De Zeneca a Vallecas

La vacuna de AstraZeneca queda descartada desde ahora en España para menores de 60 años. Es el acuerdo al que han llegado el Gobierno y las comunidades autónomas tras la confirmación científica por parte de la Agencia Europea del Medicamento de que estas dosis pueden tener como “efecto secundario muy raro“ casos puntuales de trombos documentados en mujeres por debajo de 60 años.

Ahora mismo la campaña de vacunación de AstraZeneca solo queda activa para personas de entre 60 y 65 años. Pero no te quedes con ese dato, porque hoy mismo es probable que ese techo se suba hasta los 69 años para cubrir al menos parcialmente una franja de edad que a día de hoy estaba en tierra de nadie. También está por ver si a los menores de 60 que se les ha puesto la primera dosis le ponen también la segunda.

En fin. Pese a todo, no perdamos la perspectiva. La UE sigue confiando en la vacuna de AstraZeneca. Porque los casos detectados de trombos son muy, muy puntuales y ese tipo de efectos secundarios están recogidos en los prospectos de otros medicamentos que utilizamos sin tanta alarma. Antes de convencer a nadie de que no se vacune con AstraZeneca, por favor léete esto.

Ojo a esto. Échale un vistazo a este artículo sobre las cifras de la pandemia en Chile e Israel. ¿Por qué son ejemplos relevantes? Los dos han vacunado muy rápido. Sin embargo, uno está volviendo a confinarse y el otro hace una vida cada vez más normal.

Incidencia. Mientras, la tasa de incidencia sigue subiendo en toda España, con Madrid y Navarra por encima de los 300 casos por cada 100.000 habitantes.

***

El tránsfuga que no se va

A ti, que has seguido en este boletín el culebrón de Murcia, esto te va a hacer reír y llorar, todo a la vez.

Ya sabes que los diputados de Ciudadanos que boicotearon la moción de censura en Murcia fueron nombrados a cambio consejeros del gobierno presidido por el PP. No ha pasado ni un mes y uno de ellos ha dimitido. Espera que viene lo mejor: deja su consejería… para ocupar el cargo de portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, el de mayor rango que se puede tener en la asamblea regional.

Este es el final de una pirueta doble con tirabuzón de los tránsfugas: primero traicionamos el acuerdo de Ciudadanos para hacer una moción de censura, luego entramos en el gobierno con el PP y luego uno se sale para dar un golpe interno en el grupo parlamentario y se queda con el liderazgo del partido en la asamblea. Alucinante.

Ayer estuve en la entrevista a Inés Arrimadas en Al Rojo Vivo de La Sexta. Le pregunté si no le parecía humillante, porque premiaba la traición, que su opción preferida vuelva a ser un pacto con Ayuso, después de la campaña del PP para promover el transfuguismo en Ciudadanos desde dentro. Dijo que no, que “el bien común está por encima de la venganza”. Pero claro, si Ciudadanos no es capaz ni de evitar que un tránsfuga les acabe quitando el control de su grupo parlamentario, es de entender que el partido tenga ahora mismo el orgullo por los suelos.

***

Vox en Vallecas

Ayer un grupo de unos 300 cargos y militantes de Vox buscaron en el mapa dónde estaba Vallecas y fueron a cumplir con el manual de la extrema derecha europea: montar un acto en un barrio humilde de izquierdas y a ver qué pasa. Lo que pasó es que la mayoría de los activistas y militantes del barrio decidieron ignorarles y que otros cuantos fueron a la zona a decirles que el barrio no se dejará manipular.

La cosa terminó con Santiago Abascal rompiendo (con permiso) el cordón policial para encararse con los manifestantes que no dejaban de protestar durante su discurso. Con militantes de Vox insultando y provocando a vecinos de Vallecas parapetados tras un cordón policial. Con lanzamiento de objetos y piedras a la zona de Vox. Con cargas, una treintena de heridos y dos detenidos. Más detalles.

Nuestro compañero Iñigo Sáenz de Ugarte estaba allí y dice: “Los incidentes han comenzado cuando Abascal ha querido que comiencen. Ha forzado la intervención policial para que desalojaran a los que más gritaban contra él”. Aquí su crónica.

***

Que no se te pase

Bulos. Ya empiezan las noticias falsas relacionadas con las elecciones del 4M. Son tan cutres que además suelen ser recicladas de otras campañas electorales. Los compañeros de Maldita.es han cazado una que dice que hay inmigrantes censándose repentinamente, a lo Toni Cantó, para condicionar el resultado.

El tono del fiscal . Periodistas y expertos juristas han estado debatiendo en redes sociales sobre el tono utilizado por un fiscal para dirigirse a una víctima durante un juicio por violación múltiple en Barcelona. Eso nos ha llevado a preguntarnos dónde está el límite entre lo inevitable de un interrogatorio y la revictimización.

QWERTY. A veces me planteo si tiene sentido que mi hijo aprenda a escribir con un lápiz y no directamente con un teclado. Hoy llevamos un reportaje que responde a esta inquietud: ¿tiene consecuencias que los niños dejen de escribir a mano?

Otra filtración. Los datos de 500 millones de usuarios de LinkedIn, a la venta en un foro. Están los nombres, el género, teléfono, email e información del perfil profesional.

***

Cosas que no sabía

No sabía lo que es un cuásar doble. Bueno, ni un cuásar, la verdad. Son fenómenos que surgen cuando un enorme agujero negro está en el núcleo de una galaxia. Absorbe tanta materia que, paradójicamente, son los objetos más brillantes del universo conocido. Resulta que han descubierto dos cuásares dobles en galaxias que se están fusionando. Una “rareza cósmica”. Lo he leído aquí.

No sabía que la RAE pone fecha al primer uso formal de la palabra ‘perroflauta’ en 2005, en un artículo de La Vanguardia donde se hablaba literalmente de gente desaliñada que toca la flauta y tiene un perro. Antes hay referencias a un grupo musical llamado ‘Perroflautas’. En 2010, un artículo de ABC lo usa ya con connotaciones políticas. Mi memoria me dice que el que relanza el uso de la palabra para intentar desacreditar al 15-M es Pedro J. Ramírez. Me ha despertado la curiosidad Lirondos.

No sabía, ya que estamos con la historia de las palabras, que el término ‘palabrota’ no es nada moderno y se incluyó en el diccionario en 1843, según Iedra.es. Por alguna razón, me parecía algo como más reciente. En este foro hablan además de cómo ‘taco’ adquirió también el significado de palabra soez.

Hoy hemos ido largos. Espero que te haya interesado hasta el final. Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.