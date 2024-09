¿Acaso existe alguna diferencia entre Stalin, Hitler y Sánchez?

Vuelve el Catavenenos tras un mes de total ayuno de sus venenosas pócimas habituales, y nada parece haber cambiado en este microclima del planeta donde moran nuestros maravillosos seres a los que tanto queremos.

Hoy, como ya hicimos en julio, vamos a ir medio a medio. Empezamos ya, pero no se olviden de la mascarilla para evitar males mayores.

Principales titulares de un solo día cualquiera de OKdiario: “Begoña Gómez exigió a la Complutense que contratase un equipo de ‘alto nivel’ para ‘su’ software”; “Nuevo ataque de Sánchez al juez Peinado: le acusa ahora de ‘interpretaciones artificiosas’”; “Moncloa regó con 250.000 euros a la ONU mientras intentaba colocar a la cuñada japonesa de Sánchez”; “Sánchez y la imputada Begoña de ruta ciclista durante su escapada a Andorra con 9 escoltas”; “La mordaza de Moncloa: avisa por escrito a los medios que podrá vetarles en las ruedas de prensa”; “ Ceutíes indignados con Sánchez por la invasión migratoria: ‘Hay que ser humanitario, pero no gilipollas’”. De otro día, pero es que al Cata le ha gustado mucho: “Marlaska gasta 50.000€ en una flauta y un fagot para la Guardia Civil: el valor de 100 chalecos antibalas. La unidad de música recibirá estos dos nuevos instrumentos, valorados en más de 50.000 euros”. Que silben, que sale más barato.

Y los de Libertad Digital, mismo día: “El amigo de Sánchez que buscó patrocinadores para Begoña Gómez logró 170.000 euros del ICO en la creación de la cátedra”; “Sánchez utiliza la inmigración para dividir y tensionar a la sociedad y a la oposición. La política de Sánchez, también en materia de inmigración, es buenista, divisiva, irresponsable y frívola”; “Un solo dato hunde todo el triunfalismo económico del Gobierno. La economía española se hunde irremediablemente. Y lo hace porque la productividad se desploma”. Mismo día, tres comentarios, tres, de Carlos Cuesta: “Del jaque mate a la Constitución al plan de Sánchez para acabar con Felipe VI”; “El jaque a la Corona es el jaque mate a la Constitución”, y “El plan de Sánchez para acabar con la Monarquía”. Menú variado, como ven.

Seguimos. Abc, cosas de la inmigración. Así ofreció a sus lectores el periódico más que centenario, también conocido como el boletín oficial de la derecha, la información sobre la Memoria del Fiscal General: “Los delitos cometidos por menores de 14 años crecen un 45%”; “En 2023 llegaron 2.490 menores no acompañados más que en 2022” y “Los nuevos yihadistas en España son cada vez más jóvenes”. Ergo los delincuentes son los inmigrantes. Es falso, claro, porque el mayor aumento se da en delitos informáticos, pero une y pega. ¿Saben ustedes lo que es una insidia?

Sus comentaristas. Jon Juaristi: “El gobierno sanchista seguirá segregando palabrería infecta —lo que en inglés se llama 'bullshit' y que en español podríamos traducir aproximadamente por 'caca de la vaca'— con engendros comparables, en el ámbito demográfico, al de ‘financiación singular’ en el fiscal. Por ejemplo, ‘migración circular’, mantra tan estúpido como aquél”. Isabel San Sebastián: “Si algún miembro de este Gobierno conociera el significado de la palabra 'dignidad', la gira africana de Pedro Sánchez habría provocado una oleada de dimisiones. Porque la irresponsabilidad demostrada por el presidente con sus bandazos en materia de inmigración no solo ha puesto al descubierto, una vez más, su absoluta carencia de principios, convicciones y escrúpulos (…) En apenas tres días, el caudillo socialista ha pasado de invitar a 250.000 africanos a venir a España a trabajar, porque según él aquí hacen mucha falta, a proclamar que serán expulsados quienes entren ilegalmente” ¿Pueden ustedes asegurar que Isabel San Sebastián sabe leer?; Álvaro Martínez: “Mañana hay Comité Federal en Ferraz y Sánchez ha echado mano en las vísperas del registro testosterónico y machirulo: ha retado a los pocos barones regionales que protestan a un concurso de ‘agallas’, así como suena, a una especie de ¡no hay güevos! de barra de bar”; José F. Peláez: “El último congreso federal del PSOE convirtió la Feria de Valencia en Petrogrado (…) ese ambiente tenso, frío y distante, que en lugar de un foro político parecía la convención anual de una multinacional de electrodomésticos norcoreana, con sus directivos aterrados, sus mandos intermedios ocultando los puñales”.

El Mundo. Raúl del Pozo: “Lo que no cambia es la obstrucción y el bloqueo de Pedro Sánchez. (…) Lleva en el poder seis años y aspira a aguantar nueve (…) Su rostro no aparece en las monedas, como el de Calígula, pero su política contribuye a deshacer la nación y entrampar el país”. Federico Jiménez Losantos. “Estamos ante un golpe de Estado al modo bolivariano, perpetrado desde las más altas instancias judiciales al servicio de un déspota que no vacila en entregar la Hacienda de todos los españoles a unos golpistas xenófobos e insolidarios para seguir en el poder todo el tiempo que pueda; si es por su gusto, ilimitado, visoeterno, vitalicio”;

La Razón. Hoy, toques de política internacional. Francisco Marhuenda, el director: “Estos días [Sánchez] se debe sentir muy reconfortado, porque le ha salido un clon al otro lado del Atlántico. Kamala Harris es otra política que tiene problemas con la verdad. No me sorprende, ya que es una arribista de manual”. ¿Conocían ustedes a algún fanático ultradefensor de Donald Trump? Pues el Cata tiene el gusto de presentarles a un auténtico trumpista. Con ustedes, José Antonio Vera, actual director de Publicaciones de La Razón y ex director de la Agencia EFE durante el gobierno de Mariano Rajoy. Voilà: “Nunca me gustaron las formas de Trump, pero no implantó ninguna dictadura, como vaticinaban los censores, ni trajo la guerra nuclear. Igual Biden y Harris sí. El problema de Trump es que se enfrentó al Pantano, y éste le tendió varias trampas (incluida la falsa bandera del Capitolio). Lo acabaron aniquilando”. Más de historia. Sergio Alonso. El terror. “A finales de la década de los años 30 del siglo pasado, por ejemplo, cientos de miles de miembros del propio Partido Comunista de la Unión Soviética, anarquistas y socialistas opositores fueron vigilados y perseguidos por la policía, y muchos de ellos enviados prisioneros a los campos de concentración. Merced a esta operación, a la que se conoce hoy en Rusia como el Gran Terror, José Stalin obtuvo vía libre para consolidar su poder (…) el presidente Pedro Sánchez ha decidido adelantar a otoño la celebración del Congreso Federal del Partido (…) se avecina una gran purga en la que federaciones contestatarias y barones discrepantes con la línea oficial pueden resultar laminados sin ninguna contemplación (…) El Politburó no les mandará a Siberia. Simplemente acabarán en las estepas de la irrelevancia”.

El conejo, la chistera y el mago: Luis María Anson: “Cada vez está más claro que, salvo una finta de última hora convocando elecciones generales, Pedro Sánchez piensa agotar la legislatura (…) La moción de censura exige que encabece la operación un candidato a presidente del Gobierno (…) Por fortuna, existe en España un hombre de izquierdas por todos respetado que podría encabezar la moción de censura: Nicolás Redondo Terreros, que es uno de los políticos más admirados por la opinión pública española”.

Libertad Digital. José García Domínguez, ante el Congreso del PSOE: “Para cualquier líder, el partido propio suele constituir siempre la primera de sus fuentes de dolores de cabeza. De ahí que el ideal secreto de todos sería que no existiese. Un sueño compartido que, sin embargo, solo algunos caudillos de la década de los treinta, como Stalin o Hitler, lograron llevar a la práctica. Stalin asesinó a la casi totalidad de los comunistas que habían fundado y dirigido el partido antes que él. Por su parte, el otro resolvió el incordio de los contestones internos durante la muy animada noche de los cuchillos largos”. Más lecciones. Emilio Campmany: “Cuando Hitler decidió acabar con Ernst Röhm y sus SA, todo se condujo con mucho sigilo. En una sola noche se cometieron todos los asesinatos y se produjeron todos los arrestos. Ahora, la masacre se anuncia a bombo y platillo un par de meses antes (…) Por lo demás el problema de Hitler y el remedio que le dio son los mismos de Sánchez, sólo que, en el caso del socialista, la repetición de la historia, además de ser una farsa, será a cámara lenta. Por desgracia, no es el único parecido”; Agapito Maestre: “¿Quién es Escrivá? La respuesta es obvia: un esclavo del sanchismo, o mejor, un fiel servidor del régimen totalitario que desea imponer Sánchez en España (…) Será una pieza clave para muchos de los chanchullos de Sánchez con la banca privada española. La estrecha colaboración de los bancos españoles con la cátedra de la señora Gómez, en la degradada Universidad Complutense, será uno de los modelos del sanchismo que deberá desarrollar Escrivá en su nuevo puesto”. Broche de este medio con su amo y señor, Federico Jiménez Losantos: “Hemos visto a dos bandas de canallas, el PSOE y el PSC, arrancar de raíz la base material del Estado, la Hacienda, para crear a escondidas un Estado catalán, parásito del resto de España. No hay en la historia de las traiciones una tan onerosa como la de esos dos rateros, Sánchez e Illa, para atornillarse al sillón del Poder y, desde ahí, robar cuanto puedan (…) Vienen de robar y para robar y están para quedarse cuanto puedan”.

The Objective. Fernando Savater. Titular: “Los h... de p...”. Texto: “Nuestros comunistas bolivarianos, con terroristas mal jubilados y gochistas alambicointelectuales, sostienen a Maduro aunque en el fondo lo desprecian (…) la izquierda española, en su fracción más rastrera aunque no menos abundante, disimula su sonrojo -si es que lo siente- y cierra filas junto a ese Maduro HDP cada vez más inequívocamente podrido”; Anna Grau: “No sé a ustedes, pero a mí me preocupa mucho más parar a los fascistas con piel de cordero de la ultraizquierda que a los lobos mellados de la ultraderecha”; Javier Benegas: “Gobernados por la mafia. En España, la colonización de instituciones y empresas es mucho mayor que la alcanzada por las mafias italianas (…) Tal vez así se explique por qué a los analistas les ha resultado tan complicado hasta la fecha anticiparse a las decisiones e iniciativas de nuestro particular Corleone. Es muy difícil, por no decir imposible, acertar si se utiliza una lógica política ortodoxa. En cambio, todo cobra sentido si se piensa como un mafioso”.

OKdiario. Eduardo Inda: “Franquito Sánchez quiere una España grande y libre con Cataluña rica y el resto sin autonomía fiscal”; Carlos Dávila: “En una democracia natural y decente, lo firmado por Sánchez ya tendría tratamiento penal en el Tribunal Supremo correspondiente, aquí, todo parece usual, tolerable porque la España aplanada y dormida no tiene conciencia de lo que le están haciendo. A la España opositora este infame gobernante ya no le mueve nada, ha entregado la cuchara y nada espera del porvenir más inmediato”; Fulgencio Coll (fue general del Ejército y actualmente es un cargo público de Vox): “Nuestro sistema político tiene errores, pero lo del actual presidente del Gobierno no es un fallo, es más que una anomalía, es una locura (…) Ha salido de la vía constitucional y democrática y nos tememos que el próximo congreso federal se asemejará a los de Chauchescu o Corea del Norte”.

El Debate. Gabriel Albiac. Más mafia, que estos chicos son poco originales: “Puede, seguro, que Sánchez sea indeciblemente más perverso que Zapatero. Pero es menos tonto: entendió que la fiesta del 78 había terminado; que el poder no iba a sostenerse ya sobre un partido que él acabó por disolver salvo las siglas (…) Habrá quienes sigan llamando a eso política. Pero su nombre es familia: ‘Famiglia’ en italiano; ‘Famigghia’, si se prefiere, en siciliano. De otro modo: nuestra cosa, Cosa Nostra. Sánchez, sin duda, ha sido un buen partido”; Antonio Pérez Henares. Óscar Puente. “El personaje salió de la chistera de Sánchez para hacer lo que sabia: desparramar una ensalada de coces, un aria de rebuznos y un festival de relinchos contra Feijóo en el Congreso, tras su insuficiente victoria electoral. Al caudillo, a la corte pedrera y a la tropa papagaya les gustó mucho y lo jalearon como su héroe porque, ciertamente, y para tal parva, cumple con creces los requisitos de serlo. El premio del amado líder fue hacerlo ministro de Transportes, pero su cometido real siguió siendo el de boceras oficial”. Y ojo al periodista aristócrata, Ramón Pérez-Maura: “Zapatero y el narcotráfico. El Cartel de los Soles, el Cartel de Medellín, Samper, Maduro, Cabello. En estos ámbitos se mueve José Luis Rodríguez Zapatero. ¿También con esa gente se trata por sintonía ideológica? (…) Sospecho –no tengo pruebas– que Zapatero está atrincherado en alguna de sus propiedades y que debe haber despedido a los mucamos no vaya a ser que le monten algún número por sus últimas actuaciones”.

Para acabar, la elegancia en el decir, ambos textos en Vozpópuli.

Miquel Giménez: “El concepto que perfila el chico de la Moncloa de cara al congreso de su partido es el alineamiento. Como diría el clásico ‘alineado, el que tengo aquí colgado’”.

Y ya en la pista rápida de descenso, Félix Madero: “Me he leído el informe que ha redactado el Ministerio de Óscar Puente sobre la manera en que José Luis Ábalos contrató la compra de mascarillas cuando él era el ministro de Fomento. En ese papel se afirma que se compraron a una empresa de chichinabo (…) Me tranquiliza saber por este camino que chichinabo es un adjetivo coloquial que tiene que ver con la chicha y el nabo, y no con eso que uno cree cuando la chicha muta en chichi y el nabo recuerda por analogía aquello que tan pocas veces se nombra para no perturbar las buenas maneras”.

Refinamiento, delicadeza, elegancia y galanura.