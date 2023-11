Unas obras de la Consejería de Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria han destrozado un sendero histórico de entre 300 a 400 años de antigüedad usado para ir de Artenara a Acusa. Se trata de un proyecto para pasar una tubería de agua agrícola que ha sido paralizado por iniciativa del propio Cabildo, según fuentes oficiales de la Corporación. El destrozo ha sido denunciado por la asociación Legado Canario, con sede en Tejeda, liderada por el arqueólogo Julio Cuenca, descubridor del yacimiento de Risco Caído.

Este lunes, durante la inauguración de las X Jornadas de Risco Caído y Montañas Sagradas, el director insular de Patrimonio Histórico, Sebastián López, ha calificado de hecho “dramático” este “despropósito”, como también lo ha catalogado el director de Patrimonio Mundial, José Guillén. El Cabildo, además de la paralización de las obras , ha anunciado una inspección de urgencia que realizará este martes el propio José Guillén. La obra carece de licencia municipal municipal, según ha confirmado a Canarias Ahora el alcalde de Artenara, Jesús Díaz. Sin embargo, aclara que el proyecto fue una petición del propio Ayuntamiento para llevar agua de riego al barrio de Acusa.

El arqueólogo José Guillén, que este lunes a mediodía impartió una charla dentro de las citadas jornadas sobre los retos y la protección de los atributos históricos del patrimonio mundial de Risco Caído y Montañas Sagradas, entre los que se encuentran los denominados “caminos históricos” como el afectado por las obras del Cabildo, ha confirmado a Canarias Ahora que Patrimonio Mundial no había sido informado. En el momento de atender a este periódico, Guillén no sabía si la obra tiene licencia municipal, aunque señaló que creía que sí “porque hay un cartel que anuncia los trabajos”.

El director de Patrimonio Mundial, que este martes realizará una inspección al lugar en su calidad de inspector del Servicio Patrimonio Histórico de Gran Canaria, desconocía si la obra cuenta con informe de impacto ambiental –“mañana sabré estos detalles”-, pero todo apunta a que carece de dicho informe preceptivo porque el organismo que debe velar por su protección no fue informado por parte de la obras emprendida Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica. Una fuente oficial del Cabildo aseguró este lunes a Canarias Ahora que el proyecto sí cuenta con informe favorable de impacto ambiental.

La gerente del Instituto Insular de Gestión Integral de Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, Nieves González Betancor, recién nombrada y que se estrenaba este lunes en el puesto con la inauguración de las X Jornadas de Risco Caído y Montañas Sagradas, reconoció a esta Redacción que se trata “de una obra del Cabildo y en este momento no sé cuál es el alcance” de la afección. Lo que sí dijo conocer González, jefa de José Guillén, “es que tenía sus permisos y por desconocimiento han hecho alguna cosa que no sé cuál es el alcance pero que no era del todo idóneo”.

El alcance de la obra, que ha afectado de lleno a la estructura del camino histórico, se aprecia en el vídeo que acompaña a esta noticia. “Está catalogado”, asevera Guillén, “como camino de trashumancia, camino tradicional e histórico, es una pérdida. Se ha actuado de manera inadecuada”, sentencia el director del Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural de Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria.

El director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, mano derecha de Teodoro Sosa, consejero de Presidencia, área a la que está adscrito Patrimonio, Sebastián López, ha calificado de hecho “dramático” la obra del camino indígena que une Acusa con Artenara.

El alcalde del municipio, Jesús Díaz, informó a este periódico que “presentamos una solicitud al Cabildo para tener agua en Acusa; nuestra idea es que la tubería fuera junto a la carretera, pero la Ley de Carreteras lo prohíbe”. El alcalde espera que después “de la colocación de la tubería, se reponga el camino a su estado original”.