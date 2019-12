Revuelo político en Canarias con la pretensión de Marruecos: las aguas del archipiélago "no se tocan"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha rechazado este miércoles "con toda contundencia" cualquier pretensión de Marruecos de tocar "ni un milímetro de las aguas canarias" y aseguró que el Gobierno de España tiene exactamente la misma posición.



Torres habló el martes sobre este asunto con Pedro Sánchez y este miércoles ha conversado con la ministra en funciones de Asuntos Exteriores, Margarita Robles, quien le ha corroborado su oposición a que la delimitación unilateral de la frontera marítima marroquí afecte a Canarias, tal como le ha trasladado a la embajada y al Gobierno de Marruecos.



El presidente canario indicó a los medios que tras sus conversaciones con Pedro Sánchez y con Margarita Robles le ha quedado claro que cualquier decisión marroquí al respecto "debe llevar el visto bueno del Gobierno de España" cuya determinación en este asunto es clara.



"Cualquier Estado puede tomar una decisión" sobre sus fronteras marítimas, "pero para ser efectiva tiene que cumplir con los tratados internacionales" y también con el país afectado por la nueva delimitación marítima, consideró Torres.



El presidente canario anunció que todos los grupos parlamentarios le han mostrado su respaldo en este asunto y subrayó que el Gobierno marroquí ha reconocido que "su decisión está sometida a diálogo y acuerdo con España, y eso es lo más importante".



Por eso "si hay una propuesta del Gobierno marroquí que toca nuestras aguas va a decaer, quedará sin efecto, no tendrá vigencia, morirá", pues las instituciones canarias y españolas "van de la mano en este asunto".



Torres dijo que aún no hay una propuesta clara por parte de Marruecos sobre el alcance de la delimitación de las aguas, pero insistió en que no se va a tocar "ni un milímetro de las aguas canarias".

Por su parte Nueva Canarias, socio de Gobierno en el Ejecutivo canario, ha expresado este miércoles su "rechazo absoluto" a la decisión “unilateral” del Gobierno de Marruecos de fijar sus fronteras marítimas respecto con España y ha abogado por conseguir una respuesta unánime de todos los grupos del Parlamento autonómico.



En un comunicado, el portavoz del grupo de NC, Luis Campos, ha denunciado que "una vez más" el Ejecutivo marroquí y su Cámara de Representantes recurren "a la política de hechos consumados".



Campos sostiene que lo ocurrido este lunes es “una prueba más de la impunidad con la que actúan” las autoridades de Marruecos, en un comportamiento que "no es tolerable”, por lo que en su partido pondrán en marcha “las iniciativas que sean necesarias”.



"Ya el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, ha registrado iniciativas y se hará lo propio en el Parlamento de Canarias", donde "sería deseable", más allá de una comparecencia del presidente del Gobierno de Canarias, "una posición conjunta de rechazo de todos los grupo parlamentarios”, ha añadido.



Nueva Canarias ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas a "demostrar firmeza", porque, aunque hasta el momento, esa decisión marroquí no tiene validez, "no ayuda a las buenas relaciones de vecindad y crea una inestabilidad innecesaria", además de "profundizar en su posición sobre el Sahara Occidental también con sus aguas".



Como ha anunciado, se harán “preguntas y solicitudes de comparecencia en el Congreso de los Diputados para denunciar de forma enérgica”, además de una "solicitud de información del gobierno del Estado”.



En el ámbito parlamentario, ha explicado, NC pide "la unidad de acción de todos los grupos políticos", así como "conocer la posición del Gobierno autonómico y qué está planteando en esa relación Canarias-Madrid”, del mismo modo que "mostrar un absoluto rechazo a esta política de hechos consumados de Marruecos" en la que confía contará "con el apoyo de los demás partidos".



Para Campos, esta "decisión unilateral, carente de sentido y de legalidad” esconde intereses económicos y de control de las "riquezas en la zona y en determinadas montañas, con yacimientos de minerales de telurio y cobalto”.

Preocupación en ASG

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, también socio de Gobierno en el Ejecutivo, ha mostrado su preocupación por este asunto, por lo que ha apelado a las instituciones internacionales con el fin de que velen por los intereses de España y los del Archipiélago para aportar una solución ante esta problemática.

"Estamos ante una cuestión de gran importancia, para España y para Canarias, y este tipo de asuntos deben atender, en primer lugar, al dialogo entre las distintas administraciones implicadas", afirmó Curbelo. En este sentido, puso sobre la mesa el derecho internacional, ya que el mismo establece que este tipo de iniciativas deben salir adelante mediante acuerdo de los países implicados.

Curbelo anunció que desde el Grupo Parlamentario ASG, y a instancias propia, se ha solicitado la comparecencia del Gobierno de Canarias, ante el Pleno de la Cámara, para que informe sobre las medidas que está llevando a cabo el Ejecutivo regional para salvaguardar los intereses canarios ante el conflicto que se ha originado con el Reino de Marruecos sobre la soberanía de las aguas limítrofes al archipiélago.

El portavoz de ASG indicó que la decisión del Reino de Marruecos "podría vulnera el derecho internacional y los derechos legítimos de nuestro país, por lo que hace indispensable que haya diálogo y que también haya acuerdo".

CC pide un pleno extraordinario

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, ha registrado en la mañana de este miércoles la solicitud de un pleno extraordinario al objeto de que el Gobierno informe a la Cámara de la posición y acciones que va adoptar junto con el Gobierno de España respecto a este paso dado por Marruecos.

En esta línea también se ha manifestado el senador de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, que ha formulado una pregunta ante la Cámara Alta.

Polémica ley aprobada por Marruecos

La polémica surgió cuando este lunes, el Parlamento de Marruecos aprobó dos leyes para delimitar por primera vez su espacio marítimo con España y Mauritania, y de paso incorporar de forma jurídica el mar adyacente al Sáhara Occidental a sus aguas territoriales.

El ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, ha explicado que con estas leyes se delimitan las 12 millas de las aguas territoriales, las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva y las 350 millas de la plataforma continental para armonizar sus leyes internas con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

Las leyes que regulaban el espacio marítimo de Marruecos datan de 1975 y 1982 y tenían como límite al sur la ciudad de Tarfaya, pero con la nueva revisión normativa adoptada, Marruecos extiende su tutela jurídica sobre el espacio marítimo, que incluye el Sáhara Occidental hasta la ciudad de Lagüera; y en el noreste hasta Saidia, fronteriza con Argelia. El ministro ha reconocido que esta delimitación "puede crear problemas de solapamiento" con el país vecino España, pero ha insistido en que esas cuestiones podrán tratarse a través del diálogo.

Necesidad de una respuesta de España

Estos hechos han sido calificados por el diputado Juan Manuel García Ramos de "preocupantes", dada "la posición cautiva de España ante Marruecos, que no ha vacilado en anticiparse en la delimitación de sus aguas territoriales", por lo que cree que el Estado debe elevar una protesta ante el Reino alauí y tratar el asunto en una comisión bilateral Canarias-Estado.

"Si el Estado no formaliza esa protesta, no solo perjudicaría los derechos e intereses canarios al solaparse esa nueva delimitación con los espacios marítimos del archipiélago, sino que estaría consintiendo por aquiescencia la unilateralidad marroquí", resaltó el diputado.