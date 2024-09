Adoptar en tiempos de 'match' y 'swipe': el amor lo encuentras en las protectoras

Al tiempo que redacto este artículo, se hacen virales muchos vídeos de cómo ligar a las 19h en una gran cadena de supermercados. Un nuevo ejemplo de la era del 'match' y el 'swipe' que reduce el amor a algo totalmente temporal, desechable y que se puede encontrar como quien busca un objeto en un catálogo.

Supongo que si esto es así en las relaciones humanas, ¿cómo será en los vínculos entre humanos y animales, teniendo en cuenta que desde la visión especista de la sociedad hay un ellos y un nosotros?

Son más de 286.000 perros y gatos los que fueron recogidos por protectoras durante 2023 según el Estudio 'Él nunca lo haría' de Fundación Affinity. Estamos hablando de que cada dos minutos se abandona un animal en España. De los datos de animales no considerados de compañía, obviamente, ni rastro. Siempre hubo clases, dicen.

A la ya complicada situación del abandono animal se ha sumado recientemente la desinformación sobre la nueva Ley de Bienestar Animal en España. Rumores y bulos propagados a través de redes sociales y medios de comunicación han alimentado el miedo entre quienes se plantean adoptar o incluir a un nuevo animal a su familia interespecie. De hecho, no es raro ver cómo miembros de protectoras han hablado abiertamente del aumento de determinadas especies de animales abandonados en sus puertas desde que estalló la polémica.

Diría que la educación desde edades tempranas es crucial en todo esto. Pero no hay realmente un plan que incluya la empatía y el bienestar en las aulas a día de hoy, sólo docentes individuales que sí lo han hecho. Por tanto, la labor de concienciación queda delegada a las protectoras, santuarios de animales y demás entidades de protección animal, que tampoco cuentan con una regulación o un presupuesto suficiente para este tipo de acciones.

Por eso son importantes campañas como la que está haciendo la Fundación Salvando Peludos, en su propósito de construir un lugar mejor para todos sus habitantes, humanos y no humanos. Con la campaña 'Adopta Peludos', cofinanciada por la Comunidad de Madrid, promueve la adopción responsable, poniendo el foco en el bienestar animal, la educación canina amable y en positivo, así como fomentando las buenas conductas entre tutores de animales. De hecho, esta semana se ha podido ver su autobús por la adopción paseando por las calles y municipios de Madrid, gracias al apoyo de Acana.

Es importante que sigamos repitiendo “Adopta, no compres”. No es un eslogan, va mucho más allá. Aún en 2020, según el III Estudio Anual sobre Mascotas en España llevado a cabo por Tiendanimal, un 50% de los animales que llegaban a hogares eran por compra. Y si este dato lo ponemos a escala del número de abandonos que se producen año a año, realmente es fácil darse cuenta de la saturación que viven los centros de protección animal en España.

Necesitamos seguir provocando este cambio en la sociedad, e ir un poco más lejos. Quizás deberíamos añadir “pero de forma responsable” a todas las veces que hemos dicho que es mejor adoptar que comprar.

Parece mentira que hoy en día sigamos teniendo que crear campañas por Navidad recordando, como hizo el Colegio de Veterinarios de Sevilla el pasado mes de diciembre, que los animales no son un regalo.

La tenencia responsable no debe ser vista como una opción, sino como una obligación ética. Significa comprometerse a cuidar a un animal durante toda su vida, respetando su bienestar físico y emocional. Pero también respetando la convivencia en las ciudades. Necesitamos tutores y tutoras de animales que también construyan mejores barrios. El simple gesto de recoger los excrementos o depositar un poco de agua jabonosa sobre los orines de los perros contribuye a hacer una sociedad mejor. Ayuda, de manera indirecta, a que cada vez sean menos las personas ven a los animales como seres sucios o al menos poco higiénicos.

Según la Fundación Affinity, un 15% de los abandonos se producen por camadas no deseadas. Es habitual ver imágenes de protectoras que comparten vídeos y fotos de avisos de camadas enteras de cachorros recién nacidos, tanto perros como gatos. Entonces, llegamos a una coletilla más que añadir a nuestro “Adopta, no compres”: “y esteriliza”. La esterilización, el método CER (Captura, Esterilización, Retorno) en el caso de los gatos comunitarios, etc. son estrategias que, con muy poco, hacen mucho por el futuro de los animales.

Dentro de la tenencia responsable, van también implícitas muchas conductas que, a su vez, contribuyen a reducir las cifras de abandono demoledoras que vemos año a año. Parte de los abandonos se producen por conductas no deseadas (en torno al 12%, según Fundación Affinity). Pero aún seguimos viendo cómo profesionales del adiestramiento se publicitan en muchos lugares: profesionales preparados para utilizar collares de ahorque, métodos de inhibición de conducta, etc. que no hacen más que silenciar al propio animal, que se convierte así en una olla exprés a punto de explotar. Si todo esto ha fallado, ¿por qué seguimos usando estos métodos? Desde Salvando Peludos promueven la educación canina amable y en positivo, y junto a Más Que Guau han creado un decálogo de consejos para ayudar a todas las familias con miembros peludos a su cargo. Porque el animal tiene que ser animal. Y muchas veces somos los propios tutores y tutoras quienes provocamos estas conductas no deseadas.

Y sí, hablo de tutores y no dueños y dueñas, porque esto también va de lenguaje. Cuando utilizamos el término 'dueño' estamos, de nuevo, creando una escala de privilegios. Y lo mismo ocurre con el término 'mascota', que solo cosifica, refuerza la relación de dominación y niega la propia individualidad del animal.

Es nuestra responsabilidad impactar en la percepción y el trato de los animales. Nuestra relación con ellos no puede basarse en la superficialidad o en la búsqueda de gratificación instantánea, sino en la empatía, el respeto y el compromiso a largo plazo. Porque el amor no se compra, se adopta.