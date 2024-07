Los jueces del PP son unos héroes y los demás, unos canallas

¿Qué ha dicho Feijóo que hay que hacer? ¿Machacar al Constitucional y ensalzar al Supremo hasta el ditirambo ridículo? Pues ahí tenemos a nuestros amigos. Abc siempre en cabeza, más de cien años sirviendo fielmente a los señoritos del lugar. Para eso están, para eso existen.

Otrosí: Machacar a Begoña Gómez. En fila de a uno y cada cual con el arma que ha encontrado a mano, la granada, el fusil de asalto, la Glock, el hacha, la navaja choricera. También sirven los martillos y las piedras. In crescendo, hasta llegar, todos en formación, al viernes 5.

Y un intermedio para Francia. Ya verán.

Por orden. Supremo, catalanes, y Constitucional, andaluces. Todo mezclado y a garrotazos, que pintó Goya.

Abc. Titular de la santa cruzada: “Unanimidad entre los juristas: el Constitucional se extralimita al entrar en terreno del Supremo”. Su director, Julián Quirós: “Falta poco para que al Tribunal Constitucional se le llame el TC de Pumpido, tras los esforzados remiendos con los que trata de cubrir la corrupción económica y política del sanchismo”; Ignacio Camacho: “El juez Marchena y sus colegas tienen demasiado oficio para que un picapleitos se la dé con queso. La ley era un bodrio, pan comido para juristas de sobrado talento; sin demasiado esfuerzo le han desbaratado las costuras y la han puesto del revés y –nunca mejor dicho– del derecho (…) Faltan por ver las consecuencias sobre el proceso de la investidura catalana y tal vez sobre la legislatura nacional entera”; Agustín Pery: “Malo cuando un país tiene que acudir al diccionario para entender lo que ya no te explica la ley y, ni tan siquiera a la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, titiriteros de un presidente que sólo encaja en otra definición del diccionario: ‘autócrata, persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado’”; Alberto García Reyes: “La amnistía andaluza se ha perpetrado con un descalzaperros jurídico. El marcador del Constitucional se ha quedado fijo en el siete a cuatro más aberrante de la historia de nuestra democracia porque este resultado perpetuo confirma que el muro sanchista también se ha levantado en el tribunal de los derechos fundamentales”.

El Mundo, Jorge Bustos: “Cuando pasen los años(…) en que fuimos gobernados por un insensato sin escrúpulos (…) algunos españoles memoriosos nos dirigiremos a la plaza de Las Salesas, donde se alza el Tribunal Supremo, con una ofrenda personal de gratitud. Allí nos dirán que las ofrendas son para los héroes, que ellos se limitaron a cumplir con el que es su deber desde 1812, cuando España dejó de ser propiedad de una familia (tanto da Borbón-Dos Sicilias que Sánchez-Gómez) para serlo de todos los españoles”; editorial: “El Tribunal Supremo rechazó que esta norma cubra la malversación cometida en el procés con una argumentación tan sólida que, ante previsibles recursos, resulta difícil de concebir que el Tribunal Constitucional pueda contradecirla”; otro editorial: “La falta de imparcialidad de la mayoría progubernamental del Tribunal Constitucional (TC) hunde en el descrédito a un órgano que Cándido Conde-Pumpido parece no tener reparos en situar al servicio del Gobierno. El desmontaje de las condenas del caso ERE (…) supone una invasión en la legalidad ordinaria, terreno al que el TC tiene vedado entrar”; Fernando Palmero: “El Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido se ha arrogado la misión de doblegar a los jueces independientes. Es probable que dentro de unas semanas sea delito llamar corruptos a los ex secretarios generales del PSOE y ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán”. Federico Jiménez Losantos, siempre más allá: “Llarena y Marchena explican en sus autos, a veces de forma muy brillante, que la amnistía no alcanza a la malversación de fondos públicos. En especial, Marchena engarza con minuciosidad de orfebre ochenta folios que algún día podrían servir como base para enjuiciar y condenar al actual presidente del TC”.

No se desanimen. Hay más. La Razón. Francisco Marhuenda, el director, no se priva: “El tribunal de la impunidad de Conde-Pumpido (…) ha decidido erigirse en el jurista de cabecera del sanchismo y blanquear todo tipo de desmanes”. Claro y preciso. El Confidencial. Ignacio Varela: “El 3 Tribunal Supremo acata la ley, pero el Gobierno no acata al Tribunal Supremo. El Gobierno trata de abrir brechas en el frente judicial instrumentalizando a su favor a la Fiscalía y al propio Tribunal Constitucional, al que se pretende arrojar contra el Tribunal Supremo”. José Antonio Zarzalejos: “El auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, integrada por siete magistrados, es una pieza judicial de 66 páginas notable, en según qué secuencias muy brillante y, en conjunto, una demostración de capacidad técnica y argumental de los seis jueces que lo suscriben”. Libertad Digital. Editorial: “Los partidarios de la división de poderes tenemos el derecho de desconfiar de nuestro envilecido Tribunal Constitucional”; Pablo Molina: “La Sala del Tribunal Supremo que preside el juez Marchena lo explica todo en un auto, redactado en una prosa excelente, que aclara todos los extremos de una decisión que ya solo podrá desvirtuar Conde-Pumpido cuando el asunto llegue al Tribunal Constitucional, añadiendo más inmundicia al lodazal con el que ha enfangado su toga”; Pilar Díez: “Sánchez está desatado y corrompiendo al Constitucional hasta el punto de anular las sentencias de los ERE porque los delincuentes son socialistas”. OKdiario. Editorial: “El Supremo noquea al Gobierno y deja la legislatura en el aire”. Que es de lo que se trataba, para qué engañarnos; Eduardo Inda: “Que nos venezolanizamos lo prueba la enmienda de Pumpido al Supremo por la malversación en 24 h”.

El Debate, Luis Ventoso. Título: “Jeta de hormigón armado”. Texto: “La realidad expresada en su verdadera crudeza es la siguiente: Sánchez ha colonizado el Tribunal Constitucional con peones de izquierdas de absoluta sumisión partidista, que dan por bueno todo lo que le conviene políticamente, hasta el extremo de que ahora mismo el TC opera como tribunal de casación que corrige las sentencias del Supremo que no gustan al PSOE. Un chamullo de república bananera”; Antonio R. Naranjo: “Todo ello conforma el auténtico ecosistema de Sánchez, que es el mismo que para Puigdemont, Otegi o Junqueras (…) felizmente se ha topado con hombres valientes como Marchena o Llarena, los Elliot Ness de este aprendiz de Maduro y de Al Capone” otro del mismo autor. Título: “Sánchez se disfraza de bisonte e invade el Capitolio”. Texto: “El Tribunal Constitucional es a la Justicia lo que el CIS a la demoscopia: un burdo órgano al servicio de Sánchez, compuesto por Tezanos con toga dispuesto a ejecutar las órdenes que le comunique su patrón, sin hacer preguntas, sin rechistar, sin poner ninguna pega”.

Espacio intermedio. Francia. ¡Cómo les gusta Le Pen! ¡Cómo disfrutan con Vox! La Razón. Francisco Marhuenda: “Estos días me pregunto, una vez más, por qué esa derecha radical de Le Pen o Meloni es más peligrosa que el comunismo. La realidad es que es propaganda populista para movilizar a su electorado. No hay más que ver el éxito de la primera ministra italiana o comprobar la buena gestión de los gobiernos del PP que cuentan con el apoyo de Vox (…) He de reconocer que me da más miedo el comunismo o Bildu, que es el partido controlado por los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA”. Libertad Digital. Santiago Navajas: “En Francia ha ganado la derecha conservadora (llamarla extrema derecha es ridículo) y han perdido la derecha liberal y la izquierda socialdemócrata y socialista. Como en el caso del Brexit, creo que es sobre todo una respuesta patriótica (los perdedores no pueden entenderlo por sus anteojeras antirrealidad)”; editorial: “Los principales medios y analistas europeos ponen el énfasis en el riesgo que supone para Francia y Europa la victoria del partido de Le Pen.

Asombrosamente, no dicen lo mismo de la coalición ultraizquierdista de Mélenchon, cuya clara filiación comunista y antisemita debería despertar las alarmas de los biempensantes en mucha mayor medida“. OKdiario, Ignacio Centenera: ”Macron ahora se pone estupendo (…) En el fondo todos estos progres añoran los muros y los campos de reeducación del comunismo, aunque ahora los llamen cordones para disimular. Les encanta repartir carnet de demócratas por la izquierda e ir pintando marcas, con la palabra facha, en el pecho de los críticos y disidentes. ¡Pues que vayan preparando pintura!“. La Gaceta. Miquel Giménez: ”El triunfo de Marine Le Pen en Francia ha venido a sumarse al aldabonazo en las mentes euro burocráticas mundialistas que ya recibieron con Giorgia Meloni (…) Es la revolución del retorno a la sensatez, a la defensa de lo que somos, de nuestra cultura, de nuestra manera de ser y de pensar, en suma, del sentido común que perdieron hace tiempo los dirigentes woke que nos han llevado a este infierno de disturbios constantes, delincuencia tolerada cuando no promovida desde los poderes públicos, corrupción, gasto público desmesurado y derroche en políticas sectarias y absurdas“. Y, por fin, Periodista Digital, de Alfonso Rojo: ”Primero, Meloni, luego Milei, y ahora Le Pen, ¿Abascal, próximo presidente de España?“.

Un poquito para Biden. Abc. Juan Manuel de Prada: “Toda persona digna de tal nombre sabía que Biden estaba gagá; y mucho más aún lo sabían quienes lo mangonean. ¿Por qué lo han mantenido hasta hoy? En primer lugar, sin duda, porque desprecian a las masas cretinizadas, que pueden seguir votando tan campantes a un pelele decrépito (como podrían también votar a un chimpancé, a un maniquí o a una farola)”.

Les ha molestado mucho que Begoña Gómez entrara en los juzgados por el garaje y se reforzara la seguridad. Por ejemplo, Abc: “Control y medidas sin precedentes en Plaza de Castilla: ‘Este trato no se da a las personas normales”. O El Mundo, con Santiago González: “Total, que Begoña Gómez llegó al juzgado vestida de negro y con un despliegue de seguridad que aquello parecía el S.W.A.T.”. Qué más da que se hubieran convocado varias concentraciones de ultraderechistas a la puerta de los Juzgados. Merecida se tiene la lapidación pública. Por supuesto, Okdiario, ese dechado de prensa seria y responsable publicaba la foto obtenida dentro de los juzgados por los habituales provocadores ultras cercanos a Vox o Alvise. Dos titulares: “Begoña Gómez sentada en el banquillo: ésta es la imagen que Moncloa intentó hurtar a los españoles” y “OKdiario caza a Begoña Gómez dentro de los juzgados: aquí están las imágenes”. Un día antes, el jueves 4, estos eran los titulares de apertura en Libertad Digital. A toda página: “Esta es el acta que prueba que Sánchez decidió el rescate a Air Europa pese a la relación de su mujer con la empresa”. Si se animan, lean y ya verán que la sangre del delito no aparece nada más que en la mente de Carlos Cuesta. Un poco más abajo, cuatro recuadros, 4 con 4 fotos de la mujer del presidente y un mismo titular con alguna palabra cambiada: “Begoña Gómez pide al juez que su declaración no se grabe en vídeo”.

Editorial de Libertad Digital: “Pedro Sánchez es el primer presidente del Gobierno que utiliza a su esposa en términos políticos y también es la primera vez en España que la esposa del presidente se dedica a actividades en las que su condición marital induce a confusiones que pueden resultar altamente rentables para la pareja”. Observen la última frase. Pilar Díez lo resume: “Begoña está a punto de sentarse en el banquillo y Sánchez está enfermo de odio (…) O paramos a Sánchez, o acabaremos en guerra”. Ni más ni menos.

The Objective. Misma táctica, pero aliñada con menciones a Koldo o Ábalos para intentar hacer un pack de la extrema corrupción que rodea a eses ser indigno que okupa La 6 Moncloa. Poco antes, Miguel Tellado, el portavoz del PP, ya había vociferado la consigna: “Begoña Gómez y David Sánchez son los Koldos de Pedro Sánchez”. Así que a la orden, don Miguel. Advierte el Cata que no ha querido incluir las decenas de citas al hermano del presidente, para orear un poco el vertedero. Estos son los titulares del miércoles, 3 de julio. Lo más importante que pasó ese día en el mundo mundial según The Objective. A toda página y de apertura: “Ábalos rechazó mascarillas alternativas a las de la trama Koldo por la mitad de precio”. Más: “Koldo gestionó con Rusia el visado de Aldama para ir a la primera cita de [Begoña] Gómez con Hidalgo”; “El directivo de Caja Zamora que quiso ver a Sánchez, salpicado en un fraude con fondos UE”. Y estos, los del día siguiente, jueves. “Air Europa usó a Begoña como reclamo para abrir una ruta a Georgia con el aval de Ábalos” y “La UCM envía a la comisión Koldo versiones contradictorias sobre Begoña Gómez”.

Aún queda. OKdiario, 4 de junio, titular de portada: “Ésta es la firma de Sánchez en el acta del contrato que dio 7,7 millones a Barrabés, el socio de Begoña. El Consejo de ministros autorizó el 5 de mayo de 2020 la celebración del polémico contrato de Red.es”; mismo día: “El Tribunal Superior de Madrid admite el recurso del PP por el conflicto de interés de Sánchez y Begoña”. Más: “Así hacía negocio la conseguidora Begoña Gómez en conflicto de intereses con Sánchez: todo el entramado”. El Debate. Titular de apertura del jueves, 4: “La asesora de Moncloa que medió en los cobros de Begoña Gómez pudo incurrir en un delito de malversación. Este delito está penado con hasta 6 años de cárcel”. Alfonso Ussía: “Mañana, viernes 5 de julio, la catedrática Begoña Von Fundraisenberg, tendrá que personarse ante el juez para explicar algunas cosillas que no se han aclarado debidamente. Minucias”; Juan Carlos Girauta: “Begoña y Eleuterio [El Lute]”.

Vozpópuli. Los tres primeros titulares de la portada del 4 de junio: “CEOE prepara una ofensiva jurídica contra la patronal que amadrina la mujer de Pedro Sánchez”; “La UCM permitió a Begoña Gómez licitar el software del que se apropió a pesar de no tener firma habilitada” y “El ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska desacredita al juez Peinado y se suma a las presiones en defensa de la esposa del presidente”.

No tenemos espacio, ya vamos pasados, para hablar del pajaporte. Ya lo haremos. Sólo un adelanto de Vozpópuli: “Y lo último que se le ocurre a esta pandilla de chupópteros es fiscalizarnos el pito, Pajaporte mediante. Cuando los ciudadanos de un país permiten que el Estado les fiscalice el uso del pito, es que esos ciudadanos ya no son ciudadanos sino borregos”.

Para irnos preparando.