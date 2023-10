Más de 5,5 millones para actuaciones en Reservas de la Biosfera, paralizados en Canarias por retrasos en la tramitación

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario, conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, continúa sin dar salida a los poco más de 5,59 millones de euros en concepto de subvenciones financiadas con los fondos europeos de reconstrucción para actuaciones en Reservas de la Biosfera en las Islas.

El anterior Ejecutivo regional anunció dicho procedimiento el verano pasado, el 7 de julio de 2022, y abrió el plazo para la presentación de solicitudes hasta el 8 de septiembre de ese mismo año. En esa resolución, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la Administración precisó que la fecha límite para resolver y notificar los resultados de la convocatoria sería de seis meses, tal y como indica, también, la orden que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El 24 de mayo de 2023, ya fuera del plazo de medio año que se había marcado el Gobierno para notificar las adjudicaciones, la Consejería de Transición Ecológica emitió una resolución provisional en la que comunicaba a media docena de asociaciones, cuatro ayuntamientos, una empresa municipal y una universidad que eran los solicitantes beneficiarios de las ayudas. Sin embargo, en octubre, cerca de cinco meses más tarde, sigue sin haber una orden definitiva. Canarias Ahora ha preguntado a la consejería, ahora liderada por Manuel Zapata (PP), para conocer los detalles de los retrasos en la tramitación, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha habido respuesta.

Ezequiel Navío, naturalista y presidente de la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Insulares (ADACIS), una de las organizaciones beneficiarias con 314.000 euros, admite que entiende “las circunstancias acontecidas” este año, con elecciones y un cambio de Ejecutivo regional de por medio. “Pero también”, agrega, “estas demoras influyen negativamente en los plazos anuales de ejecución previstos y en la actividad laboral de las entidades, cuyos proyectos han sido evaluados y aprobados provisionalmente”.

La asociación que preside Navío ha diseñado el proyecto APICLIMPACT, una iniciativa, según dice, “revolucionaria e inédita en España” que pretende hacer una evaluación del sector apícola canario frente al cambio climático, con diagnóstico y propuestas urgentes de adaptación. Sin embargo, el naturalista denuncia que “[ante] el retraso en las notificaciones, a estas alturas del año deberá implicar una modificación de las bases iniciales con respecto a los periodos de ejecución y de justificación del gasto”.

La convocatoria de las subvenciones precisa que, “en todo caso”, la actuación deberá ejecutarse “en más del 50% de la inversión total prevista” antes de que finalice el año 2023 y que los beneficiarios tendrán que justificar el desarrollo de las actuaciones y el grado de ejecución hasta la fecha. También si necesitan una ampliación del mencionado plazo parcial. Navío espera que haya una reforma de las bases que permita el desarrollo de los programas “de forma eficaz”, que, en principio, deberían ejecutar toda la ayuda recibida antes del 30 de noviembre de 2025.

Otras dos organizaciones han reconocido a este medio que continúan sin recibir la subvención proyectada provisionalmente. La cooperativa canaria Teyra, dedicada a la intervención e investigación social, según consta en su página web, tiene previsto recibir 100.000 euros para realizar un plan sobre la gobernanza de las Reservas de la Biosfera de Canarias, donde islas enteras ostentas esta catalogación (La Palma, Lanzarote, El Hierro, Fuerteventura y La Gomera), mientras que otras, como Gran Canaria (el 46% del territorio) y Tenerife (el Macizo de Anaga), lo hacen en algunos puntos.

“Estamos en una situación de indefensión. Somos una cooperativa pequeña, pero nadie sabe nada. No hay ninguna novedad. Hemos rechazado otras posibilidades porque habíamos previsto iniciar esta actuación, pero no está cumpliéndose nada”, apuntan fuentes de la sociedad.

Por su parte, la Asociación Insular para el Desarrollo Rural de La Gomera (AIDER) espera percibir una subvención valorada en 113.000 euros para la custodia del territorio y agrosistemas en la isla colombina. No obstante, confiesan estar “bastante preocupados” por no poder aún planificar las estrategias y temen que las ayudas, al no ser todavía definitivas, decaigan.

La convocatoria de subvenciones para financiar actuaciones en Reservas de la Biosfera está enmarcada en los 368 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) actualmente desplegados en el Archipiélago en materia de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, dentro de los famosos fondos Next Generation comunitarios acordados por la Unión Europea durante la pandemia para “impulsar la convergencia, resiliencia y transformación” del Viejo Continente tras la crisis sanitaria.

El consejero de Transición Ecológica, el popular Mariano Zapata, anunció a mitades de septiembre cambios en la estructura de gestión de las unidades encargadas de coordinar y ejecutar estos programas en busca, dijo, de “lograr una gestión más eficaz y ágil de esos fondos, centrados en las mejoras ecológicas, energéticas y sostenibilidad ambiental”. Pero hasta el momento, al menos en lo que respecto a las acciones en Reservas de la Biosfera, no ha habido ningún acelerón.

La Red Mundial de Reservas de la Biosfera constituye un modelo de gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y los recursos naturales. Los objetivos de la misma son conjugar la preservación de la biodiversidad biológica y de los ecosistemas, con un desarrollo que produzca la mejora del bienestar de la población y la relación con el medio natural.