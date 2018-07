Iberia Express asegura que los precios de los billetes "no pueden ni deben variar" tras la aplicación del descuento del 75%

El presidente de Iberia Express, Fernando Candela, ha aseverado este jueves que cuando entre en vigor el descuento del 75% al transporte de residentes a la Península se mantendrá "absolutamente" el precio de los billetes porque "esa política no puede ni debe variar".



Fernando Candela se pronunció de esta manera en declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha iniciado una ronda de contactos con las compañías aéreas para analizar la implantación del 75% de descuento de residentes.



El presidente de Iberia Expr ess se mostró sorprendido ante el hecho de que haya "inquietud" por un posible aumento en el precio de los billetes aéreos una vez que el Consejo de Ministros apruebe el citado descuento.



Añadió que "fácilmente" se puede consultar con dos pantallas en paralelo cómo simplemente en una se aplica el descuento y en la otra no "y es absolutamente el mismo precio".



Agregó que Fernando Clavijo se ha interesado por si todo está preparado por parte de la aerolínea por si este viernes el Consejo de Ministros pone en marcha esta iniciativa, a lo que el directivo le ha comentado que Iberia Expr ess tiene todo a punto aunque, matizó, lo relacionado con la tecnología "tiene su trabajo".



No obstante garantizó que el descuento se aplicará "en tiempo y forma", como no puede ser de otra manera, en cuanto reciban la instrucción correspondiente por parte del Ministerio de Fomento.



En cuanto a si prevé un aumento en la demanda, indicó que eso dependerá del comportamiento del consumidor y hasta qué punto ha retenido la compra del billete, e insistió en que "estaremos preparados en cualquier caso".



Si el precio es un poco menor y se va a pagar menos para viajar a la Península obviamente la potencial demanda será mayor, indicó Fernando Candela, quien ante la pregunta de si se sentirán vigilados por Fomento para evitar una posible subida del billete advirtió de que la gestión de precios en Iberia Expr ess es "ejemplar".



La liberalización del sector ha hecho que el transporte aéreo crezca exponencialmente con precios que en el caso de su aerolínea van desde los 30 y 40 euros hasta los significativamente más altos en "business", precisó.



Si alguien busca "la excepción estadística" también podrá encontrar el día en que un vuelo cuesta 200 euros pero eso no significa, reiteró Candela, que si alguien tiene una enfermedad la incidencia afecte a toda la población.



Añadió que Iberia Expr ess ha incrementado continuamente la oferta de plazas en los últimos cinco años y para este invierno va a aumentar en más de un 10% los asientos en las rutas que opera desde cinco islas a Madrid.



"Estamos preparados para cualquier reacción", subrayó el presidente de Iberia Expr ess, quien destacó que su apuesta fundamental es fortalecer "el puente aéreo" entre Tenerife y Gran Canaria con la capital de España, así como Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.