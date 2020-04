El juez de control del CIE de Gran Canaria insiste en que se cumpla su orden de liberar a los internos: "Es una ratonera"

El juez que supervisa el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Las Palmas de Gran Canaria ha advertido este jueves de que emitirá un nuevo auto si no se procede en las próximas horas al desalojo que ordenó, porque se ha convertido en "una ratonera" donde proliferan los contagios de coronavirus.



En declaraciones, el magistrado Arcadio Díaz Tejera ha expresado su asombro ante la falta de operatividad para proceder al traslado de los 44 migrantes que se encuentran en el centro, cuando se dispone desde el mismo martes -día en que dictó el auto- de un inmueble con las instalaciones adecuadas para acogerlos.



El objetivo de evitar más contagios que persigue su auto no se puede acometer mientras el CIE siga en funcionamiento y ya hay un policía nacional que ha dado positivo, lo que implicará poner en cuarentena a todo su turno y detraer más fuerzas de seguridad, ha lamentado Díaz Tejera.



Dada la situación de "hacinamiento" en la que se encuentran los internos, son ya once los que han contraído el COVID-19, siete de los cuales están ingresados en centros sanitarios y cuatro permanecen aislados en dos "celdas" de la antigua prisión de Barrando Seco, ha advertido Díaz Tejera.



La orden judicial del pasado martes solo persigue velar por la salud de estos inmigrantes, así como de los policías nacionales y personal que se ocupa de Barranco Seco, ha recalcado el magistrado, quien ha añadido que si no se ejecuta habrá que fijar un plazo y una advertencia de que se puede incurrir en un delito de desobediencia.



El magistrado ha indicado que no le gustaría tener que llegar a ese extremo, al tiempo que ha comentado la situación de "tensión" que se vive en este CIE ante la falta de información sobre cómo proceder.



Díaz Tejera ha manifestado que no entiende el motivo por el que no se ha procedido al traslado de los inmigrantes a centros de carácter social donde puedan permanecer aislados, como ordenó hace 48 horas.



"En distintas partes del mundo -en las que incluye a España- diversas instancias presumen de las ágiles capacidades para montar hospitales y organizar estructuras de apoyo a las personas más vulnerables ante la pandemia de coronavirus, como tiene que ser y de lo cual me alegro, pero aquí no se ha podido llevar a cabo este desalojo", ha lamentado.



El magistrado ha señalado que, pese a no ser de su competencia, ayer, miércoles, hizo gestiones con las personas competentes de este traslado y le aseguraron que estaba dispuesto un inmueble público en la misma ciudad para ser ocupado por estas personas, por lo que de nuevo ha dicho no entender la razón por la que se tarda tanto.



Díaz Tejera ha explicado que de su traslado se encarga la Policía Nacional, que también está a la espera de recibir órdenes sobre este asunto, del que aseguran que no se les ha informado por parte del Ministerio del Interior.



El centro se está convirtiendo en una "ratonera en la que caerán contagiados como moscas los inmigrantes y los policías", cuando no tiene sentido que sigan internos estos jóvenes que no pueden ser expulsados a sus países de origen, porque las devoluciones se han paralizado debido a la pandemia.



Díaz Tejera ha destacado además el hecho de que el CIE de Hoya Fría, en Tenerife, con 60 internos, haya podido ser desalojado hace unos días a centros de acogida sin que la jueza que se encarga del mismo tuviera que emitir auto alguno, situación que también se ha dado en el de Murcia.



El inmueble público elegido para los internos de Barranco Seco está listo para su acogida, por lo que el magistrado Díaz Tejera ha vuelto a preguntarse "cómo es posible que tareas más complejas se puedan resolver en horas y para una tan sencilla se tenga que seguir esperando, cuando el problema es que cada día que pasa el riesgo de contagio es mayor".



Los primeros contagiados fueron dos inmigrantes y ya son once los infectados, ha insistido Díaz Tejera, quien también ha informado que efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han procedido a la desinfección del CIE de Barranco Seco.



El magistrado además ha comentado que el inmueble elegido estaba dispuesto desde el martes pasado, cuando emitió su auto, por lo que "nunca" pensó que esta situación de "parálisis" se pudiera producir.



Ha insistido en que razones de "estricta humanidad" le llevaron a dictar su resolución, y que por eso mismo volverá a dictar otra con "un lenguaje distinto" hasta conseguir el desalojo de estas personas, un objetivo en el que se empleará "al máximo" porque es su responsabilidad y "para eso me pagan los españoles", ha concluido.