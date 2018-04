UGT y CCOO rechazan incluir a sindicatos minoritarios en la defensa de las Kellys

Los sindicatos UGT y CCOO han expresado este lunes su rechazo a que sindicatos que no cumplan con los requisitos mínimos legales para ello puedan actuar como interlocutores ante las administraciones públicas, en alusión a la creación de una mesa de defensa de las camareras de piso.



En un comunicado conjunto UGT y CCOO aluden al anuncio de la Asociación de Kellys Unión Tenerife de que se constituirá el 6 de abril una mesa para la defensa de los derechos y condiciones de trabajo de las camareras de piso de canarias con la participación de diferentes agentes sociales, en la que estarían presentes otras organizaciones sindicales.



Afirman CCOO y UGT que ya participan y seguirán participando en las mesas de trabajo institucionales que tratan la precaria situación de los trabajadores del sector de hostelería, y muestran su total disconformidad con la participación de sindicatos que no poseen la mínima representación legal necesaria para ello.



Ambas organizaciones muestran su total apoyo y cooperación en la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Canarias, así como en particular de las Kellys Confederadas por la labor de visualización que están consiguiendo de su situación de precariedad y abusivas cargas de trabajo en la que muchas de ellas se encuentran.



Igualmente añaden que para ambas organizaciones es una prioridad la búsqueda de unas mejores condiciones laborales para dicho sector, por lo que han trabajado, trabajan y seguirán trabajando en las mesas institucionales constituidas para tal fin.