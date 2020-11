Carlos Suneson, campeón de España de Profesionales Senior

Carlos Suneson se proclamaba este fin de semana campeón de España de Profesionales Senior de golf en el campo almeriense de Playa Serena.

Victoria de Carl Suneson en el Abierto de Saint Omer

El golfista canario, muy concentrado en la ronda final, que inició de líder, supo mantener su ventaja y evitar un “playoff” de desempate al que intentaron forzarle a lo largo de una última ronda Víctor Casado y Rafael Benítez, finalmente segundos, ambos con un golpe más que el nuevo campeón, informa la Real Federación Española de Golf.

“Fue una jornada difícil, por el viento, pero supe contenerme. Me dije que si no me metía en líos podía ganar y ese fue el secreto. En el hoyo 9 tuve algo de suerte, a pesar de que acabé con un “bogey”, pero en los segundos nueve me concentré en no cometer errores y aproveché las dos ocasiones que tuve de birdie. En el 18 tenía un “putt” muy difícil, porque era muy largo, de los que suelen acabar en tres “putts”, pero di un primer golpe muy bueno y dejé uno final de un metro que convertí para evitar salir a desempatar”, resumió con enorme satisfacción visible en su rostro el nuevo campeón de España de Profesionales Senior.

El grancanario cuenta con un brillante currículo deportivo engrandecido con este nuevo triunfo en Playa Serena. Destacó con fuerza entre 1995 y 2005, una década donde concentró varios triunfos en los Circuitos Europeos profesionales, caso del Rolex Trophy 1995 y 1999, el Beazer Homes Challenge Tour 1999, el Challenge de España 1999, el Challenge Grand Final 2005 o el Open Saint Omer 2007. Posteriormente, en 2008, se impuso en el Campeonato de España de Profesionales Absoluto, título que repite ahora en categoría Senior.