Los atletas del Tenerife CajaCanarias se preparan para la desescalada deportiva

Los atletas del Tenerife CajaCanarias se unen a esa larga lista de deportistas de élite que desde este lunes, día 51 de confinamiento, podrán comenzar a entrenar al aire libre entre las 6.00 y las 10.00 horas, y desde las 20.00 a las 23.00 horas.

Este primer contacto con el asfalto se produce con la entrada en la fase 0. Mientras que habrá que esperar a la fase 1 para volver a entrenar en las instalaciones al aire libre para deportes sin contacto, como es el caso del atletismo o del tenis, informa el Tenerife CajaCanarias en una nota de prensa.

“Esta semana haremos rodajes suaves de una hora. Llevamos todos estos días haciendo solo ejercicios de impacto desde casa (saltos y fuerza), por lo que debemos tener mucho cuidado ahora para no lesionarnos, especialmente porque vamos a correr en superficies duras”, comenta la entrenadora de marchadores y fondistas blanquiazules, Yamilé Paumier.

La prevención de las lesiones de los atletas es prioridad para los entrenadores del club. “Debemos ir adaptando las rutinas a la situación y al estado de forma física de nuestros deportistas”, apunta el presidente del Tenerife CajaCanarias y entrenador, Héctor González. Para conseguirlo, comparte con ellos una serie de recomendaciones propuestas por la Real Federación Española de Atletismo: “Intentar correr de más en este inicio, puede traernos más perjuicios que beneficios, tómalo con calma y haz lo que debes, no más pensando en recuperar lo que has dejado de hacer durante el confinamiento”.

Los blanquiazules no han parado de ejercitarse desde casa y ya, desde este sábado, algunos han comenzado a entrenar al aire libre con todas las medidas de seguridad, pero, como ejemplifica Paumier, "estas seis semanas de confinamiento equivalen a presentar una lesión grave para un atleta”.

“Esta crisis nos ha cambiado la vida y la perspectiva, empezando por el mismo calendario de esta temporada. No sabemos qué pasará. No obstante, esperamos que las federaciones al menos puedan marcar alguna competición esta temporada, para poder tener un horizonte”, agrega. Esperanza que comparte Germán Millán, entrenador de lanzadores del club: “Este es el primer paso para poder recuperar, ojalá que así sea, la temporada atlética. En esto estamos trabajando, para que lleguen en el mejor estado de forma posible”.

“Es como empezar de 0, pero no hay otra opción: empezaremos de nuevo”, concluye Pedro Palma, también entrenador de lanzadores blanquiazules.

Los entrenadores del Tenerife CajaCanarias han tenido que adaptarse al confinamiento para que sus atletas no pierdan ni la forma física ni el buen ánimo. Pedro Palma, por ejemplo, sigue la evolución de sus lanzadores por internet: “Usamos Zoom para corregir las técnicas de los lanzamientos”, confiesa.

Germán Millán, por su parte, envía mensajes positivos junto a rutinas de ejercicios en forma de vídeos en los que él mismo es protagonista: “Estos casi 50 días de cuarentena, los atletas que entrenan conmigo han ido recibiendo rutinas de ejercicios variadas para que el cuerpo no se adapte, sino que progrese. Además, yo mismo he ido grabando vídeos para pasarlo a los atletas y que ellos vean que estoy comprometido y que sigo con ellos. Casi todos los días les envío frases motivadoras para que, dentro de esta situación, no se sientan tan vulnerables a caer en esa depresión deportiva”.

Su labor ha sido fundamental para mantener el espíritu atlético, aunque la incertidumbre del futuro deportivo caiga sobre ellos también. “Todos desearíamos tener la perspectiva de alguna competición esta temporada, una motivación para seguir adelante”, sentencia Palma.