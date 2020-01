Tiendas Vèrtic, un referente a nivel nacional

Nos remontamos a 1995, por aquel entonces, Vèrtic arrancaba en Sabadell como un pequeña tienda de montaña de poco más de 60 metros. Ha llovido mucho desde entonces, y Vèrtic ya cuenta con otra tienda en Barcelona, y 1.800 metros de espacio.

Pese a su crecimiento, Vèrtic sigue fiel a sus inicios, con un trato cercano por parte de los diferentes expertos en el mundo de la montaña que trabajan en sus tiendas. Una de sus señas de identidad es que, pese a su evolución y modernización, adaptándose a las nuevas tecnologías, no hay más que ver el gran impacto del canal youTube Vertic365 con mas de 26.000 suscriptores, en las tiendas Vèrtic se sigue respirando un ambiente muy alpino. Pero el mercado sigue cambiando, y Francesc lo sabe, por lo que las tiendas Vèrtic no dejan de evolucionar adaptándose a los nuevos tiempos ...

¿Qué cambios ha implementado Vèrtic en esta última temporada?

Además de la reciente inauguración de la nueva tienda de Vèrtic Sabadell, las otras dos tiendas también han experimentado importantes cambios. Hemos procurado dotar de espacios bien definidos a las marcas con las que trabajamos. Esto es especialmente destacable en la sección de ropa de montaña. El calzado, lo seguimos exponiendo por tipología y uso al que va destinado.

Marcas como Haglofs, Ternua, La Sportiva, Arc'teryx, The North Face y otras cuentan ahora con una representación más nítida, para que el usuario pueda valorar más profundamente nuestra selección. El foco que hace años lo teníamos puesto en el producto y sus beneficios lo hemos ido trasladando progresivamente hacia el cliente y su experiencia en nuestras tiendas. El resultado lo vemos reflejado en las reseñas y opiniones que hacen ahora nuestros clientes a través de los medios con los que cuentan en la actualidad. Es muy satisfactorio, por norma general, esa experiencia de los clientes.

¿Cuál es la evolución del mercado en cuanto a las tiendas en los próximos años?

Me lo pones muy difícil. He dejado mi bola de cristal en casa de un vecino (risas). Creo que el producto final de algunas marcas es percibido en la actualidad sin un valor claro dadas las machacadas de precios que han sufrido por el descontrol de mercado de algunas marcas y eso no es bueno para nadie. El consumidor está desorientado. La reacción de las marcas, en mi opinión, ha sido lenta. Pero creo que habrá una concentración de tiendas buscando más contacto con el consumidor dándole mejores experiencias alrededor de las tiendas.

Y según tu opinión, ¿qué marcas lideran dicha evolución del mercado?

La verdad es que se reparten segmentos de mercado. Marcas como La Sportiva, Arc'teryx y Salomon, sobre todo, pero por distintas razones. La apuesta de la marca italiana por su colección de calzado de alpinismo y escalada ha dado sus frutos, además de su colección de trail, que históricamente ha sido un segmento muy Salomon.

Arc'teryx sigue sorprendiendo con su producto final y su gran calidad. Respecto a Salomon, sigue teniendo una excelente colección de trail y trekking, fundamentalmente en calzado.

No me gustaría olvidarme de marcas como Haglofs, con su apuesta medioambiental y el cuidado diseño de la colección, Patagonia, recientemente reincorporada en nuestras tiendas por su aura bien merecida y una colección muy equilibrada, juntamente con Ternua, una marca que está escribiendo su propio camino dando valor a todo lo que hace tanto de producto como de impacto social; o Black Diamond, que sigue creciendo en nuestras tiendas por su carácter más técnico.

Entonces, ¿qué posición ocupa Vèrtic en esa evolución?

A nosotros nos gusta vernos como la punta de lanza, y según nos cuentan, así estamos considerados por las marcas y clientes. Afrontamos un difícil, pero bonito, momento en donde de la mano de las marcas que seleccionemos intentaremos dar una vuelta de rosca para poder seguir sorprendiendo a nuestro cliente, que es el que al final nos mantiene donde estamos. Y ahora, con tu permiso, vuelvo al trabajo que en estos días de rebajas vamos a fondo.

Pero antes, me gustaría agradecerte la labor que desempeñas como medio de comunicación para seguir fomentando la afición que compartimos. Un saludo desde Barcelona.