Samuel García y Darwin Echeverry estrenan la temporada en Barcelona y Valencia

Combineros y velocistas del Tenerife CajaCanarias preparan sus maletas y pruebas PCR para viajar este fin de semana, 16 y 17 de enero, hasta Barcelona y Valencia, específicamente, a la pista castellonense Gaetà Huguet. En este caso, con el objetivo de disputar el Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas y la segunda jornada del Control Provincial, ambas citas, de pista cubierta (PC). Los blanquiazules pretenden conquistar marcas que les permitan participar en los campeonatos de España de invierno. Ante las numerosas cancelaciones, esta se convierte en una oportunidad vital para llegar a los tan esperados encuentros nacionales de atletismo.

El Tenerife CajaCanarias se viste de gala para su decimoquinto aniversario

Saber más

Samuel García y Darwin Echeverry debutarán esta temporada en la prueba de 400 metros lisos en la pista catalana y valenciana, respectivamente. “Estoy contento con volver a correr. He pasado mucho tiempo sin competir y me encuentro ilusionado, en gran medida, gracias al cambio de entrenador y al giro que le he dado a mi carrera deportiva”, afirma Echeverry. “Me encuentro con ganas de sacar a relucir el trabajo hecho desde julio, cuando empecé a entrenar con Toni Puig. En todo caso, esta será la primera carrera de 2021 y voy con ganas de fijar una base para lo que viene”, declara el velocista majorero, quinto de España en pista cubierta.

✍️ Los velocistas del Tenerife CajaCanarias, junto a los principales combineros blanquiazules, Javier Pérez, José Luis López, Pablo Gámez y Paola Sarabia, comienzan este fin de semana el curso deportivo



Toda la info ⬇️⬇️ https://t.co/xz1Eih1MAm — TenerifeCajaCanarias (@TfeCajaCanarias) 14 de enero de 2021

Por su parte, García fija la vista en Barcelona, “Valencia es mi plan B”, anuncia. “Mi intención es competir el domingo en el Palau Sant Jordi, donde han habilitado una pista cubierta”, agrega el palmero que reside actualmente en la ciudad catalana. “Las sensaciones son muy buenas, pero es cierto que ahora con el frío y los cambios de temperatura me está costando un poco los entrenos”, confiesa el subcampeón de España absoluto en los 400 lisos PC.

En cuanto a los combineros blanquiazules, representarán al club Javier Pérez Rasines, José Luis López, Pablo Gámez y Paola Sarabia, todos ellos llegarán a la pista valenciana con el firme propósito de fijar la mejor marca posible y conseguir pasaporte para formar parte de los nacionales de la especialidad. “El motivo de viajar a Valencia y de no quedarnos en el Campeonato de Canarias de Pruebas Combinadas, que también tendrá lugar este fin de semana en Gran Canaria, es asegurar la validez de la marca, aquí no podríamos garantizarlo, al disputarse al aire libre”, confiesa Héctor González, presidente del Tenerife CajaCanarias y entrenador de los combineros canarios.