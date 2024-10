Menos mal que Israel nos va a salvar de los etarras

Abc. Titular: “Otegi amordaza a Sánchez y exhibe su influencia en el Gobierno al forzarle a saltarse más líneas rojas”; Editorial: “Bildu pasa revista a la policía. Constituye un insulto directo para víctimas de ETA y ciudadanos de la democracia española que sea Bildu quien actúe como prescriptor del funcionamiento de los cuerpos policiales”; Ignacio Camacho: “Va a hacer un año de su apoyo [Bildu] a la investidura y aún no se conoce, aunque se sospeche, el precio. Para averiguarlo hay que escudriñar, casi siempre con retraso, los movimientos penitenciarios (…) Como, ayer mismo, el tercer grado de los sicarios que mataron a Fernando Buesa y su escolta y a Martín Carpena, Muñoz Cariñanos y Luis Portero (...) Ahora han logrado influencia legislativa para restringir la operatividad callejera de la policía”; Carlos Herrera: “La Policía podrá utilizar gomitas con las que los niños pequeños juegan a sus batallitas, nunca pelotas de goma (…) y no podrán identificar a delincuentes callejeros si no es utilizando métodos versallescos en plena batalla (…)Hemos conocido esta misma semana la culminación de la letra oculta del pacto: trasladar los presos al País Vasco, transferir la gestión carcelaria y, consecuentemente, conceder libertades camufladas a asesinos que no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento (…). Por si ese escarnio fuera poco, Sánchez, en su incalificable miseria, cede a sus socios 'progresistas' el derecho (…) de reformar las normas por las que la seguridad de todos los ciudadanos sean establecidas por los hijos de Otegui”.

El Mundo. Editorial: “De las cesiones política y moralmente más graves que el Gobierno ha entregado a Bildu, la fraguada ayer se distingue por su oscura carga simbólica. Tras (…) la concesión de semilibertades a los presos no arrepentidos de ETA (…) conceder al orgulloso partido heredero de la organización terrorista una victoria política indudable: la capacidad de reescribir (…) la conocida como Ley Mordaza”. La Razón. Francisco Marhuenda: “Siento repugnancia por lo que están haciendo Sánchez, su Gobierno y el PSOE cediendo ante Bildu con la ley de Seguridad Ciudadana o la excarcelación de los asesinos de la banda que ni han colaborado con la Justicia ni se han arrepentido (…) Es un total desprecio a las víctimas y a la sociedad. En este momento, Sánchez se comporta como si España fuera una satrapía donde puede hacer lo que le venga en gana como si fuéramos sus vasallos y tuviéramos que aceptar sus caprichos y arbitrariedad. Ha sido, es y siempre será una indignidad su sumisión a los herederos de ETA”. Libertad Digital. Cristina Losada: “Del plomo a la goma. La firma de Bildu, con honores de protagonista, en una norma que afecta a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad raya en lo grotesco y en el sadismo”. The Objective. Editorial: “La ignominia con Bildu. Sánchez entrega a Bildu las llaves de cómo debe comportarse la Policía”.

Otro grupito. Okdiario. Editorial. “Sánchez pone al lobo Bildu a cuidar de las ovejas. Lo que ha hecho Pedro Sánchez al aceptar las propuestas de los proetarras de Bildu a su pendiente reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es una de esas indecencias que repugnan ya no por el fin que busca -el apoyo de los herederos políticos de ETA-, sino porque a los sucesores de una banda de asesinos se les concede mando en plaza a la hora de determinar y regir el comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. El Debate. Editorial: “Sánchez se entrega a Bildu. Quienes tuvieran dudas sobre la existencia de pactos secretos del PSOE con Bildu (…) las habrá perdido definitivamente al constatar la última bellaquería que la demuestra: aceptar que Arnaldo Otegi dicte la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para adaptarla a sus caprichos”; Luis Ventoso: “El partido de los asesinos es socio del Gobierno de España, coalición de socialistas y comunistas. Los asesinos están saliendo en tropel a la calle, por un acuerdo entre tinieblas entre el PSOE y el partido de ETA. (…) Félix, Pedro, ¿con que rostro de acero inoxidable y con qué alma de hielo ignoráis el dolor de las víctimas, incluidos los allegados de los socialistas asesinados?”. Y acabamos el bloque con Mayte Alcaraz, que todo vale, como en el atún o el gorrino: “En atención a las órdenes políticas que emanan del presidente del Gobierno, se va contra los propios jueces, contra los fiscales valientes y contra aquellos que estropean la orgía de poder al Sumo Líder. Bien sea la pareja de Isabel Díaz Ayuso, del que se revelan datos secretos; bien sea el trabajo del juez Peinado, cuyas decisiones contra Begoña Gómez son torpedeadas por la fiscalía; o incluso las víctimas de ETA a cuyos matarifes se otorga el tercer grado con la anuencia del fiscal de la Audiencia, que no mueve dedo alguno”.

Conviene saber por dónde anda nuestra aguerrida fiel infantería en la masacre de Oriente Próximo. Aunque ustedes ya se lo imaginan.

Abc. Salvador Sostres: “Me parece de una insólita bajeza que el Occidente libre, atracado en la bahía de la tranquilidad, no se dé cuenta ni mucho menos asuma que cada islamista muerto es una de nuestras hijas que puede salvar el pellejo”; OKdiario. Vicente Gil: “Israel mejora el mundo liquidando en Líbano a la rata Nasralá de Hezbolá (…) A la rata que le ha sucedido, su primo Hashem Safi al-Din, le espera tarde o temprano el mismo final”. En El Debate, lo tienen claro. Editorial: “Con Israel, sin fisuras y con cabeza. El Estado hebreo es la embajada occidental en el infierno y debe sentirse acompañada y condicionada por el respaldo de todos”; Ramón Pérez-Maura. Una: “La contención de Israel no es la solución. Irán está cada día más cerca de desarrollar armamento nuclear y en esta hora se justifica plenamente que la respuesta al ataque iraní del pasado martes tenga como objetivo las plantas que desarrollan el programa nuclear iraní”; y dos: “Israel ha hecho lo que debía hacer: acabar con un criminal que estaba a la altura de Bin Laden. Y los bien nacidos deben agradecérselo. Usted y yo, querido lector, estábamos tan en el objetivo de Hassan Nasrallah como los miles de personas asesinadas por Hizbolá a lo largo de los años”; Luis Ventoso: “Yolanda y Urtasun, comunistas Möet que se creen dos divos de pasarela, condenan en cuanto pueden a Israel y nunca a sus adversarios. Están apoyando a todos los efectos a Irán, que utilizan a Hamás, Hezbolá y los hutíes para una guerra que los iraníes disputan por persona interpuesta, lo que los anglosajones llaman una proxy war”. Vozpópuli. José María Múgica: “Cuanto antes comprenda Occidente que Israel es nuestra trinchera de libertad frente a la barbarie en esa región, que si se produjera un desastre los siguientes en la caída seríamos nosotros mismos, habríamos sin duda avanzado, y mucho (…) Él verá, pero recibir las felicitaciones de gente terrorista como Hamás, o los hutíes es estar en el lado equivocado de la historia. Allá si el Gobierno, experto en provocar conflictos internacionales, se siente satisfecho con semejante oprobio”.

Hoy queremos terminar con un homenaje a la cultura. Un recuerdo a las artes y las letras.

El Mundo. Arcadi Espada nunca decepciona: “La película 'Soy Nevenka' es un libelo difamatorio, un opúsculo de carácter agresivo, cuya intención nada tiene que ver con la verdad, sino con la propaganda (…) no es más que una colección de cromos que va siguiendo el recorrido tumefacto del libro de Juan José Millás, Hay algo que no es como me dicen, que se reedita con olfato perruno cada seis meses”. (El Catavenenos recomienda, solo para estómagos fuertes, leer todo el artículo. En la hemeroteca de El Mundo).

Más. Abc. Pedro Cuartango: “La doble cara de Almodóvar. Sus opiniones rozan la banalidad cuando no ofenden la inteligencia. El rey va desnudo, pero casi nadie se atreve a decírselo”. La Razón. Pedro Narváez: “La última batalla se libró el pasado fin de semana en San Sebastián. Parecía que en el trance discursivo iba a ganar Almodóvar, a cuyas películas les ocurre lo que a las bellezas gitanas del Rastro, que las miras de tan guapas y cuando los ojos se posan en el suelo ven las zapatillas de andar por casa con su cuñita. A Pedro, el primer Pedro de esta historia, le pasa algo así, sus últimas películas parecen, pero no son. Él mismo debería darse cuenta de que tantos premios y homenajes lo que hacen es perdonarle que está echando culo”; en Libertad Digital, Santiago Navajas: “Pedro Sánchez, Almodóvar, Bardem y otros chicos de la subvención. Incluso el rey de la mentira necesita de unos bufones que le mientan a él. Allá donde en Almodóvar hay postureo, en Bardem hay fanatismo”. De vuelta a Abc. José F. Peláez: “Nacho Cano es uno de los grandes genios que ha dado España (…) Si esto fuera Inglaterra, sería Sir, como McCartney. Pero en esta ibérica desdicha somos más de Sor que de Sir, y las monjitas del régimen no soportan el éxito de quien no reza cada mañana el rosario progre. Aquí al que triunfa 'a la contra' se le desprecia sistemáticamente. Y más si ese triunfo es en el espacio de las artes, territorio meado por los machos alfa del sanchismo para marcarlo como propio”; Agustín Pery: “Broncano, dinero y sexo. Celebramos a un presentador que no vocaliza, no se prepara las entrevistas y que su máximo interés son las masturbaciones y el parné”

Punto final. En El Debate, Luis Ventoso: “¿Mafalda? No, somos fans de Manolito. Ahora que se cumplen 60 años de las tiras de Quino se puede hacer balance: el hijo del tendero tenía razón y la niña tremendista, no”.

Vaya, tampoco les gusta Mafalda. De crecer, una roja peligrosa. Seguro. Y además, feminista.