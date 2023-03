📩 BOLETÍN | De Tamames a Pekín

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

De Tamames a Pekín

Me imagino a Pedro Sánchez sentado en su escaño durante la moción de censura, escuchando a Tamames decir que “tenemos más violaciones que antes del feminismo” o que “para mujer, Isabel la Católica”, y pensando para sí mismo: “si este supiera que mientras él cree que me pone en aprietos yo estoy planeando una visita al presidente de China…”. Porque sí, Pedro Sánchez se va la semana que viene a Pekín, invitado por el todopoderoso Xi Jinping, que acaba de volver de Rusia para presentarse ante el mundo como mediador ante Putin. En esa cumbre de Moscú, Xi apostó por una negociación “multipolar”. O sea, que no fuera solo entre EEUU y Rusia.

Fracasos . Mientras Sánchez pensaba quizá en estas otras cosas, en el Congreso se confirmaba el fracaso de la moción de censura de Vox. Solo este partido ha votado a favor. Y de propina el Constitucional les ha rechazado el recurso contra la ley de eutanasia.

. Mientras Sánchez pensaba quizá en estas otras cosas, en el Congreso se confirmaba el fracaso de la moción de censura de Vox. Solo este partido ha votado a favor. Y de propina el Constitucional les ha rechazado el recurso contra la ley de eutanasia. Albiol. Mientras, el PP se niega a apartar a Xavier García Albiol, candidato en Badalona que además acababa de incorporarse al equipo de campaña de Feijóo, a pesar de que el juez le envía a juicio por prevaricación.

El semillero de Vox

Hoy en el podcast te contamos que la ultraderecha se ha montado en Madrid una escuela de ciencias políticas y economía para formar a nuevos líderes que colocar en empresas y en Vox. Viene patrocinada por un proyecto francés que tiene clara su misión política: crear una nueva élite ultra pero de formas modernas.

De salarios y beneficios

Vamos por marzo de 2023 y seguimos sin acuerdo entre agentes sociales sobre cómo compensar en los salarios el efecto de la inflación. La resistencia más importante está, claro, en la patronal, que ayer volvió a reunirse con CCOO y UGT sin ninguna propuesta que hacer. Mientras, y coincidiendo con un aumento de los beneficios empresariales, así están los salarios.







Arriba los tipos . El banco central estadounidense, la Reserva Federal, ha hecho lo mismo que el Banco Central Europeo. A pesar de las turbulencias financieras causadas por la subida de interés, los ha vuelto a subir 0,25 puntos.

. El banco central estadounidense, la Reserva Federal, ha hecho lo mismo que el Banco Central Europeo. A pesar de las turbulencias financieras causadas por la subida de interés, los ha vuelto a subir 0,25 puntos. Un unicornio. La nueva empresa pública de energía de Catalunya ha empezado a dar sus primeros pasos. Busca invertir en renovables y generar suficiente como para que toda la Generalitat tire de autoconsumo. Una experiencia que hay que seguir de cerca.

Que no se te pase

“Profilaxis democrática” . María Gámez, directora de la Guardia Civil, ha dimitido. Lo hace a pesar de “ser la mejor directora de la historia”, según Marlaska. Lo hace por “profilaxis democrática” ante la imputación del marido de Gámez en un caso derivado de los ERE de Andalucía. Le sustituye Mercedes González.

. María Gámez, directora de la Guardia Civil, ha dimitido. Lo hace a pesar de “ser la mejor directora de la historia”, según Marlaska. Lo hace por “profilaxis democrática” ante la imputación del marido de Gámez en un caso derivado de los ERE de Andalucía. Le sustituye Mercedes González. Guerra vaticana . El Papa 'exilia' al que fuera secretario de Benedicto XVI. Lo envía a 10.000 kilómetros del Vaticano, a Costa Rica. Georg Gänswein se había convertido en la oposición interna a la apertura de Bergoglio. Más detalles.

. El Papa 'exilia' al que fuera secretario de Benedicto XVI. Lo envía a 10.000 kilómetros del Vaticano, a Costa Rica. Georg Gänswein se había convertido en la oposición interna a la apertura de Bergoglio. Más detalles. ¿Tú qué elegirías? Dentro de poco será posible (salvo que la ley lo prohíba) elegir el sexo del bebé antes de un embarazo planificado. El último avance es poder elegir aquellos espermatozoides marcados con X o Y en función del sexo deseado.

Dentro de poco será posible (salvo que la ley lo prohíba) elegir el sexo del bebé antes de un embarazo planificado. El último avance es poder elegir aquellos espermatozoides marcados con X o Y en función del sexo deseado. Beethoven. Un equipo internacional de científicos secuencia por primera vez el genoma del genio de Beethoven a partir de cinco de sus mechones. Conclusiones: no fue envenenado como se creía y probablemente murió por una combinación entre hepatitis B, alcohol y cirrosis.

Cosas que no sabía

No conocía el extraño método reproductivo de algunos peces que viven en lo más profundo del mar. El rape macho se acopla con sus dientes al cuerpo de la hembra, que suele ser 10 o 50 veces más grande . Poco a poco, su cuerpo se va fundiendo con el de ella, y no es una metáfora pasional. El macho parasita a la hembra, se integra en su piel, pierde los ojos, la boca y poco a poco le desaparecen todos los órganos internos menos los que le serán útiles el resto de su vida: los testículos. Más aquí.

el extraño método reproductivo de algunos peces que viven en lo más profundo del mar. El rape macho se acopla con sus dientes al cuerpo de la hembra, que suele ser 10 o 50 veces más grande . Poco a poco, su cuerpo se va fundiendo con el de ella, y no es una metáfora pasional. El macho parasita a la hembra, se integra en su piel, pierde los ojos, la boca y poco a poco le desaparecen todos los órganos internos menos los que le serán útiles el resto de su vida: los testículos. Más aquí. No conocía tampoco la historia del FSO Safer, un barco petrolero abandonado desde hace 8 años en pleno mar Rojo, frente a las costas de Yemen, zona de bombardeos esporádicos. Tiene más de un millón de barriles de crudo en sus bodegas. Una bomba de relojería ambiental. La ONU ha tomado una decisión drástica: comprarlo y pedir dinero para sacarlo de allí.

tampoco la historia del FSO Safer, un barco petrolero abandonado desde hace 8 años en pleno mar Rojo, frente a las costas de Yemen, zona de bombardeos esporádicos. Tiene más de un millón de barriles de crudo en sus bodegas. Una bomba de relojería ambiental. La ONU ha tomado una decisión drástica: comprarlo y pedir dinero para sacarlo de allí. No sabía que en 1986 un lago en Camerún emitió una nube de dióxido de carbono que mató en una noche a unas 1.800 personas y a 6.000 cabezas de ganado, casi todo ser vivo a 25 kilómetros a la redonda. El gas tóxico se generó a partir de una erupción límnica, un extraño fenómeno que puede darse en lagos situados en los cráteres de volcanes que llevan mucho tiempo inactivos, como era el caso del Lago Nyos. Es algo que solo se ha podido documentar dos veces en la historia.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.