién habló con quién y cuándo. En los matices que hay entre recurrir, interceder o intermediar. El juez tiene registrada una comida entre Koldo García y José Luis Ábalos hace nada, dos meses. En esa reunión, su exasesor habría pedido ayuda a Ábalos para interceder con el Gobierno de Baleares, que quería devolver buena parte de las mascarillas compradas a la empresa clave de la trama. Esa reunión le vale al juez para calificar a Ábalos de “intermediario”. Ábalos ha dicho que “ni de coña” hizo de mediador y que se encontró con Koldo por casualidad en el restaurante.

Lo que te contamos hoy es que Koldo García también recurrió al PP en octubre, cosa que tiene lógica porque en Baleares ya gobernaba el PP y no el PSOE. En el sumario consta que la trama buscó contactos a través de un empresario vinculado al PP y que Koldo García dijo haber quedado con Miguel Tellado (portavoz del PP) y un tal “Alberto” para pedirles ayuda. Tellado ha negado cualquier contacto con la trama.

Que no se te pase

Universidad al punto . La industria de la carne lleva años pagando a científicos y universidades para condicionar sus conclusiones sobre los efectos de la ganadería en el cambio climático. Una investigación ha rastreado a decenas de empresas en EEUU, que han invertido millones de dólares para bloquear los argumentos científicos para la regulación de las grandes explotaciones. Aquí .

. La industria de la carne lleva años pagando a científicos y universidades para condicionar sus conclusiones sobre los efectos de la ganadería en el cambio climático. Una investigación ha rastreado a decenas de empresas en EEUU, que han invertido millones de dólares para bloquear los argumentos científicos para la regulación de las grandes explotaciones. . Putin amenaza . Putin ha vuelto a agitar la amenaza del conflicto nuclear como advertencia a Occidente, donde cada vez hay más runrún de un envío de tropas a Ucrania. De hecho, Macron dice que “no hay que descartarlo” .

. Putin ha vuelto a agitar como advertencia a Occidente, donde cada vez hay más runrún de un envío de tropas a Ucrania. De hecho, Macron . Experimentar para regular. En elDiario.es hemos organizado unas jornadas sobre inteligencia artificial con varios debates que te recomiendo. El ministro Escrivá ha dejado, por ejemplo, una frase interesante en esta entrevista con Ignacio Escolar: “El sector público debe experimentar con la inteligencia artificial para poder decidir sus límites”.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Frente a qué provincia española está la Isla de Alborán?

Rosa - ¿En qué programa de televisión trabaja el diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos?

Amarillo - ¿Qué icónico político democristiano en Italia fue secuestrado y asesinado en 1978 por militantes de las Brigadas Rojas?

Marrón - ¿Quién es el actual ministro de Transporte y Movilidad Sostenible?

Verde - ¿A qué palabras corresponden las siglas de la enfermedad degenerativa conocida como ELA?

Naranja - ¿Qué selección se ha proclamado campeona de la Liga de las Naciones de fútbol femenino?

-------------

Hasta aquí llegamos por hoy. Bienvenido a marzo.

Un abrazo,

Juanlu.