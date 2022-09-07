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40 medallas para Canarias en los campeonatos de España de kayak de mar

  • La cita tuvo lugar en la localidad gaditana Sanlúcar de Barrameda

Integrantes del Club Piragüismo Marlines de Lanzarote.
Integrantes del Club Piragüismo Marlines de Lanzarote. CEDIDA

ACAN

Las Palmas de Gran Canaria —

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La localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda acogió el pasado fin de semana la disputa del Campeonato de España de Kayak de Mar, cita donde la representación canaria se hizo con 40 medallas. El encuentro náutico incluyó el nacional para jóvenes promesas. Medallas para el Club Piragüismo Marlines de Lanzarote, Real Club Náutico de Gran Canaria y Club Amigos del Piragüismo de Canarias.

El Club Amigos del Piragüismo, campeón de España de kayak de mar

El Club Amigos del Piragüismo, campeón de España de kayak de mar
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II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KAYAK DE MAR DE JÓVENES PROMESAS

 

MUJERES INFANTIL A K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL

PLATA

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

EMMA ARROCHA MARTÍN-ARIADNE GIMÉNEZ AGUILAR

BRONCE

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

GABRIELA DIAZ RODRÍGUEZ-AINHOA GUTIÉRREZ LANGNER

 

MUJERES INFANTIL B K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL

BRONCE

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

OLATZ LABARGA HERNÁNDEZ-CARLA MEDINA RODRÍGUEZ

 

HOMBRES INFANTIL A K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL

ORO

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

SANTI BENÍTEZ DOMÍNGUEZ-JULIAN ST.MARY PALMERO

PLATA

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

ANDOR DEVORA KELLER-PEDRO MARTÍN HERNÁNDEZ

 

HOMBRES INFANTIL A K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

BRONCE

JULIAN ST.MARY PALMERO

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

 

MUJERES INFANTIL A K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

BRONCE

ARIADNE GIMÉNEZ AGUILAR

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

 

MUJERES INFANTIL B K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

BRONCE

OLATZ LABARGA HERNÁNDEZ

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

 

XV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KAYAK DE MAR

 

HOMBRES CADETE K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

ORO

ELOY WOELKEDE LEÓN

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

PLATA

DANIEL ROBAYNA MARTÍN

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

 

MUJERES CADETE K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

ORO     

LARA CELLIER HENRÍQUEZ

REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA

PLATA

NUR HACHAWI DE LA JARA

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

BRONCE             

ELSA GONZÁLEZ PLANS

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

 

MUJERES SENIOR K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

ORO

JUDIT VERGES XIFRA

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

PLATA

CHLOË BUNNETT

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

 

MUJERES SUB-23 K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

BRONCE

MARA TERESA QUINTANA PÉREZ

REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA

 

HOMBRES SENIOR OC-1 FINAL

PLATA

JOSÉ CÁNOVAS RÍOS

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

 

HOMBRES VET 35-39 K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

ORO

JONAY NAZARIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

 

HOMBRES VET 40-44 K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

BRONCE

JORGE ALZOLA FABER

REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA

 

HOMBRES VET 55-59 K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

PLATA

RUPERTO CASAÑAS RODRÍGUEZ

REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA

 

HOMBRES VET 60-64 K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

PLATA

MIGUEL ERGUETA MARTÍNEZ

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

 

HOMBRES JUVENIL K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

BRONCE

FRANCISCO JOSÉ QUINTANA LABARTA

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

 

HOMBRES SENIOR K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

PLATA

ESTEBAN MEDINA OJEDA

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

BRONCE

JORGE VILA DEL ROSARIO

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

 

HOMBRES SUB-23 K-1 SPRINTER/SURFSKY FINAL

ORO     

JORGE ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ

REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA

PLATA  

PABLO ST. MARY

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

 

CADETE K-2 MIXTA FINAL

PLATA

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

PAULA FELIPA PLANS PÉREZ-RAMÓN PAOLO VELÁZQUEZ PÉREZ

 

SUB-23 K-2 MIXTA FINAL

ORO

REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA

JORGE ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ-MARA TERESA QUINTANA PÉREZ

PLATA

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

GABRIEL CABRERA CARABALLO-ELBA GARCÍA MARTÍN

 

HOMBRES CADETE K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL

ORO

CLUB PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE

DANIEL ROBAYNA MARTÍN-ELOY WOELKEDE LEÓN

 

HOMBRES JUVENIL K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL

ORO

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

ENRIQUE GARCÍA TORRES-FRANCISCO JOSÉ QUINTANA LABARTA

BRONCE

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

NÉSTOR GARCÍA SANTANA-NÉSTOR GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

 

MUJERES CADETE K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL

BRONCE

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

ELSA GONZÁLEZ PLANS-NUR HACHAWI DE LA JARA

 

MUJERES JUVENIL K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL

PLATA

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

PAULA HERNÁNDEZ ORTEGA-BRENDA LOURDES PÉREZ LOOR

 

MUJERES SENIOR K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL

ORO

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

CHLOË BUNNETT-JUDIT VERGES XIFRA

 

MUJERES SUB-23 K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL

BRONCE

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

SONIA DEYING MA LI-PAULA RUIZ ARRUTI

 

HOMBRES SENIOR K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL

ORO

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

ESTEBAN MEDINA OJEDA-VÍCTOR JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PLATA

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

FRANCISCO JAVIER MARTÍN PRIETO-JORGE VILA DEL ROSARIO

 

HOMBRES SUB-23 K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL

ORO

CLUB AMIGOS DEL PIRAGÜISMO DE CANARIAS

AYTHAMI QUINTANA MUZA-PABLO ST. MARY

 

HOMBRES VET 55-69 K-2 SPRINTER/SURFSKY FINAL

ORO

REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA

LUIS ALFREDO ANTÚNEZ AYALA-RUPERTO CASAÑAS RODRÍGUEZ

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