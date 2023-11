Gran Canaria, naturaleza en todo su esplendor

Gran Canaria es un destino, simplemente, idílico. Un pedacito de paraíso que parece creado para cubrir los sueños y las necesidades, por igual, de los amantes de la naturaleza y los deportes outdoor durante todo el año. Senderismo, escalada, barranquismo, mountain bike, windsurf, buceo... la oferta de actividades es tan extensa como la riqueza natural de la isla.

Si embargo, en ocasiones, hay lugares que pese a disponer de tanta variedad no están preparados para el disfrute pleno del turista. Esto, no obstante, es algo que no ocurre en Gran Canaria, donde la oferta de actividades viene acompañada de una amplia variedad de posibilidades de hospedaje, restauración y servicios especialmente pensados para hacer la estancia del turista o deportista toda una experiencia inolvidable. De esto se encarga Gran Canaria Natural & Active (www.grancanarianaturalandactive.com), marca oficial de Turismo de Gran Canaria que, como ya hemos dicho, reúne bajo un mismo sello de calidad la oferta de turismo de naturaleza de la isla (hoteles rurales, casas rurales, viviendas turísticas, empresas de actividades y establecimientos vinculados a la gastronomía, arqueología y cultura). Es decir, todo lo necesario para el disfrute máximo del turista.

Gran Canaria Walking Festival

Desde Gran Canaria Natural & Active se pretende dar a conocer la cara más desconocida de la isla, ya que Gran Canaria alberga un tesoro rural, con una inmensa diversidad de paisajes, que muchos aún desconocen. Una de las iniciativas más destacadas, y que acaba de celebrar su XII edición, es el ‘Gran Canaria Walking Festival’. Un festival internacional de senderismo que pretende dar a conocer, no solo los enclaves más naturales y emblemáticos de Gran Canaria, sino también su cultura, sus alojamientos llenos de historia y los sabores de la gastronomía local. Este evento, que se desarrolla en octubre, atrae cada año a senderistas de todo el mundo que buscan desvelar todos los secretos y la belleza natural de la isla a través de las rutas que integran el programa de 4 rutas en 4 días (www.grancanariawalkingfestival.com).

Alojamientos estratégicos

Para que todo fluya, y se convierta en una experiencia agradable y segura, sin sobresaltos, Gran Canaria Natural & Active dispone de una extensa y variada oferta de alojamientos rurales, desde casas rurales a hoteles rurales para todos los gustos, localizados en lugares con un encanto especial, envueltos en sus montañas o en el corazón de sus cumbres volcánicas, y que sirven de punto de partida para explorar la cara más desconocida de Gran Canaria

Hablamos de unos 23 alojamientos hoteleros y casas rurales que salpican todo Gran Canaria y que nos permitirán disfrutar de la gastronomía local y de un merecido descanso después de una intensa jornada recorriendo la isla.

Lugares como el Hotel Rural Fonda de la Tea (http://hotelfondadelatea.com/), enclavado en uno de los denominados pueblos más bonitos de España, Tejeda, el punto más alto de la isla y Reserva de la Biosfera. Una casa tradicional del siglo XIX readaptada desde donde se disfrutan las mejores vistas del Roque Bentayga.

En una de las zonas más vírgenes de la isla nos encontramos otro pequeño refugio lleno de comodidades, situado estratégicamente entre montaña y mar: el Hotel La Aldea Suites (https://www.laaldeasuites.com/). Un espacio rural entre parques naturales protegidos donde disfrutar al máximo de la naturaleza y fundirse con ella en un entorno que rebosa vida y tranquilidad a partes iguales.

Y si hablamos de paisajes maravillosos y vista privilegiadas entre montañas debemos hacerlo del Hotel Rural Las Calas (https://www.hotelrurallascalas.com/es/), una casona original del año 1800, pero reinventada desde el modernismo, envuelta en las montañas de la Vega de San Mateo.

Otro alojamiento que, anclado en medio de un precioso valle, representa la perfecta fusión entre lo tradicional y lo moderno es el Hotel Rural Las Longueras (https://laslongueras.com/), una mansión otoñal rodeada de cultivos tropicales.

O por citar uno más, el Hotel Rural La Hacienda del Buen Suceso (https://www.haciendabuensuceso.com/es/), una vivienda canaria, rodeado por un mar de plataneras, en un privilegiado rincón, remanso de paz, situado en la finca más antigua de Canarias. Un claro ejemplo de arquitectura colonial, con habitaciones de cuento, que ha conquistado a escritores, celebridades, artistas y personalidades públicas de todo el planeta.

Para aquellos que buscan una experiencia que mantenga el equilibrio entre la autenticidad de la isla y sus tradiciones, con la esencia hogareña, la historia y la arquitectura tradicional, la opción más recomendable son las diferentes casas rurales distribuidas en distintos municipios y perfectamente mimetizadas con sus paisajes.

Estancias con suelos de madera, terrazas con vistas a la naturaleza, balcones canarios... En definitiva, viviendas que han cuidado al máximo el detalle de lo antiguo, y que ahora se presentan como un remanso de tranquilidad y sosiego. Las casas rurales de Gran Canaria (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales) aparecen salpicando el mapa isleño como auténticas joyas alojativas, discretas y acogedoras, y atesorando cientos de años de historia.

Un claro ejemplo de todo esto es la casa rural Tamadaba (https://www.casatamadaba.com/) en El Risco, y cerca de la playa en la costa oeste de Gran Canaria, dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria de la UNESCO. Una vivienda que ofrece una vista preciosa al valle, con sus campos y palmeras, y hacia las montañas y picos del Parque Natural de Tamadaba.

Otra opción sería la casa rural Serafín (https://hotelfondadelatea.com/casa-rural-serafin/), enclavada en el corazón de la Caldera de Tejeda y con unas vistas privilegiadas de el Roque Nublo y el Roque Bentayga y desde dónde se puede disfrutar de unas puestas de sol que son un verdadero espectáculo de luz. Un lugar ideal tanto para quienes buscan aislamiento, tranquilidad y silencio, como para aquellos que disfrutan de realizar actividades en el medio natural, ya sea senderismo o escalada.

En casa Oronado (https://www.casaoronado.com/es/) nos encontraremos con una vivienda rústica, ubicada en la ladera del barranco de Güayadeque, dentro de una finca de 3.000 metros cuadrados, con huertos donde se cultivan hortalizas de temporada. Un remanso de paz con preciosas vistas y un típico balcón canario ideal para tomar el desayuno o una cena a la luz de las velas.

Por último, en casa Taijinaste (https://www.grancanarianaturalandactive.com/es/casas-rurales/80-casa-tajinaste), entre Tenteniguada y San Mateo, en los límites del Parque Natural de la Caldera de Los Marteles, descubriremos una vivienda muy acogedora y tranquila que combina a la perfección, y con mucho gusto, lo moderno y lo tradicional,

Estas son solo algunas de las diversas opciones que Gran Canaria ofrece a los turistas que buscan, tanto calma y paz para desconectar, como actividad intensa realizando las múltiples actividades que ofrece la isla.

Deporte y cultura

Gran Canaria es una isla que disfruta de una orografía y un relieve muy particular. Es un tierra en la que podemos pasar de ascender por escarpadas montañas o recorrer profundos barrancos a deleitarnos con la arena blanca o negra de algunas de sus maravillosas playas en cuestión de minutos. Una isla que rebosa naturaleza y tradición y en la que los deportes y actividades al aire libre están a la orden del día. En Gran Canaria encontremos cientos de kilómetros de caminos rurales, bien señalizados y seguros, aptos para todas las edades, que nos permitirán descubrir los grandes secretos naturales que alberga la isla.

No obstante, si queremos hacer de nuestro viaje una experiencia inolvidable, algunas empresas especializadas en actividades deportivas, como Climbo y Vivac Aventura, nos ofrecen la oportunidad de vivir momentos mágicos de la mano de un técnico de montaña altamente cualificado como guía que nos desvelará a lo largo de la actividad detalles que posiblemente se nos escaparían si somos turistas o viajeros llegados de otros puntos del país. Rincones y secretos muy bien guardados solo accesibles a las más intrépidos o a aquellos que los conocen bien.

Por ejemplo Climbo (https://climbo.rocks/) que nos ofrece una forma diferente de disfrutar de, por ejemplo, descensos de barrancos a través de sorprendentes saltos de agua, de cascadas de agua cristalina y toboganes naturales. Climbo hace de estas actividades una experiencia totalmente segura gracias a sus técnicos especializados que nos guiarán a los lugares más inaccesibles. Da igual si tenemos que caminar, saltar, destrepar, nadar o rapelar para acceder a las gargantas y barrancos más profundos, Ellos nos guiará para que solo nos centremos en disfrutar al máximo de la experiencia.

De la misma manera que hará Vivac Aventura (http://www.vivacaventura.com/) que, con sus más de 20 años de experiencia, pone al alcance de los niños la diversión, el deporte y la aventura mediante actividades grupales y campamentos de verano. Escaladas, rutas de senderismo, excursiones nocturnas... En definitiva, actividades que los más pequeñas no olvidarán nunca.

Para aquellos que no solo buscan hacer deporte y quieren conocer la cultura y tradiciones locales. La empresa Turinka Canarias (http://www.excursionesgrancanaria.es/) ofrece rutas a enclaves estratégicos de la isla, como sus roques y otros yacimientos arqueológicos que nos enseñan como las poblaciones aborígenes originales sobrevivieron aisladas más de 1.500 años compartiendo su vida con la naturaleza y guiados por los astros.

La isla cuenta con una una veintena de yacimientos aborígenes, envueltos en riscos y barrancos, entre los que destaca el poblado fortificado de cuevas naturales y labradas de La Fortaleza, en Santa Lucía. La Fortaleza Grande, la Fortaleza Chica y Titana protegen celosamente la historia de uno de los vestigios arqueológicos más importantes de Gran Canaria.

Además, en el Museo de La Fortaleza (http://www.tibicena.com/museofortaleza) podremos conocer cómo era la vida antes de la conquista, y descubrir las costumbres de una población que veneraba la isla.

La gastronomía es otro de los grandes alicientes de Gran Canaria, una tierra que también hace gala de contar con una pequeña plantación de café en el valle de Agaete, una de las pocas de Europa, y unos vinos muy bien valorados y premiados a nivel nacional e internacional como son los de las bodegas Las Tirajanas (https://www.bodegaslastirajanas.com/) o las bodegas Los Berrazales (https://bodegalosberrazales.com/).

En definitiva, Gran Canaria ofrece un amplio catálogo de posibilidades que van desde las actividades puramente deportivas, como la escalada, el barranquismo o el senderismo, hasta rutas culturales, históricas o de degustación y cata de vinos... Y, lo mejor de todo, en un entorno privilegiado y auténtico como el que ofrece Gran Canaria y su gente.

