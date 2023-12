Ramón Trujillo (IUC): “Alberto Rodríguez se equivocó y provocó el mayor daño a la izquierda alternativa canaria en 40 años”

El nuevo coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Tenerife, Ramón Trujillo, apela a la unidad de la izquierda de cara a futuros comicios electorales y evitar el “suicidio” de la contienda por separado, como ocurrió en mayo tras la irrupción de Proyecto Drago y la división del voto progresista.

“Alberto Rodríguez se equivocó y provocó el mayor daño a la izquierda alternativa canaria en 40 años”, resume en una entrevista concedida a Europa Press en la que se pregunta “qué sentido” tuvo fracturar a la izquierda cuando los programas electorales eran muy similares y semanas después todas las fuerzas de izquierda estaban juntas bajo el paraguas de Sumar.

Trujillo cree que “lo que se pierde es mucho”, desde “organización, entorno social, experiencia” y hasta “credibilidad” en una parte del electorado, lamentando que la entrada en el tablero político de Proyecto Drago “fue un regalo para la derecha política y mediática” en un momento en que el espacio de Unidas Podemos estaba en “tendencia descendente” aunque sin perder representación en las instituciones según las encuestas, como finalmente sí sucedió en el caso del Parlamento de Canarias, los cabildos de Tenerife y Gran Canaria o el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El exportavoz municipal de Santa Cruz de Tenerife, que retoma la vida orgánica por empuje de los compañeros para de alguna manera “recuperar las siglas” de IU y “volver a la casilla de salida”, tilda de “tragedia” lo que le ocurrió a la izquierda el pasado 28 de mayo porque, entre otras cosas, “no hay otro proyecto” que no pase por la unión de las fuerzas de izquierda.

“Si no se cose, este nivel de división no va a ninguna parte. Esto es evidente, tenemos que coserlo. Yo eso lo tengo muy claro, pero también tenemos que sacar lecciones de lo que ha pasado, es decir, yo creo que hay que pararse ahora que ya pasaron las elecciones, que ya tenemos un Gobierno y que en principio los otros procesos electorales están lejos y ahora sí hay que hacer una reflexión en voz alta que quizás hace unos meses no se podía hacer”, apunta.

En esa línea se muestra crítico con los “hiperliderazgos” que han marcado a la izquierda en los últimos años, también a nivel nacional, dado que “debilitan” a las organizaciones por lo que reivindica “poner lo colectivo por delante” y olvidarse de quien “tiene tirón” en un determinado momento.

“Muchos errores por ingenuidad o falta de trayectoria”

Trujillo apunta que “lo que no puede ser es partir de cero cada cuatro o cada ocho años y llegar a las instituciones absolutamente despistados y cometer muchos errores, como se han cometido, simplemente por ingenuidad, por falta de trayectoria”.

De hecho, indica que “las elecciones en este país al final las siguen ganando los partidos, las organizaciones que están por encima de sus líderes y que luego tienen que trabajarse, tener buenos liderazgos, pero esto de organizaciones que no acaban de cuajar nunca, que se están debilitando permanentemente y que están a merced de los liderazgos emergentes en cada momento, creo que es letal para la izquierda”.

Cree que “no hay otra vía” que fortalecer las organizaciones políticas e ir a confluencias con programas fuertes pues las últimas elecciones mostraron el “desastre” que supuso la fragmentación y “lo triste” que supuso contemplar como “había votantes progresistas suficientes para tener representación en todas las instituciones”.

No oculta que el fracaso de la izquierda el pasado 28-M les resta “credibilidad” como proyecto político, a lo que se suma una falta de “madurez colectiva” por no poder armar candidaturas unitarias fuertes teniendo propuestas “muy similares”.

“Lo que ocurrió no tiene ninguna explicación política para mí. En términos políticos no se puede explicar”, detalla.

Por ello insiste en que el futuro electoral de la izquierda pasa por espacios de confluencia donde IUC debe estar representada y se pregunta “¿qué sentido tiene ir por separado sabiendo perfectamente que la ley electoral nos penaliza a unos y a otros?”.

En ese sentido abre la puerta a conversar con Proyecto Drago, recordando que en las pasadas elecciones ya estaban a favor de que Alberto Rodríguez encabezara la lista por Santa Cruz de Tenerife a las Generales para que no se repitiera “el error” de los comicios locales.

El nuevo coordinador insular pone como ejemplo del “paso atrás” de la izquierda alternativa la pérdida de representación en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desde 2007 en un momento en el que se va a abordar el nuevo Plan General “y solamente van a estar los que los que están influenciados por el poder económico, todo esto tiene consecuencias evidentemente”.

El “alma” de la derecha gana en La Laguna

Cuestionado por el pacto de gobierno suscrito entre PSOE y CC en el Ayuntamiento de La Laguna indica que el PSOE canario “tiene dos almas, una que quiere ir a su derecha y otra que quiere ir a su izquierda” y entiende que en una coyuntura como la actual “obviamente prevalece” que se quieren ir a la derecha. “Eso es así”, comenta.

No en vano sostiene que entre los socialistas puede cundir la idea de que “si la izquierda va a estar así y está dispuesta a dilapidar su capital de votos y de respaldo popular de esta manera”, pues mejor girar al otro lado, pues entienden “qué sentido tiene dar cuerda a algo” que quizás no tenga mucho recorrido.