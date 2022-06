Qadri pide al Gobierno de Canarias que “no deje solo al pueblo palmero en la reconstrucción”

Jacob Qadri, diputado del PP de La Palma en el Parlamento regional, ha pedido durante el Pleno que se ha celebrado este miércoles “que el Gobierno de Canarias y de España no nos dejen solos en un momento tan importante como es el de la reconstrucción en la que ya se encuentra inmersa nuestra Isla Bonita” tras la erupción volcánica. También ha solicitado “mayor agilidad en el reparto de viviendas de los afectados, así como de las ayudas económicas para la emergencia habitacional, y la necesidad de cumplir con la instalación de la tercera desaladora para garantizar el riego necesario en la zona del Valle de Aridane”.

Qadri, se indica en una nota de prensa del PP; ha explicado que el Grupo Popular en el Parlamento ha votado a favor de la modificación del Decreto Ley, propuesto por el Gobierno canario, para la reconstrucción de La Palma, “pero en estos momentos los palmeros también necesitamos un mayor compromiso tanto del Ejecutivo regional como del nacional”.

El diputado por La Palma, se añade en la nota, ha afirmado, durante su intervención, que hasta el 3 de junio solo se han entregado 109 viviendas. Además, ha recordado que el Gobierno autonómico se comprometió a transferir 30.000 euros a las familias que perdieron su primera vivienda, que junto a los 60.000 del Gobierno de España, y los 10.000 del Cabildo de La Palma, “permitirían a muchas familias llegar hasta los 100.000 euros, pero la realidad es que a día de hoy el Gobierno de Canarias aún no ha abonado ni un solo euro, algo que nos preocupa”. Además, ha puesto “sobre la mesa”, se señala en la nota, “la gran incertidumbre que están viviendo las familias que han perdido su vivienda vacacional, para algunas de ellas su único ingreso y a las que no se está dando respuesta. La Palma está en un momento decisivo en el que debemos hacer las cosas en tiempo y forma si de verdad queremos que ningún palmero se quede atrás”.

Por otro lado, también se ha referido a la tercera desoladora con la que se alcanzarán 12.000 metros cúbicos de agua para riego, con la que se comprometió el Ejecutivo regional, “y que nos permitiría seguir ayudando a los agricultores de la zona de la costa del Valle de Aridane, pero la realidad es que aún no se sabe nada. Estamos terminando junio, y el mes que viene muchos agricultores comenzarán a plantar sin saber si van a poder regar sus cultivos, una situación que al Partido Popular nos preocupa mucho. Somos conscientes que las ayudas económicas para este sector son fundamentales, pero también es necesario que les ofrezcamos las herramientas necesarias para que puedan seguir desarrollando su actividad, y que puedan continuar trabajando por recuperar su vida, cuanto antes”, afirma.

Asimismo, en referencia al sector agrícola,Qadri ha valorado “positivamente que en la modificación de este Decreto Ley el resto de cultivos, además del plátano, ya no deban hacer las gestiones a través la Oficina del Registro Único, con el fin de agilizar el proceso, pero no podemos olvidarnos que estos agricultores han perdido sus cosechas y no han recibido ni un solo céntimo, ni, hasta el momento, se les ha valorado las pérdidas sufridas. Para muchos de ellos estos cultivos son su medio de vida”. Además, señala que el sector del plátano recibió un pago único y adelanto del POSEI (Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias) el pasado mes de diciembre, “pero a día de hoy viven una situación de incertidumbre al no saber de qué van a vivir hasta que puedan vender las nuevas producciones”.

En relación a las administraciones locales, Qadri ha alertado que las ayudas a las que se comprometió el Gobierno de España aún no les han llegado, “por lo que dentro de poco es posible que entren en suspensión de pagos los ayuntamientos, y se produzca un colapso económico en la Isla”, asegura. Recuerda que “los consistorios son precisamente las administraciones más próximas a los ciudadanos,”y se están dejando la piel por dar respuesta a sus vecinos. El Gobierno de España se comprometió a pagarles las facturas, cuya primera remesa mandaron en el mes de diciembre, pero han pasado 6 meses y aún no saben nada“, añade.

Ante esta “complicada situación que vive La Palma”, concluye la nota, el diputado del PP ha confirmado que “el Partido Popular siempre va tener su mano tendida para trabajar por y para los palmeros, y la correcta recuperación de la Isla. Hemos sido un ejemplo de unidad para toda España, y tenemos que seguir trabajando así, pero necesitamos una mayor y mejor respuesta tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España”.