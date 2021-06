El Parlamento de Canarias rechaza oponerse a los indultos a los independentistas catalanes

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles, con los votos en contra de los grupos del cuatripartito (PSOE, NC, ASG y Sí Podemos) y la abstención de Coalición Canaria (CC-PNC), una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular en la que solicitaba instar al Gobierno central a no conceder el indulto a los independentistas catalanes.

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha comentado que el presidente Pedro Sánchez ha usado los indultos para mantenerse en el poder e incumpliendo su palabra, dando "un golpe de gracia" a la legalidad y "pervirtiendo" su figura porque los condenados ni lo han pedido ni se han arrepentido.

Ha indicado que Sánchez "ha cambiado indultos por votos" y se preguntó si el Parlamento canario iba a ser "cómplice" de no defender la justicia, el estado de derecho y la Constitución. Navarro ha lamentado que se haya premiado a una minoría que "violenta" las leyes y asegurado que "no se puede pasar página" porque los indultos "no son la solución" ni "han servidio para nada" ya que han "agravado" el problema. La portavoz popular ha dicho también que Sánchez debería convocar elecciones para saber si los ciudadanos "respaldan" su decisión.

Ricardo Fernández, del Grupo Mixto (Cs), ha comentado que el indulto a los "golpistas" es la "peor infamia" que un presidente del Gobierno puede cometer y con el objetivo de mantener la mayoría en el Congreso y "encauzar" las relaciones con el nuevo gobierno catalán. "Los españoles no olvidaremos a quienes quisieron romper la unidad de España", ha agregado.

Jesús Ramos (ASG) ha indicado que el debate sobre los indultos es "escabroso" y extemporáneo pues ya se hicieron efectivos y aunque su grupo está contra de los indultos, también valora que el Gobierno busque la "concordia, la paz y el diálogo" para tratar de resolver la situación política en Cataluña. Ha señalado que la Constitución admite que haya indultos y subrayó que el Parlamento de Canarias no es competente en esta materia.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha dicho que el PP "tiene el récord" de indultos en la época de Ángel Acebes como ministro del Interior, al tiempo que les ha afeado que "se alimentan del conflicto" y por tanto les 'interesa' que no haya solución al caso catalán.

"Recuperar la concordia"

Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, ha dicho que esta medida va en línea de "recuperar la concordia" y "tender puentes" para lograr la normalización política y social en Cataluña, subrayando que no van a estar "al lado" de fuerzas políticas "retrógradas" como Vox, "nostálgicos del franquismo y el fascismo".

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha dicho que "no era el momento" de plantear los indultos porque Cataluña necesita una "hoja de ruta" y ahora no existe dado que los beneficiarios ni siquiera los quieren.

"Ojalá estemos equivocados", ha apuntado, incidiendo en que tampoco se sabe "a qué" Pedro Sánchez hay que creer dado que en el pasado negó la posibilidad de los indultos.

Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, ha comentado que la PNL es un "panfleto" y criticado que el PP "viva del conflicto" pues no entiende la diversidad territorial de España y trata de "reventar" las políticas de Estado. "Ese PP no está a la altura de este país", ha destacado.

Ha comentado que los indultos son "valientes" para tratar de recuperar "el diálogo y el reencuentro" en Cataluña.

En el Cabildo de Tenerife tampoco prosperó la moción del PP contra los indultos de los independentistas catalanes por la abstención de Blanca Pérez, consejera de Coalición Canaria. Esta decisión hizo que la propuesta fracasara, quedando en agua de borrajas tras recibir, además, el voto en contra del Partido Socialista y de Sí Podemos Canarias. Lo mismo pasó en La Laguna, donde el partido nacionalista también se abstuvo frente a la moción del PP.