Los semovientes del gobierno Sánchez, todos unos criminales

Entre los centenares de bulos que nos ha traído la malhadada DANA, nuestros siempre queridos amigos de la prensa canalla han repetido dos hasta la saciedad. “Si necesitan ayuda, que la pidan”, el más explotado de todos. El segundo, que Sánchez vinculaba los fondos para la reconstrucción a que se apoyaran los Presupuestos. Las sucias mentiras han pasado de boca a boca, de papelín a papelín, de bit a bit, (incluido Felipe González, como saben) y de ella han sacado desvergonzada carnaza cada uno de los firmantes que aquí encontrarán, multiplicados sus efectos por millones en las redes sociales.

Una primera muestra, que luego vendrán más. José Antonio Vera, La Razón: “Cinco jornadas necesitó Sánchez para salir, y su actuación consistió en decir: ‘Si quieren ayuda, que la pidan’. Frase que le acompañará en su epitafio. Que retrata a quien nos gobierna desde un pavoroso cálculo político sin atisbo de humanidad”. O estas dos de Abc. Titular del martes: “Sánchez apela a la DANA para aprobar los Presupuestos y el PP avisa de que no aceptará chantajes”, seguida del comentario de un señor que se autoconsidera centrista y moderado, Ignacio Camacho: “Ayudas por Presupuestos. Sólo desde un avieso oportunismo se puede traficar con las ayudas a la DANA vinculándolas a la votación presupuestaria” Pero ¿quién hizo tal cosa?

Y no nos olvidamos de Paiporta. De corrido, Valencia, que luego vendrá Trump. Para llorar, sí,

Abc. Editorial: “El barro sin limpiar se amontona ante la puerta de un Gobierno al que no solo le han faltado reflejos, sino voluntad para asumir el papel que por ley tiene encomendado”; Isabel San Sebastián: “Mientras los justos, el Rey y la Reina, aguantaron a pie firme el chaparrón de insultos y barro (…) el principal pecador, Pedro Sánchez, salió huyendo como el cobarde que es para esconderse en algún búnker desde el cual seguir intrigando (…) al caudillo sanchista cabe atribuirle mala fe. ‘Omisión del deber de socorro y denegación de auxilio’. Esa es la figura penal prevista para sancionar a las personas que, estando en condiciones de hacerlo, no prestan la ayuda necesaria a otras (…) Perderse en un debate estéril sobre el reparto de competencias demuestra que no solo es un amoral, sino un presunto delincuente”; Juan Manuel de Prada: “La hecatombe no la ha producido ningún 'cambio climático', como pretenden estos hijos de la grandísima puta, sino su incompetencia criminal. Si los españoles de hogaño no tuviésemos horchata en las venas, tendríamos que ahorcarlos y después descuartizarlos, exponiendo por último sus despojos en la plaza pública, para que sean carnaza de las moscas y las aves carroñeras, como conviene hacer con los tiranos. Pero, como estamos dejados de la mano de Dios, seguiremos permitiendo que nos meen en la jeta; y, por supuesto, nos dirán que sus orines pestilentes, como la gota fría de toda la santa vida de Dios, es ‘la dramática realidad del cambio climático’”; otro del mismo: “Los clásicos distinguían tres tipos de gobernantes dañinos: el inepto, el prepotente y el perverso. El doctor Sánchez pertenece a la última categoría, caracterizada por la voluptuosidad de destruir (…) El doctor Sánchez no es un incompetente, es algo infinitamente peor. Y, desde luego, no es un hijo de la grandísima puta; pues los pecadillos de la carne son por completo ajenos al Padre de la Mentira y su linaje”; José F. Peláez: “Pedro Sánchez, cuyo rostro chulesco, desafiante y en el borde de la provocación se empieza a hacer insoportable. Como el de Marlaska o el de una Margarita Robles en caída libre que ve cómo el final de su carrera coincidirá con la cima de su desprestigio”; Ramón Palomar: “Incluso se ha detectado la abyecta presencia de infame gentuza que hunde el hocico en los coches abandonados para intentar robar los restos del naufragio (…) No podemos permitir que los carroñeros saquen provecho del horror. Si es preciso, apliquemos contra ellos el poder terapéutico del bate de béisbol de Ray Donovan”.

Ahora La Razón. ¿Quieren comprobar con un simple ejemplo cómo se miente? Francisco Marhuenda nos lo enseña en su periódico. Titular: “Sánchez asume que su respuesta fue ‘insuficiente’ pero descarta el estado de alarma para tener el mando”. Sánchez, naturalmente, jamás dijo que “su respuesta fue insuficiente”. Dijo que “la respuesta que se está dando es insuficiente”, que no es lo mismo. Vergüenza. Y ya puestos, el profesor Marhuenda (firma sus artículos como catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones) editorializa: “Se nos agotan los calificativos con el inquilino de La Moncloa porque sinceramente creemos que es una personalidad política desconocida en la historia de nuestra democracia, guiada por una desmedida ambición de poder absoluto sin urdimbre moral que lo frene. Su desempeño en esta semana de sufrimiento y dolor (…) ha sido casi un calco de la ejecutoria en la covid. La peor gestión de la pandemia del mundo, con decenas de miles de muertos y una ruina colectiva”.

Libertad Digital. Federico Jiménez Losantos: “Sánchez culpa a Mazón de que Bildu no le deje sacar al Ejército. Nunca ha habido un miserable así en el Poder en tantos siglos de historia de España. Nunca más necesario echarlo (…) ¿Son humanos, Sánchez y Robles? Sí, pero como El Arropiero o el Caníbal de Rottemburgo, para demostrar que el ser humano puede ser muy criminal”; editorial: “Chantaje de Sánchez: nuevos presupuestos o no habrá nuevas ayudas. Condicionar la ayuda a que el PP respalde los presupuestos del Gobierno no es gobernar, sino utilizar a los ciudadanos de rehenes”; Pilar Díez: “Lo que ha hecho Sánchez es tomar a las víctimas de la DANA como rehenes para que le aprueben los presupuestos. Qué tío, por Dios. No ha terminado una maldad y ya está pensando en la siguiente. Es el demonio en persona. O me aprobáis los presupuestos o los dejo morir, vosotros veréis”; Carmelo Jordá: “Lo de este martes rompe todos los registros: con los muertos aún sin enterrar, con las familias que se han quedado sin nada enfrentándose aún a las primeras horas de su desgracia, con las casas llenas de barro… y Pedro Sánchez aprovechando las circunstancias para atornillarse en Moncloa: si sigo tendréis dinero; si no me ayudáis a seguir, que os den por saco”.

The Objective. Títulos de un día cualquiera: “Sánchez mete presión a Feijóo al condicionar ayudas para Valencia a los Presupuestos”; “El Tribunal de Cuentas alertó antes de la DANA de irregularidades en las cuencas hidrográficas”; “Malestar entre los militares al alterar el Gobierno la cadena de mando en Valencia”; “Los abogados del Estado lo tienen claro: las competencias de la crisis son de Sánchez”; “Cargos del PSOE culpan a Moncloa del ‘caos’ en la gestión y ven a Sánchez ‘noqueado’”. Naturalmente, sin nombre alguno ni fuente conocida en esas llamadas ‘informaciones’ exclusivas. Las firmas. Álvaro Nieto, su director: “Una parte de la izquierda vio desde el principio en la famosa DANA una oportunidad de oro para recuperar electoralmente la Comunidad Valenciana… por eso han estado estos días más preocupados por buscar culpables que por encontrar soluciones para paliar las terribles consecuencias del temporal”; otro: “El responsable máximo de lo que sucede es Pedro Sánchez. Él es el que tiene toda la legitimidad para actuar y el que ha decidido deliberadamente renunciar a ello”; Román Cendoya: “Sánchez, cobarde de España. Cuando se limpie Valencia no se podrá limpiar el fango de las moquetas donde pisan los políticos desalmados. Nunca se olvidará a Sánchez huyendo como un miserable”; César Antonio Molina. Exacto, quien fuera ministro de Cultura con Zapatero: “Quería fango y aquí lo tiene. Aquí tiene todo el fango y bajo él los muertos, los inocentes. Aquí tiene todo el fango que incluso no llegaría para ocultar sus incesantes mentiras y engaños”; Juan Luis Cebrián: “Es responsabilidad directa del presidente, su gabinete y la mayoría parlamentaria que le apoya no haber adoptado las medidas extraordinarias necesarias ante la catástrofe de la semana pasada. Y de nadie más”.

OKdiario. Eduardo Inda: “Sánchez, inventarte lo de los ‘ultras’ de Paiporta es el acto más ruin en 47 años de democracia”; Fulgencio Coll: “Señor Sánchez, hemos visto demasiadas tropelías, desmanes, mentiras, derroche, traiciones y capricho como permitir que la política nacional la dirijan filo terroristas o golpistas (…) Pero lo que hemos visto estos días es insoportable, es asqueroso, es posiblemente punible por su incompetencia e inactividad”; Fran Carrillo: “La tragedia de Valencia debe acabar con Sánchez siendo juzgado por calculada negligencia criminal. Ha dejado a su suerte a los valencianos, les ha negado asistencia y socorro”; Vicente Gil: “Sánchez está encantado con la riada. Es un miserable. Su mente enferma de sociópata narcisista… (…) Este es el nivel de políticos que tenemos en España. En un lado, unos hijos de puta (con perdón), unos golfos y unos ladrones, que es lo que siempre han sido los socialistas. En el otro, unos atontados capaces de darle las gracias a Sánchez por su ‘cariño’”. Decíamos de la mentira. Editorial: “Sánchez utiliza la tragedia de Valencia como vil coartada política. Su ascensión a la infamia está siendo una escalada por etapas en la que chapotea sobre el fango y los muertos sin importarle otra cosa que su supervivencia política. Es la apoteosis de la degradación moral, la quintaesencia de la indignidad. Se ha superado a sí mismo y ha vinculado las ayudas a los damnificados y a la reconstrucción de lo devastado a la aprobación de los Presupuestos, una obscena extorsión (…) es un trilero sin escrúpulos (…) Incluso aprovechar en su beneficio la muerte y la desolación”. La guinda de OKdiario la pone Carlos Dávila: “Si antes Sánchez ya detestaba al Rey y había tenido con él sus más y sus menos con diferencias de todo jaez, a partir de ahora, lo tiene claro; no le soporta, Felipe VI le ha dejado delante del mundo entero como lo que es, un cobarde, en absoluto ridículo. Él no perdona, su objetivo en consecuencia ya es éste: terminar con el Rey. No exageramos”.

Breve repaso a La Gaceta. Carmen Álvarez-Vela: “La respuesta de la siempre sobrevalorada Margarita Robles a la petición de que el ejército acuda a la zona del desastre ha sido contradictoria, evasiva, indecente e incluso cruel. (…) Qué catadura moral hay que tener para marear la perdiz ante el drama que se está viviendo en España. Cómo hemos llegado a que esta gentuza nos gobierne”; Hughes: “La ministra Margarita Robles ha dicho que el ejército, su negociado, no puede hacer el trabajo de las Comunidades Autónomas y ha venido a sentar, con todo su coño, con todo su santo coño, una especie de subsidiariedad sociata: en la más extremada urgencia, las cosas son de las CCAA hasta que son del Estado, que, en todo caso, ya entrara si eso…”; Hermann Terstch: “Quieren consolidar su poder alargando y profundizando el trauma de los primeros días (…) tal como hicieron con las bombas del 11M (…) Hoy podemos decir muy claramente, a la vista de los muertos y la destrucción apocalíptica y las reacciones habidas a la vista de toda España y el mundo, que este gobierno ya está matando españoles por conveniencia política al negar la ayuda de la que disponía desde el primer momento”.

Vamos acabando con la tragedia. El Debate. Bietio Rubido, el director: “El único que no soporta ver la realidad es Sánchez, por eso no sirve para gobernar. Le falta valentía, cultura democrática, sentido de Estado, sentido de la Historia y dignidad”; Alfonso Ussía: “Los militares, acuartelados, se miraban los unos a los otros con estupor. ¿Por qué no nos permiten actuar? Que se lo pregunten a doña Margarita Robles y al cínico fantasma que preside el Gobierno (…) Los militares no han estado en los momentos cruciales del desastre, porque no se lo han permitido. No han salvado vidas, porque no se lo han permitido. No han limpiado las localidades enfangadas porque no se lo han permitido. No han custodiado los bienes de las víctimas, porque no se lo han permitido”. Vozpópuli. José Alejandro Vara: “Cuatro días se demoró Margarita Robles en movilizar a sus tropas, que son las de todos, rumbo al infierno. Mientras tanto, los damnificados caminaban penosamente por el inmenso barrizal, una procesión sonámbula y desesperada, reclamando ayuda, suplicando algún gesto de clemencia y colaboración (…) Hay 120.000 hombres en las Fuerzas Armadas. ¿A qué se dedican? ¿Dónde están cuando se los necesita? ¿En el Líbano cobijados bajo tierra en una misión estúpida? (…) Marlaska, esa perfidia con patas, fue el primero en emitir un comunicado en el que endosaba toda responsabilidad a los equipos de prevención del Gobierno valenciano (…) Sánchez, carabobo y falsamente compungido, recitaba sobre la zona unos consejos baldíos y unas condolencias impostadas. Sabido es que el presidente es ajeno a todo sentimiento. Su alma es más granítica que su quijada”. Y otra del mismo: “Cierto que el actual Gobierno es una colla de semovientes escasos de formación, huérfanos de luces y eficaces tan sólo en ofrecer una lealtad sumisa al caudillo (…) basta echar un vistazo a la alineación del Gabinete para concluir que no hay otro destino para esta España inoperante y quejumbrosa que el fracaso”.

Vamos con un poquito de Trump. Sólo un poquito.

Abc. Salvador Sostres: “Ha ganado Trump y es una buena noticia para Israel y es una buena noticia para el mundo libre. También es un paso en la correcta dirección para el fin de la guerra en Rusia. Ha ganado Trump y es una mala noticia para la vergonzosa propaganda de la mayor parte de la prensa española que se ha dedicado en los últimos años a sembrar infundios sobre él, a insultarlo y a mentir descaradamente”.

La Razón. Francisco Marhuenda: “La victoria de Trump no lo es del fascismo, el autoritarismo u otras lecturas delirantes que he leído y escuchado tras conocerse la ola de cambio que deseaba el pueblo estadounidense. Es de una arrogancia infinita pensar que cuatro analistas o periodistas son más listos y lúcidos que decenas de millones de estadounidenses que votaron republicano entre los que hay muchos que tienen una mejor formación que ellos”.

En OKdiario, exultantes. Editorial: “Desde este lado del Atlántico, el progresismo oficial lo ha dibujado como un loco sin escrúpulos, olvidando intencionadamente sus pasados logros en materia económica y su probada capacidad negociadora en la resolución de algunos conflictos internacionales. Trump ha vuelto y la progresía planetaria tiembla de miedo”; Maria Fuster: “La izquierda está empeñada en forzarnos a votar con el ‘corazón’ y, perdónenme la vulgaridad, con la entrepierna. Y se equivocan un palmo con ambas cosas: los americanos han demostrado que mayoritariamente, al menos en EE. UU., se vota con la cartera y con la cabeza”; Sergio Fidalgo: “Trump nos ha hecho felices”: Carlos Esteban: “Norteamérica ha votado por el sentido común”.

La Gaceta. Hugues: “Trump es el personaje político más importante de nuestras vidas y de algunas vidas más. Su movimiento cambia el Partido Republicano (tendrán senado y cámara), pero no porque lo rinda a un culto personal. El MAGA sirve para que se acerque al habitante. Es un colosal movimiento democrático”.

Y permitan al Cataveneneos que termine con una rica unión de los dos mundos que hoy hemos retratado.

La Gaceta: “Elon Musk [el gran aliado de Trump] se vuelca con los afectados por la DANA: envía cinco antenas Starlink a Valencia y seis a Arganda del Rey. El coste de cada antena ronda los 349 dólares”.

Tanto como se vuelca… Multipliquemos: en total, 3.839 dólares. 3.570 euros.

Fortuna estimada de Elon Musk: más de 200.000 millones de euros.