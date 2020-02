Osprey Seral 7, polivalencia y transporte en la cadera

Osprey nos presenta en esta ocasión la Seral 7, una riñonera grande con sistema de hidratación ideal para salidas largas.



En esencia tiene un diseño direccionado a los ciclistas de montaña, pero durante las últimas dos semanas hemos corrido, esquiado, escalado, montado en bici y paseado con ella, y nos parece, gracias en parte a su bolsa de hidratación de 1,5 litros, una compañera perfecta e idónea para cualquiera de las actividades anteriormente mencionadas.



En un primer lugar, y algo a lo que ya estamos habituados y que se ha convertido en seña de identidad de la marca estadounidense, destacar que la calidad del conjunto es excepcional. Desde el primer momento queda patente que tenemos entre manos un producto de gama alta.



Entrando en detalles, empezaremos por el sistema de hidratación. Nos encontramos con sistema de gran calidad con un tubo y una bolsa muy bien fabricadas que nos permiten beber con facilidad y sin tener que realizar maniobras extrañas.



Posee un accesorio magnético en la cintura que fija el tubo y que hace que sea especialmente fácil utilizar el sistema. El tubo tiene una longitud perfecta, por lo que los usuarios más altos no tendrán problemas en este aspecto.



Un elemento muy interesante y digno de mencionar es que, en la Osprey Seral 7, la bolsa presenta un pequeño espacio entre el extremo de la cremallera y el extremo de la abertura para que pase el tubo con facilidad a la vez que impide que se lie.

Además, el tubo sale de la bolsa por su parte central inferior, lo que nos permitirá beber todo el contenido de la misma sin esfuerzo.



Otro detalle importante es que es muy sencilla de llenar y limpiar gracias a que presenta una boca muy amplia. En este aspecto, el trabajo entre Hydrapack y Osprey ha sido perfecto.

Comodidad

En cuanto a la comodidad, en nuestra opinión la Osprey Seral 7 se merece un diez, ya que en ninguna de las salidas, ni en ninguna de las distintas actividades que hemos realizado, nos ha dado el más mínimo problema de roces o molestias.



Una vez que la sitúas en la cadera ves que ninguna de las correas está sobredimensionada de forma que moleste. Además, están perfectamente articuladas de tal forma que no incomodan, ni siquiera con una camiseta como única capa. La riñonera apoya perfectamente en la zona lumbar adaptándose a nuestra silueta con mucha comodidad.



Además, a pesar de ser grande, es un modelo que no agobia demasiado al hacer actividad con cierto calor. No obstante, hay que tener claro que, debido a su gran tamaño, éste no es su punto fuerte ya que, quieras o no, hay mucho material pegado a nuestra espalda.

Almacenamiento

La Osprey Seral 7 tiene numerosos compartimentos de almacenamiento en los que podemos guardar alimentos, las llaves, el móvil, la cartera, las gafas, el frontal e incluso una capa adicional.

La parte principal de la bolsa cuenta con un par de zonas de almacenamiento. El compartimento principal contiene la bolsa de hidratación, así como una gran área de almacenamiento en la que cabe un chubasquero o una chaqueta de fibra fina. El compartimento frontal presenta un bolsillo amplio de almacenamiento adicional, así como algunos otros bolsillos más pequeños organizativos a los cuales se accede cómodamente.



En los laterales, al lado de las caderas, hay dos bolsillos con cremallera, uno a cada lado. Estos compartimentos son demasiado pequeños para la mayoría de los teléfonos móviles, pero perfectos para guardar las llaves, algo de dinero, la cartera o una navaja multiherramienta. También se accede a ellos de forma fácil y rápida.



En cuanto al peso de este modelo, según el fabricante es de unos 350 gramos, por lo que no es un modelo ultraligero, pero si muy contenido para un producto de esta resistencia y calidad en los acabados.



En definitiva, la Osprey Seral 7 es una riñonera de alta calidad ideal para actividades prolongadas. En ella podremos llevar con holgura los elementos necesarios para pasar una jornada larga corriendo por el monte, una escalada en roca ligera, una salida de BTT o una rápida de esquí. Es un producto muy cómodo, de gran calidad, y con los detalles y acabados de máxima garantía típicos de Osprey.