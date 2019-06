Tony Acosta: “La reunión con el PP se desarrolló con buena sintonía”

El líder de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Tony Acosta Felipe, ha dejado “a un lado” el escollo del problema “personal” con el candidato del PP, Juanjo Cabrera, y apunta que que su principal objetivo es buscar “acuerdos y el mejor gobierno para” la capital. En este sentido, señala que “me he reunido con el PSOE y el PP”. Entiende que “lo normal es que el PSOE, como fuerza más votada, intente cerrar un acuerdo de gobierno” y, en el contacto que mantuvo con el candidato socialista a la Alcaldía, Elías Castro, “me dejó bastante claro que, en principio, su prioridad no era pactar con CC y que iba a explorar un acuerdo con el PP. A partir de ahí dejamos claro que, tanto uno como otro, teníamos libertad para intentar llegar a acuerdos con cualquiera de las dos partes”. Al efecto, dijo que “posteriormente me reuní con el PP” para estudiar “la posibilidad” de llegar a un pacto. El contacto, detalla, “se desarrolló con buena sintonía” pues, si bien “pertenezco a un partido, lógicamente, cuando me siento a negociar, lo hago por Santa Cruz de La Palma”.

Los representantes de las tres formaciones políticas, subraya, “somos conscientes de que Santa Cruz de La Palma es la capital de la Isla” y, en consecuencia, las alianzas en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias pueden influir.

El PSOE, tras los comicios del pasado domingo, se mantiene como fuerza más votada en la capital pero sin respaldo para garantizar la Alcaldía. La candidatura encabezada por Elías Castro obtuvo 6 concejales con 2.362 votos; el PP logro 5 ediles, con 2.010 sufragios; CC, 4, con 1.769 papeletas; NC, uno, con 641, y Cs, otro, con 470.

Tony Acosta, sobre las negociaciones para llegar a acuerdos en el Ayuntamiento y sus diferencias personales con el líder del PP, Juanjo Cabrera, difundió en el Facebook de CC la siguiente reflexión:

“Hoy escribo estas líneas, como necesidad de explicar lo que estos días supone para el futuro de una ciudad.

Santa Cruz de La Palma, tiene una larga historia democrática marcada por el diálogo y el acuerdo. Los ciudadanos de la capital de la isla, han decido proceso democrático tras proceso democrático, que sus dirigentes deben entenderse para formar un gobierno que dirija los designios de la capital de la isla durante cuatro años. Muchos quieren interpretar con los votos que han recibido lo que la gente quiere, pero la realidad es que la gente lo que ha dejado claro y que quiere que nos entendamos, ya que no ha otorgado mayoría a ninguno.

Y llego el momento. Hay que hablar. Y la gran pregunta, hay líneas rojas?. Mucho se ha escrito, y en mi caso mucho he dicho. Es difícil, entender este mundo, y es difícil separar, el corazón de la cabeza, y si, puse líneas rojas.

Ayer, mi padre me dio una lección, otra más. Responsabilidad y cariño a la ciudad que nos vio nacer. Yo no puedo olvidar, ni creo que él tampoco, pero más de 1800 personas y un gran equipo, creyeron en mi para luchar por una idea de ciudad distinta con futuro y el orgullo de los que en ella viven. Me marque el reto de sobre todo escuchar, y eso he hecho. Reuní a mi equipo, mi gente, esos que miro con orgullo, y con ellos mi padre. Y escuche, y no es fácil, sobre todo cuando te dicen algo que no quieres escuchar, que tu corazón no te deja procesar. Pero Dios me ha dado la suerte de tener la familia que tengo, los amigos que tengo y el equipo que tengo. Y al final, el, don Manuel habló, y me coloco donde solo los grandes te pueden colocar, en la responsabilidad.

El borro las líneas rojas. Y me dio una lección de vida. He hablado con unos y otros, PSOE y PP. Con atención y mesura los he escuchado. Ahora solo queda pensar en la ciudad y sus vecinos. En buscar acuerdos y el mejor gobierno para Santa Cruz de La Palma, sin el afán de sacar a nadie del medio, personas o siglas, con la responsabilidad de aquellos que han hecho historia desde el primer ayuntamiento democrático de este país”.