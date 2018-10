El PSOE denuncia que, diez meses después de anunciarlo, el Gobierno sigue sin firmar el plan de seguridad de carreteras

El PSOE ha denunciado este lunes que, diez meses después de anunciarlo, el Gobierno de Canarias sigue sin firmar el Plan de Seguridad de Carreteras con los cabildos.



El Ejecutivo anunció la firma de un convenio con los cabildos dotado con 20 millones de euros para mejorar la seguridad de las carreteras de Canarias, que afectaba a vías que no estaban incluidas en el convenio con el Estado, afirma el PSOE.



Sin embargo, a día de hoy, no ha mandado copia alguna a ninguno de los cabildos y no se ha invertido ningún euro de ese convenio para la seguridad de las carreteras en las Islas, según los socialistas.



El secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, afirma que, el Gobierno de Canarias, "en vez de dar la cara y ofrecer razones de por qué no firma los convenios propios, se empeña en mantener la beligerancia y el enfrentamiento con Madrid".



"Les hemos preguntado al consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, qué ha pasado con su convenio de carreteras. El convenio que con fondos propios el Gobierno de Canarias iba a firmar con los cabildos. Meses y meses después, ni una línea se ha trasladado a las instituciones insulares", asegura.



Además, cree que es "una realidad palpable que la seguridad en las carreteras de Canarias es mejorable y que este plan, que recupera el viejo Plan de Mejoras Viarias, es demandado por todos los cabildos y también debe ser prioritario para el Gobierno de Canarias".



"Esta es una prueba", según Torres, "de que el Gobierno de Canarias acusa a otros de su inoperancia, porque a la vez que el Gobierno de España de Pedro Sánchez está a punto de cerrar el convenio de carreteras de Canarias para los próximos años, el Gobierno de Canarias nada dice, nada excusa, nada explica de un convenio que meses después es solo propaganda".