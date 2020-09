Tana dice que no hay argumentos para su reciente despido de la UD Las Palmas

El futbolista grancanario Tanausú Domínguez 'Tana' ha publicado este martes un escrito en las redes sociales en el que asegura que no hay argumentos que justifiquen su reciente despido disciplinario en la UD Las Palmas, y aprovecha para despedirse de la afición amarilla.

Tana: conducción temeraria, vida nocturna y paseos en barco sin mascarilla

Saber más

El jugador isleño ha escrito en su cuenta de Twitter que tanto él como sus abogados entienden que "no existe ningún acto de indisciplina ni que incumpla el régimen interno", y, por lo tanto, "no existe ningún argumento" por el cual el club pueda resolver su contrato, como ejecutó la semana pasada.

G R A C I A S 💛💙 pic.twitter.com/oV1iViqztL — Tana (@tanadp_24) September 8, 2020

En su documento de despedida, que titula "Hasta siempre", Tana reconoce que en el pasado cometió "errores, como cualquier persona puede cometer a lo largo de su vida", pero tiene "la conciencia muy tranquila" porque su comportamiento ha sido "totalmente profesional".

El futbolista lamenta que termine esta etapa en el club de su vida y nunca pensó que llegara este momento "tan amargo" y de una manera, a su juicio "tan injusta".

"A veces en la vida uno no puede elegir cómo despedirse y esto me duele mucho. Nunca fue mi intención irme así, pero me voy con la cabeza bien alta, sabiendo que en ningún momento he faltado al respeto a esta institución", añade.

Tana seguirá luchando por su futuro y el de su familia, y por eso anuncia que va a llegar "hasta el final para que nada ni nadie manche mi honor como profesional y salga toda la verdad".

El jugador concluye el comunicado recordando que ingresó en la entidad grancanaria con 8 años y que se queda "con los buenos momentos".

Ha expresado su agradecimiento a compañeros, entrenadores y personal del club, y ha deseado "lo mejor" a la UD Las Palmas "porque es y será mi equipo para siempre".

El futbolista, quien cumplirá 30 años el próximo 20 de septiembre, fue despedido la semana pasada por motivos disciplinarios, siendo reincidente, según informó el club tras un acuerdo unánime del consejo de administración.