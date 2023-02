Ocho regatistas del Club de Mar Radazul toman parte del Trofeo César Manrique

El Club de Mar Radazul estará representado este fin de semana en el Trofeo César Manrique de clase Optimist, segundo clasificatorio para los campeonatos nacionales. La entidad de El Rosario desplaza a la cita ocho regatistas: Lucía Barrientos, Daniela Gómez, Carlota Meneses, Alberto Medina, Mónica Comyn, Manuel Pérez de León, Miguel Salamanca y Pablo Sánchez. Al frente del equipo acuden los entrenadores Cayetano Almeida y Sergio Armas.

Cita organizada por el Real Club Náutico de Arrecife por delegación de la Real Federación Canaria de Vela. Está prevista la disputa de seis pruebas. Se espera poco viento para este fin de semana en Lanzarote.

131 regatistas se han inscritos para la octava edición de este Trofeo César Manrique, que bate récord de participantes. Habrá representación de ocho países: 121 con licencia española y tres noruegos, dos italianos y uno de Croacia, Estonia, Países Bajos, Turquía y Estados Unidos. Por parte canaria, además del CMR se cuenta con competidores del Real Club Náutico de Tenerife, Real Club Náutico de Gran Canaria, Club Marítimo Varadero, Real Club Náutico de San Sebastián, Atlantis Academy y el organizador Real Club Náutico de Arrecife.

La organización anuncia que se entregarán trofeos de vencedores a los primeros clasificados en Absoluto masculino, Absoluto femenina, Sub 11, Sub 13 y Sub 16 en chicos y chicas.