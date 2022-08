Kirian Rodríguez sufre linfoma de Hodgkin

El futbolista de la UD Las Palmas, Kirian Rodríguez, comunicó este martes en rueda de prensa que sufre un linfoma de Hodgkin, que le obligará a apartarse de los terrenos de juego. El atacante amarillo empieza su “lucha” contra la enfermedad que se le ha diagnosticado.

Kirian Rodríguez, de 26 años, ha explicado en una comparecencia ante los medios de comunicación que ese ha sido el motivo por el que no ha estado ausente de la pretemporada con el equipo amarillo, al que esperar regresar en diciembre “como el mejor fichaje de invierno”.

El jugador tinerfeño manifestó que “en las pruebas físicas de la pretemporada le comuniqué al club que no me encontraba bien físicamente, me encontraba con dolores e inflamación”.

“En las pruebas que me practican tengo el bazo inflamado y deciden ingresarme para realizar más pruebas y es cuando doy positivo en COVID”.

Kirian Rodríguez (@Kirian10rguez): "El lunes me consiguen extraer un ganglio para analizar y se confirma que tengo un linfoma de Hodgkin". — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 2 de agosto de 2022

“El lunes me consiguen extraer un ganglio para analizar y se confirma que tengo un linfoma de Hodgkin”, añadió el futbolista de Candelaria.

Kirian Rodríguez terminó expresando su agradecimiento “a todos mis compañeros, al club y a los médicos por el trato que me están brindando, todos los días se han preocupado por mi salud. Quiero que me vean fuerte, que no quiero que vengan con mensajes de pena y ánimo, voy a salir y en diciembre tendrán el mejor mercado de invierno porque voy a volver”.