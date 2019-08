Covite pide a Casado que no "frivolice" con el término terrorismo

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha pedido al presidente del PP, Pablo Casado, que no "frivolice" con el término "terrorismo" para hablar de los delitos ambientales, porque ello contribuye a "banalizar ambas lacras".

De esta manera Covite responde en las redes sociales a las declaraciones que ha hecho Casado durante su visita a los municipios afectados por el fuego en Gran Canaria donde abogó por la prisión permanente revisable para los delitos de "terrorismo ambiental" que generan "los pirómanos que causan muertes o estragos".

Proponemos ampliar la Prisión Permanente Revisable para los delitos denominados como terrorismo medioambiental, para los pirómanos que causen muertes. Hay que incrementar las penas a quienes originen estragos por incendios provocados.#IFGranCanariapic.twitter.com/AVfhCQuwEp — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) August 21, 2019

"Para modificar las leyes no hace falta frivolizar con el término 'terrorismo'. Así no se contribuye a la solución del problema, sino a banalizar ambas lacras: el terrorismo y los delitos ambientales", mantiene Covite, que recuerda que la "lacra de los incendios es vieja" en España y se ha cobrado "muchas vidas" y que si no se ha actuado antes hay que empezar a hacerlo, "pero sin demagogias".



Añade que el emplazamiento que ahora hacen a Casado se lo hicieron en su día al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. "No banalicen, analicen las causas concretas y estudien las políticas públicas más eficaces para prevenir los incendios", ha reclamado Covite que recuerda que en la actualidad asciende a 20 años de cárcel la condena máxima para los pirómanos según el Código Penal