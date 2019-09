Épico Du Cross nocturno en Leganés

Du Cross Series celebró el pasado sábado su tradicional cita nocturna con la que abre la segunda etapa de su circuito. Los más de 200 duatletas que se dieron cita al anochecer en el Parque Polvoranca de Leganés tuvieron que tirar de un extra de voluntad y épica para superar una tarde marcada por las inclemencias meteorológicas.

Caras de cansancio y esfuerzo en meta en una oscura noche iluminada únicamente por la luz del circuito Du Cross Series que, con esta particular cita, reanudaba el circuito tras el parón estival. Caras llenas de agua y barro, pero también de la satisfacción que da superar un reto doble: el de la oscuridad, acentuada por las nubes que taparon la luna durante buena parte de la prueba, y el de la lluvia, que añadió un punto de dificultad mojando el terreno y a los propios participantes.

Sin embargo, los dos ganadores de la prueba coincidieron en restar importancia a los factores externos y subrayar lo divertido de una prueba “contra los elementos”. Manuel Díaz, vencedor masculino, explicó que “con el tema de la lluvia se complica un poquito, pero luego cuando estás en carrera y estás tan concentrado, casi ni te enteras. Y a pesar de la oscuridad, apuramos bastante y aunque controlamos algo más, vamos rápido”. Por su parte, Beatriz Molina expuso que “no sólo había que estar atento al terreno, sino también al trazado para no perderte. Pero es muy interesante que sea nocturna porque la experiencia es diferente y lo hemos pasado en grande”.

Tras proclamarse campeón de España de duatlón cross, Manuel comentó sus sensaciones tras el parón estival: “Siempre a la vuelta de las vacaciones, empiezas con miedo. Este año me ha costado un poco más después del Campeonato, pero al final me he encontrado muy bien”. Beatriz también admitió haber necesitado un plus de voluntad: “Sinceramente, antes de la prueba no tenía muchas ganas de venir viendo como llovía, pero luego te alegras de reencontrarte con caras conocidas y merece la pena hacer deporte aunque esté lloviendo, nevando…”.

Entrega de premios

Alfonso Gallego, director del circuito Du Cross Series, fue el encargado de entregar los correspondientes trofeos a los ganadores. No obstante, no faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que pudieron disfrutar de un relajante masaje a cargo de la Clínica Emer de Leganés, así como de un completo avituallamiento con caldo Aneto y las bebidas isotónicas de Powerade. También recibieron una bolsa de regalos exclusivos, con un ejemplar del Diario As (medio oficial del circuito), así como la inscripción a la revista especializada ‘Corricolari es correr’ digital durante seis meses. Además, la cita se incluyó en el programa de eventos con buen ambiente de Coca Cola.

Últimas dos pruebas del circuito

Aldea del Fresno (20 de octubre) y Madrid (17 de noviembre) serán las dos últimas ocasiones para disfrutar de los duatlones de Du Cross Series esta temporada. Con un límite de 400 dorsales, las inscripciones a precio reducido se pueden realizar hasta el miércoles anterior a cada prueba en la web www.ducross.es, con descuentos especiales para desempleados y clubes.