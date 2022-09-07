40 medallas para Canarias en los campeonatos de España de kayak de mar
La localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda acogió el pasado fin de semana la disputa del Campeonato de España de Kayak de Mar, cita donde la representación canaria se hizo con 40 medallas. El encuentro náutico incluyó el nacional para jóvenes promesas. Medallas para el Club Piragüismo Marlines de Lanzarote, Real Club Náutico de Gran Canaria y Club Amigos del Piragüismo de Canarias.
El Club Amigos del Piragüismo, campeón de España de kayak de mar
II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KAYAK DE MAR DE JÓVENES PROMESAS
MUJERES INFANTIL A K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL
PLATA
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
EMMA ARROCHA MARTÍN-ARIADNE GIMÉNEZ AGUILAR
BRONCE
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
GABRIELA DIAZ RODRÍGUEZ-AINHOA GUTIÉRREZ LANGNER
MUJERES INFANTIL B K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL
BRONCE
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
OLATZ LABARGA HERNÁNDEZ-CARLA MEDINA RODRÍGUEZ
HOMBRES INFANTIL A K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL
ORO
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
SANTI BENÍTEZ DOMÍNGUEZ-JULIAN ST.MARY PALMERO
PLATA
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
ANDOR DEVORA KELLER-PEDRO MARTÍN HERNÁNDEZ
HOMBRES INFANTIL A K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
BRONCE
JULIAN ST.MARY PALMERO
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
MUJERES INFANTIL A K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
BRONCE
ARIADNE GIMÉNEZ AGUILAR
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
MUJERES INFANTIL B K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
BRONCE
OLATZ LABARGA HERNÁNDEZ
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
XV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KAYAK DE MAR
HOMBRES CADETE K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
ORO
ELOY WOELKEDE LEÓN
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
PLATA
DANIEL ROBAYNA MARTÍN
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
MUJERES CADETE K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
ORO
LARA CELLIER HENRÍQUEZ
REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA
PLATA
NUR HACHAWI DE LA JARA
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
BRONCE
ELSA GONZÁLEZ PLANS
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
MUJERES SENIOR K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
ORO
JUDIT VERGES XIFRA
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
PLATA
CHLOË BUNNETT
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
MUJERES SUB-23 K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
BRONCE
MARA TERESA QUINTANA PÉREZ
REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA
HOMBRES SENIOR OC-1 FINAL
PLATA
JOSÉ CÁNOVAS RÍOS
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
HOMBRES VET 35-39 K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
ORO
JONAY NAZARIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
HOMBRES VET 40-44 K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
BRONCE
JORGE ALZOLA FABER
REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA
HOMBRES VET 55-59 K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
PLATA
RUPERTO CASAÑAS RODRÍGUEZ
REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA
HOMBRES VET 60-64 K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
PLATA
MIGUEL ERGUETA MARTÍNEZ
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
HOMBRES JUVENIL K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
BRONCE
FRANCISCO JOSÉ QUINTANA LABARTA
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
HOMBRES SENIOR K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
PLATA
ESTEBAN MEDINA OJEDA
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
BRONCE
JORGE VILA DEL ROSARIO
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
HOMBRES SUB-23 K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL
ORO
JORGE ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ
REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA
PLATA
PABLO ST. MARY
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
CADETE K-2 MIXTA FINAL
PLATA
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
PAULA FELIPA PLANS PÉREZ-RAMÓN PAOLO VELÁZQUEZ PÉREZ
SUB-23 K-2 MIXTA FINAL
ORO
REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA
JORGE ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ-MARA TERESA QUINTANA PÉREZ
PLATA
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
GABRIEL CABRERA CARABALLO-ELBA GARCÍA MARTÍN
HOMBRES CADETE K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL
ORO
CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
DANIEL ROBAYNA MARTÍN-ELOY WOELKEDE LEÓN
HOMBRES JUVENIL K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL
ORO
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
ENRIQUE GARCÍA TORRES-FRANCISCO JOSÉ QUINTANA LABARTA
BRONCE
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
NÉSTOR GARCÍA SANTANA-NÉSTOR GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
MUJERES CADETE K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL
BRONCE
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
ELSA GONZÁLEZ PLANS-NUR HACHAWI DE LA JARA
MUJERES JUVENIL K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL
PLATA
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
PAULA HERNÁNDEZ ORTEGA-BRENDA LOURDES PÉREZ LOOR
MUJERES SENIOR K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL
ORO
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
CHLOË BUNNETT-JUDIT VERGES XIFRA
MUJERES SUB-23 K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL
BRONCE
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
SONIA DEYING MA LI-PAULA RUIZ ARRUTI
HOMBRES SENIOR K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL
ORO
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
ESTEBAN MEDINA OJEDA-VÍCTOR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PLATA
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
FRANCISCO JAVIER MARTÍN PRIETO-JORGE VILA DEL ROSARIO
HOMBRES SUB-23 K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL
ORO
CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS
AYTHAMI QUINTANA MUZA-PABLO ST. MARY
HOMBRES VET 55-69 K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL
ORO
REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA
LUIS ALFREDO ANTÚNEZ AYALA-RUPERTO CASAÑAS RODRÍGUEZ