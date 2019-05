Felipe Ramos: “Los hechos tristes que he vivido no variarán mi percepción sobre la Ley de Violencia de Género”

Felipe Ramos, coordinador de Izquierda Unida (IUC) en La Palma y candidato a la Presidencia del Cabildo y a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane en las elecciones del próximo 26 de mayo, ha comparecido este sábado en rueda de prensa, en la sede de su formación en Santa Cruz de La Palma, para “desmentir determinadas acusaciones sobre mi vida privada que se han hecho públicas”, en referencia a la denuncia presentada por su ex pareja sobre un presunto delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

Ramos, visiblemente afectado y arropado por sus compañeros de partido, intervino ante los medios de comunicación para aclarar “una circunstancia personal que se ha trasladado al ámbito político y mediático”. “El pasado martes, 30 de abril, fui denunciado por mi entonces pareja por un presunto delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, y como consecuencia de la denuncia fui trasladado a las dependencias de la Guardia Civil como establece la ley hasta que tuvo lugar mi declaración en el juzgado el miércoles, 1 de mayo, por la mañana”, explicó. “Vistas las declaraciones, la Fiscalía pidió el sobreseimiento de las actuaciones y se opuso a la concesión de la orden de alejamiento que se había solicitado; por su parte, la jueza dictaminó el sobreseimiento provisional de las actuaciones y su archivo, y también rechazó la orden de alejamiento, decretando libertad sin fianza”, añadió.

Felipe Ramos estuvo arropado por sus compañeros de partido. LUZ RODRÍGUEZ

“Se han difundido noticias falsas, porque es absolutamente falso que ninguna autoridad judicial haya dictado u ordenado instrucciones relativas a una orden de alejamiento a quien les habla”, afirmó. “El auto judicial, que no es firme, refiere que los hechos denunciados no son objeto de reproche penal, unos hechos muy tristes y muy graves, tanto por el hecho objetivo de haber llevado a mi detención como por haber tenido lugar a 26 días de las elecciones municipales, autonómicas y al Cabildo insular de La Palma”, añadió.

“Unos hechos tristes, como decía, que no van a variar mi percepción sobre la Ley Orgánica 1/2004 conocida como Ley de Violencia de Género, ni tampoco sobre el funcionamiento de la justicia, que ha servido para que se hayan ejercitado dos derechos fundamentales, por un lado, la tutela judicial efectiva, y por otro, la presunción de inocencia”, dijo.

Ramos señaló que “cuento con el apoyo de mi organización en La Palma y en el conjunto de Canarias porque el contenido del auto es muy claro, así que mantengo a día de hoy todos mis cargos orgánicos en Izquierda Unida así como mi candidatura a la Presidencia del Cabildo Insular de La Palma y a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane”.

No mostró a los medios de comunicación el contenido del auto donde se explica el sobreseimiento de las diligencias previas porque, precisó, “todavía existe la posibilidad de que se realice un recurso sobre el mismo y judicialmente mi abogado no me lo permite”.

“Hay que confiar en la justicia, los mecanismos judiciales existen y la ley es igual para todos, existen la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, y finalmente, un juez o una jueza es quien determina si los hechos de una denuncia se ajustan o no a la realidad”, indicó.

No cree que estos acontecimientos le perjudiquen de cara a sus candidaturas a las elecciones del 26M porque, resaltó, “ha quedado acreditado y demostrado que los hechos que se denunciaban no se sostenían y por tanto la denuncia fue archivada”.

Reconoció que “me ha dolido que una cuestión personal muy dolorosa se partidice, que se intente desacreditar a este candidato y a esta formación política que ha batallado tanto en las últimas décadas en La Palma aprovechando unas circunstancias de ámbito personal”, concluyó.