Pérez Sicilia a Marlaska: “Se apagaron los focos, se olvidaron de los palmeros”

El senador del Grupo Parlamentario Popular por La Palma, Borja Pérez Sicilia, este martes, 28 de marzo, en el Pleno de la Cámara Alta, en una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha denunciado que “se apagaron los focos, se olvidaron de los palmeros”, se indica en una nota de prensa del PP. Así, añade, ha recordado las palabras del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez: ‘Los palmeros no están solos, después de la erupción me comprometo que estén mejor social y económicamente’; y ha lamentado que “Sánchez no ha cumplido con los palmeros”.

El senador del PP, se señala en la nota, se ha pronunciado así en el Pleno del Senado, tras preguntar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, “¿qué motivo tiene su Ministerio para no cumplir con los pagos con casi todas las administraciones de La Palma y haya dejado solo al Cabildo en la gestión de la emergencia de las zonas que siguen cerradas de Puerto Nao y La Bombilla?”.

Pérez Sicilia ha afirmado que “no vamos a decir que no se ha hecho nada, claro que algo se ha hecho, faltaría más ante una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España”. A continuación, ha pedido al ministro “ser claro con los palmeros” y le ha preguntado si cree que “con la propaganda que ha hecho el Gobierno de España, los palmeros hemos recibido lo que nos prometieron”.

“Ya le digo que ni una cuarta parte”, ha dicho “con rotundidad”, se expone en lanota, tras lo cual ha pedido al ministro que se pronuncie sobre si “ve razonable que 19 meses después, casi todas las administraciones de La Palma no hayan recibido ni un solo euro por parte de su Ministerio, como usted mismo se comprometió, para limpiezas y otros gastos derivados”.

Borja Pérez Sicilia ha asegurado que espera que Marlaska “no haga responsable a las administraciones locales, porque cuando las administraciones que son de distinto signo político no se entienden, quizás el problema es de su Ministerio”.

El senador de La Palma por el PP ha puesto de manifiesto “los problemas económicos que las administraciones de la isla están pasando y por consiguiente el tejido empresarial”. En este sentido, ha asegurado que “habría sido mejor que, desde el principio, el Ministerio colaborara con todos los medios posibles para luchar y ayudar, sin dejar solos al Cabildo, a 82 familias que están en hoteles y cientos que no pueden dormir en su casa”.

“¿Usted de verdad ve razonable que 13 meses después, el Cabildo de La Palma no ha recibido ayuda económica para el pago de más de 7 millones de euros en concepto hoteles? ¿Ve bien que a los palmeros afectados que tienen su casa declarada en ruina, o afectadas, se les haga pagar la demolición de las mismas?”, ha preguntado el senador del PP.

Pérez Sicilia ha señalado que al Cabildo y a los tres municipios afectados por el volcán “sólo se les abonará el 50% de las infraestructuras perdidas, cuando, como mínimo, nos merecemos el 100% de lo perdido”; y que no se haya dado “una solución habitacional definitiva, si no sean casas contenedores o de madera”.

“¿Ve bien que 16 meses después de aprobar en sesión plenaria una enmienda, presentado por el GPP y defendida por mí, en la moción sobre reto demográfico en las denominadas Islas Verdes del Archipiélago, para crear un plan específico para luchar por la pérdida poblacional y problemática de la vivienda en La Palma, no se ha hecho nada?”, ha vuelto a preguntar al ministro.

Para terminar, Pérez Sicilia ha lamentado también que el Ministerio de Transición Ecológica “denunciara la tubería de la fajana, con una sanción de más de un millón de euros al Cabildo, por intentar luchar para llevarle agua a los agricultores, principal motor económico de La Palma”.