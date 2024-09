📩 BOLETÍN | Trae para acá

Hola,

Algo no cuadra

Ayer empezamos hablando de cómo la administración no es capaz en algunos casos de cumplir con el mandato básico de entregar las ayudas sociales a quienes realmente las necesitan. Hoy vengo con otro agujero negro irresoluble de nuestro Estado de Bienestar, ese que siempre intentamos proteger pero que también deberíamos mejorar: ¿qué hacemos con los niños cuando no tienen colegio? En verano siempre lo hablamos: ¿cómo pretende el sistema que sean cuidados mientras los padres no tienen vacaciones? En septiembre llega otro momento dramático para las familias que tienen un niño que va por primera vez a un colegio o a una escuela infantil: el período de adaptación, que los profesores (el sistema) consideran muy importante (porque lo es), pero que implica básicamente no ir a trabajar. ¿Cómo se supone que hay que conciliar eso? Algunas respuestas.

Más bici . El Gobierno ha anunciado una inversión de 20 millones de euros en impulsar sistemas de bicicletas públicas como las que funcionan desde hace años en Barcelona, Sevilla o (BiciMad, tú antes molabas ) en Madrid. Se destinarán además otros 20 millones a potenciar la compra de bicicletas eléctricas.

Las ventas de coches eléctricos chinos se han disparado en Europa tras la pandemia.

Trae para acá

La Audiencia Provincial de Madrid ha pedido al juez Peinado que le mande todo el contenido de la causa que mantiene abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Tanto la defensa de Gómez, claro, como la Fiscalía habían solicitado el archivo de la investigación, que ha sido muy anómala (por no decir irregular) desde el principio. Según le cuentan a mi compañera Elena Herrera, esto de que el tribunal provincial le reclame toda la causa al juez no es muy habitual y puede entenderse como un posible indicio de que pretende darle carpetazo. Es algo que debe decidir en una reunión el 30 de septiembre. Pero a saber. Porque a estas alturas ni siquiera sabemos de qué acusa el juez Peinado a los imputados.

Mientras tanto, en el PP, aunque tienen un poco de caos comunicativo, están dejando ya de nombrar a Begoña Gómez para centrarse esta semana en otro flanco de ruido: Venezuela. Ahora pretenden aprobar en el Senado una resolución (que tampoco será vinculante ni servirá de nada) para pedir que el Gobierno de España lleve a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Netanhayu no, Maduro sí. La derecha tiene que poner el nivel muy alto para intentar que a la gente no le parezca suficiente lo que Edmundo González agradece con gestos de cordialidad:

Es la foto de Pedro Sánchez recibiendo ayer en Moncloa al líder opositor venezolano, que solo ha tenido buenas palabras para su gestión de la crisis.

La España de Broncano

Hoy en el podcast, hablamos de la gran batalla cultural del momento, que se libra donde se libran las grandes guerras por el sentido común: en la tele. A lo mejor no entiendes muy bien por qué hay tanta gente dándole tanta importancia al nuevo programa de David Broncano en La 1 de TVE. Que haya superado en audiencia a El Hormiguero de Pablo Motos en la primera semana de emisión tiene unas implicaciones que van mucho más allá de una competencia entre cadenas. A mí me recuerda al momento en el que José Ramón de la Morena superó a José María García. Un cambio de época, la irrupción de un nuevo código, de un país que nos dijeron que no existe.

Que no se te pase

Oro líquido . El aceite de oliva ha subido, ha subido una barbaridad. En este reportaje se intenta explicar el trasfondo de un mercado privilegiado (la gente no quiere renunciar al aceite, aunque suba el precio) pero en tensión por la sequía.

. El aceite de oliva ha subido, ha subido una barbaridad. se intenta explicar el trasfondo de un mercado privilegiado (la gente no quiere renunciar al aceite, aunque suba el precio) pero en tensión por la sequía. 0,2 . El Ministerio de Interior quiere rebajar la tasa de alcoholemia permitida para conducir. Ahora está en el 0,5 y Marlaska la quiere bajar al 0,2 gramos por litro. Es decir, un botellín probablemente ya daría positivo. No hay razones racionales para estar en contra, pero sabemos que se liará.

. El Ministerio de Interior quiere permitida para conducir. Ahora está en el 0,5 y Marlaska la quiere bajar al 0,2 gramos por litro. Es decir, un botellín probablemente ya daría positivo. No hay razones racionales para estar en contra, pero sabemos que se liará. Murciélagos y niños . ¿Qué tiene que ver la desaparición de los murciélagos con el aumento de la mortalidad infantil en EEUU? Pues es uno de los últimos ejemplos en los que la destrucción de ecosistemas y especies está teniendo consecuencias nefastas. Más aquí .

. ¿Qué tiene que ver la desaparición de los murciélagos con el aumento de la mortalidad infantil en EEUU? Pues es uno de los últimos ejemplos en los que la destrucción de ecosistemas y especies está teniendo consecuencias nefastas. . Alberto Fujimori, expresidente peruano condenado por crímenes de lesa humanidad, ha muerto.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Cuál es la capital de Venezuela?

Rosa - ¿Cómo se llamaba el programa que presentaba Pepe Navarro cuando se emitió por primera vez Crónicas Marcianas en 1997?

Amarillo - ¿En qué año se proclamó la Segunda República Española?

Marrón - ¿Quién es el nuevo ministro de Transición Digital y Función Pública?

Verde - ¿Qué organo se vuelve transparente (por ahora, en ratones) con la aplicación de un líquido elaborado por científicos a partir de un colorante alimentario?

Naranja - ¿Por qué delito ha sido condenado el futbolista Hugo Mallo?

