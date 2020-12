Ágora, un congreso internacional para aprender a cuidar cuerpo, mente y espíritu en tiempos de Covid

Ágora, el quinto Congreso Internacional de Ciencia y Meditación, se celebrará de forma online entre el 17 y el 20 de diciembre y en horario de tarde. Estas jornadas buscan conocer y aprender "sobre la realidad de la vida con visión, meditación y acción, y salir crecidos en estos tiempos difíciles, de cambio y también de oportunidades", según destaca en un comunicado Alejandro Torrealba, director del Centro Milarepa ubicado en Las Palmas de Gran Canaria que impulsado y organizado esta iniciativa.

En la nota, se señala que las jornadas llegan en un momento de necesidad de información veraz, con un lenguaje claro, directo y sencillo, así como de una serie de fórmulas que poner en práctica para el cuidado del cuerpo, mente y espíritu, y justo antes de unas fiestas navideñas totalmente atípicas a las que independientemente de pertenecer a una, otra o ninguna fe religiosa, se llega casi exhaustos por el acontecer de los últimos meses a causa de la Covid-19”.

En concreto, las jornadas constarán de un total de seis simposios y ocho talleres prácticos de meditación guiados en el área de Salud y Ciencia. Se profundizará en temáticas como Salud en tiempos de Covid-19, Mindfulness, Soledad y auto-cuidados o Valores a través del deporte; en el de Yoga y Meditación, además de las prácticas de yoga: Meditación Samatha y Vipassana, Meditación y Tsa Lung y Meditación Tibetana; Zen, y Metta.

En el área Paz interior, se tratarán los contenidos Paz interior a través del cuerpo, la danza y la música, El bien vivir y el bien morir, Práctica de respiración y música y Paz y solidaridad. Además de estas y otras acciones, tendrá lugar la conferencia inédita, grabada explícitamente para este congreso, del doctor Claudio Naranjo, psiquiatra y escritor chileno fallecido el pasado año; uno de los pioneros y máximos referentes de la psicología transpersonal, en su día candidato al Premio Nobel de la Paz.

Para impartir estos contenidos, en Ágora se darán cita hasta un total de veintiún doctores en ciencia y medicina, más ocho maestros espirituales procedentes de 27 países. Referentes todos ellos en sus respectivas disciplinas, escenificarán la filosofía de este congreso tendiendo puentes para el diálogo y la reflexión sobre el bien vivir, la solidaridad, la paz, la salud y la vida. Además promoverán el intercambio y la cooperación, dando a conocer diversos espacios, comunidades y programas de educación y promoción de la salud, los derechos humanos, la paz y la no Violencia.

La jornada inaugural del Congreso, a las 16.00 horas de este jueves 17, contará con una introducción del presidente del Congreso, Alejandro Torrealba, también director del Centro Milarepa; acompañado de Carmelo Ramírez Marrero, Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria; Joaquín José Bermúdez Bonoso, cónsul honorario de Brasil; Paulo César Martínez y Alonso, rector de la Universidad de Santa Úrsula (USU) en Río de Janeiro, y Roberto Crema, rector de la Universidad Internacional de La Paz (UNIPAZ) de Brasilia.

Y estos son los ponentes y sus actividades, siguiendo el orden cronológico de la programación:

- Maestro Ajahn V.R. Dhiravamsa. Nacido en Tailandia, se incorporó a una Orden Monástica Budista a los trece años donde se formó como monje durante veintitrés años. Después consiguió la más alta graduación en Estudios Budistas, Religiones Comparadas y Temas de Actualidad. Fue profesor de psicología educativa. Acompañando a su maestro, en 1964 viajó a Inglaterra donde crea la Comunidad y Centro de Retiros de Chapter House bajo su supervisión y asistencia directas. Y en la isla de San Juan (Washington, EE.UU.), crea el Centro de Meditación Vipassanā, base para su trabajo psico epiritual y su hogar. Fue aquí donde empezó a utilizar extensamente el Sistema de Personalidades del Eneagrama para ayudar a que tuvieran más éxito en su trabajo aquellos que venían a estudiar y practicar con él la Meditación Vipassanā Holística a la que incorporó la Psicología Occidental compatible (ej. Jungiana, Gestalt y psicologías humanistas), además de ciertas técnicas terapéuticas. En el año 1971, después de veintitrés años, Dhiravamsa renuncia a la vestimenta como monje budista. Hoy día reside en España, trabajando en este y otros países europeos, lleva una vida sencilla de meditación en el mundo y en el Dharma, continuando su labor enseñando la Meditación Vipassanā y otras actividades relacionadas, tales como el Trabajo de los Sueños, la Imaginación Activa y la Sanación Holística.

Actividades: Práctica 1. Jueves 17, 16:15 h. Meditación Samatha y Vipassanā. Samatha es el camino a través del cual se crea calma, serenidad y estabilidad mental. Vipassanā es la técnica de meditación para ver las cosas tal como realmente son. Nos enseña a ver la verdad y la falsedad y desarrollar la esencia de la vida como un arte: El arte de vivir. Práctica 8. Domingo 20, 21:00 h. Meditación Mettâ. Mettâ es la cualidad del corazón y de la mente de amar de forma universal e incondicional, de ser amables y empáticos. Y una parte indispensable de Mettâ también es el perdón. Mettâ nos proporciona la conexión real con uno mismo y con todos los seres en el universo entero.

- Dr. Pedro Lara. Director del Plan Estratégico de Investigación Traslacional en Cáncer y Presidente del Comité de Ética del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín; Presidente del Grupo de Oncología Radioterápica de la Unión Europea de Especialidades Médicas (UEMS); Presidente Comisión Nacional de Oncología Radioterápica Ministerio de Sanidad de España; Secretario Sociedad Española de Oncología Clínica (SEOC); Catedrático de Radiología Universidad Fernando Pessoa Canarias; Jefe Departamento de Oncología Hospital Universitario San Roque; Director Instituto Canario de Investigaciones Oncológicas; Miembro de a de la Junta Directiva de la Asociación Española de Investigación del Cáncer (ASEICA); Miembro del Comité Científico del próximo Congreso de Sociedad Europea de Oncología Radioterápica.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y Especialización en Oncología Radioterápica en el Hospital Clínico de Granada. Doctor en Medicina y Cirujía por la Universidad de Granada. Ha realizado estancias en el Instituto de Tumori de Milano, en el MD Andersen Cancer de Houston y en el Academisch Medisch Centre de Amsterdam. En 1995 realizó una nueva estancia postdoctoral de un año en el Netherlands Cancer Institute. Profesor Titular de Unviersidad en el Área de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Desde 1999 hasta la actualidad, ha participado en 15 proyectos de investigación y en un total de 100 publicaciones. Igualmente, ha sido investigador principal de un elevado número de proyectos de investigación y miembro del Comité Editorial de revistas nacionales e internacionales especializadas. Como voluntario realiza una intensa actividad de divulgación a la sociedad sobre la prevención del cáncer a través del Programa Canarias Contra el Cáncer del Instituto Canario de Investigación del Cáncer en colaboración con las ONGs AECC y Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico.

- Doctor Daniel López. Doctor en Medicina Respiratoria. Profesor de fisioterapia de la ULPGC. Investigador principal del proyecto Efectos del Transplante de Células Madre y la Transfección de la proteína Hsp 27 sobre un modelo experimental de Fibrosis Pulmonar de la Universidad de Barcelona. I Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TC (Innoeducatic 2014) con el trabajo Neumointeract. Aprendizaje interactivo mutidisciplinar en Patología Respiratoria. Coautor del libro Aparato respiratorio y actividad física. Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Agencia Laín Entralgo. Además, es ponente de congresos nacionales e internacionales.

- Doctora Esperanza Bosch. Jefa del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria. Veinte años de experiencia en el campo de la salud, primero como especialista en medicina de familia y comunitaria, y después como psiquiatra. Cualificada en Gestión Sanitaria y capacidad para la gestión de recursos humanos y trabajo en equipo.

- José María Márquez Jurado-Gopala. Licenciado en derecho, letrado del Tribunal de Cuentas, Gerente del Consejo General del Poder Judicial y profesor de los Centros Internacionales de Yoga Sivananda Vedanta. Discípulo directo de Swam Vishnudevananda desde 1975. Ha logrado que se impartan talleres de meditación y Yoga para los juristas. En los últimos años ha desarrollado una trilogía de poemarios musicados: Contemplar la luna es el tercero tras No para mi alma de reír y Despacio. A diferencia de los dos primeros en los que los poemas son obra de Gopala, en Contemplar la luna los siempre vigentes poemas de Rumi se recrean en distintas texturas musicales. Recientemente ha publicado La noche lo merece, libro de poemas con prólogo de Emilio Carrillo.

Actividad: Simposio 1. Jueves 17, 17:00 h. Educando para la Salud: ¿Qué estamos haciendo?. Programa de acompañamiento desde las aulas del paciente del Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria. Acompañamiento en tiemps del Covid-19. ¿Qué hacemos enseñando meditación en el Consejo General del Poder Judicial de España? Márquez Jurado-Gopala, además guiará la práctica 4 del sábado 19 a las 16:00 horas: Yoga para la Paz. Los Centros Internacionales Sivananda Yoga Vedanta enseñan el yoga clásico desde un punto de vista holístico: el yoga nos enseña a fortalecer y armonizar el cuerpo, la mente y el alma para que podamos alcanzar la meta: un cuerpo sano, una mente equilibrada y la paz interior.

- Doctor Sohaku Bastos. Licenciado en Medicina Oriental y Doctor en Acupuntura. Fundador del sistema educativo CBA/ABACO y del Instituto Politécnico de Salud de Brasil. Director de WFAS (World Federation of Acupunture and Moxibustion Societies). Miembro académico de WFCMS (World Federation of Chinesse Medicine Societies). Ha estado vinculado a la enseñanza de Medicamentos Tradicionales, Complementarios y Alternativos MT/MCA durante más de cuatro décadas siendo el fundador de primeras instituciones y escuelas oficiales de Acupuntura y Medicina Oriental en Brasil. Miembro de pleno derecho de la Asociación China de Acupuntura y Moxibustion (CAAM) y miembro del Comité Científico Internacional de la Revista Científica World Journal of Acupunture and Mosibustion de la Administración Estatal de Medicina Tradicional China de la República Popular China. Además, el Dr. Sohaku es Cónsul General Honorario de la República Socialista Democrática de Sri Lanka para los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo; Vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior, Confederación Nacional de Comercio; Director de la Asociación Brasileña de Educación; Director Institucional de Faculdade Sao Judas Tadeu. Igualmente, es un Maestro en artes marciales: 7º Dan de Jiu-Jitsu, 2º Dan de Judo y 9º Dan de Karate.

- Doctor Leocadio Martín Borges. Psicólogo, conferenciante, divulgador y formador. Máster en Drogodependencias por la Universidad de La Laguna, Tenerife. Autor de La felicidad: qué ayuda y qué no. Desarrolla su trayectoria profesional en el tratamiento de los trastornos derivados del uso y abuso de sustancias como son la ansiedad y la depresión. Actualmente, dedica gran parte de su tiempo a la difusión de la psicología y está considerado uno de los diez psicólogos más influyentes de España en Internet. Publica semanalmente en su vídeoblog en el digital de Canarias7, en su espacio web y en los periódicos digitales TodoIncluido (México), Canarias3puntocero y Atlántico Hoy además de en blogs especializados. Semanalmente, participa con un espacio dedicado a la salud mental en la Cadena SER de Canarias. Se declara firme defensor de la capacidad individual de gestionar el propio cambio, ya sea a nivel personal o profesional.

Actividad: Simposio 2, primera parte. Jueves 17, 18:30 h. Educando para la Salud: Soledad y auto cuidados en tiempos de COVID-19. Cómo potenciar el sistema inmune. ¿Te estás queriendo bien? Además de su participación en esta, el Maestro Sohaku Bastos guiará la práctica 2 este mismo día a las 20:30 horas: Meditación con el Maestro Sohaku Bastos. Conectar con nuestro interior se vuelve necesario en estas situaciones y la meditación es una buena técnica para lograrlo. El trabajo, cuidar de la familia o los estudios, son preocupaciones que nos generan estrés. La meditación es un herramienta necesaria y una buena técnica para conseguir cuidar de lo más importante en nuestras vidas: nosotros mismos.

- Doctora Ana Márquez. Presidenta de la Fundación SEXPOL y de la Sociedad Sexológica de Madrid, docente encargada de las áreas de Sexualidad Femenina y Terapia de Pareja y tutora del alumnado. Psicóloga clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Sexualidad Humana. Postgrado en Medicina Psicosomática por la Universidad Pontificia de Comillas. Máster en Orientación, Terapia Sexual y de Pareja en la Fundación SEXPOL. Experta en Medicina Psicosomática, en Psicopatología y en Psiquiatría además de especialista en Intervención en Conflictos de Pareja.

Actividad: In memoriam. Jueves 17, 19:30 h. Palabras en memoria de Julián Fernández de Quero, reconocido profesional y activista social, presidente de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE), tristemente fallecido el pasado marzo a causa del coronavirus. A continuación la última e inédita conferencia del doctor Claudio Naranjo.

- Alejandro Torrealba. Presidente de este congreso y director del Centro Milarepa, generador del mismo. Torrealba ha residido como monje budista en monasterios y centros de retiro en India, Nepal y Tailandia, recibiendo la Transmisión del Dharma en 2005 con el nombre de Acharya Dharmamitra. Sus Maestros principales han sido los MV. Pawo Rinpoché, Kenchen Thrangu Rinpoché Akong Rinpoché y Ajahn Dhiravamsa, junto al Dr. Claudio Naranjo, quien le invitó a colaborar como docente en el Programa SAT. Miembro de la Tradición Rimé, ha recibido entrenamiento en los yogas tibetanos, entre ellos los propios de la Tradición Bön. Licenciado en Geografía e Historia y Sexólogo, en el presente impulsa programas de entrenamiento cuerpo mente fundamentados en la aplicación del yoga/meditación para pacientes oncológicos. Colabora en proyectos en prisiones de Gran Canaria y Brasil, dentro del programa ACUDA, en las cárceles de Rondonia y en programas con la Universidad Internacional de la Paz en Brasilia y La Escuela Gestalt Viva Claudio Naranjo de Rio de Janeiro. Presidente de Ágora, Congreso internacional de Ciencia y Meditación con sedes en Gran Canaria y Brasil. Subdirector de la International Association of Transpersonal Psychology & Psychodrama (AIPT).

Actividad: Práctica 3. Viernes 18. 16:00 h. Meditación y Tsa Lung. El Tsa Lung es una práctica que trabaja intensamente con nuestro cuerpo sutil. Al combinar técnicas especiales de retención de la respiración con movimientos físicos y visualizaciones, movemos nuestro viento-energía por todo el cuerpo permitiendo que llegue a lugares profundos y que cada vez abra más canales sutiles. Cuando el viento fluye libremente, la energía se puede emplear para la autocuración o se puede transmitir a los demás.

- Patricio Duprat. Director de la UNIPAZ - Universidad Internacional para la Paz en el Estado de Paraná, Brasil; Miembro del Colegio Internacional de Terapeutas donde trabaja con Astrología en rescate de vocaciones tardías. Traductor Jurado e Intérprete Comercial Español-Portugués; voluntario de Bike-Anjo, ONG centrada en el activismo ciclista urbano.

- Doctor Carlos Zúñiga San Martín. Médico Nefrólogo y doctor en Medicina Interna. Profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y de la Universidad Católica Sma, (Concepción, Chile). Jefe Unidad de Transición Renal Hospital Las Higueras, (Talcahuano. Chile). Director Programa de Telenefrología del Ministerio de Salud de Chile. Presidente de la Fundación Chilena de Educación Renal. Miembro Working Group Tratamiento Conservador - Paliativo Renal, Sociedad Internacional de Nefrología, (ISN). Director Comité de Cuidados Paliativos Renales, Sociedad Latinoamericana de Nefrología, (SLANH). Miembro Comité de Salud Renal. Past President Sociedad Chilena de Nefrología.

- Raquel Patricia Alid Aleuy. Enfermera Universitaria (EUE), Universidad de Concepción, Chile. Con amplios y sólidos conocimientos en Salud Mental orientados al desarrollo del ser humano en forma integral y con experiencia docente en este área. Docente de Medicina Integrativa en la Universidad Católica SS. Concepción y de su Programa de Postgrado. Docente en el Programa de Postgrado de Intervención Familiar del Departamento de Servicio Social, Universidad de Concepción. Alid, entre otras, se ha formado en Psicoterapia Gestalt (Instituto Gestálico de Santiago con el Dr. Francisco Huneeus); Programa SAT, Vittoria, España, y en Chile, con el Dr. Claudio Naranjo; Entrenamiento en Core Evolution; Entrenamiento y Terapia Integradora Psicodinámica Siegmar GErken; Atención PlenaMindfulness, University of Massachusetts Medical School-Worcester para Profesionales de la Salud y Educación del Programa Reducción del estrés y Terapia Cognitiva (Colombia).

Actividad: Simposio 2, segunda parte. Viernes 18, 17:00 h. Educando para la Salud: Soledad y auto cuidados en tiempos de COVID-19. Importancia de la escucha y el diálogo en el auto cuidado y el acompañamiento. Cuidando nuestra vida afectivo sexual. Enseñanza de la medicina integrativa, meditación y el autocuidado para alumnos de medicina en el pre y post grado. ¿Qué hemos aprendido?

- Jane Carmen. Técnica de Enfermería. Bióloga especialista en Biociencias Forenses. Reikiana. Profesora de yoga (en áreas sociales especialmente desfavorecidas y pacientes oncológicos) y practicante de acroyoga. Trabaja en el campo de la salud como profesional de enfermería de la Unidad de Neonatología del Hospital Regional de Sobradinho en Brasilia. Docente en el Curso de Formación Básica de Yoga utilizando la metodología Deha Yoga. Coordina las actividades integrativas del Espacio Colaborativo Amaguia en Sobradinho, Distrito Federal. Coordina el Proyecto de Yoga Social de la Fraternidad.

- Sonia Andrade. Fisioterapeuta, osteópata especializada en reeducación postural y terapia manual. Cuerpo y danza desde la Escuela Gestalt Viva Claudio Naranjo. Creadora del método de Danza Interior. Especialista en docencia y directora y fundadora de la Escuela Gestalt Viva Claudio Naranjo, Brasil.

Actividad: Simposio 3. Viernes 18, 18:15 h. Educando para la paz interior a través del cuerpo, la danza y la música. Experiencias en las favelas de Brasilia: acompañamiento al tratamiento oncológico a través del Yoga. Cuerpo y danza desde la Escuela Gestalt Viva Claudio Naranjo, Brasil.

- Doctor Reginaldo Menezes. Psicólogo clínico director de la Escola Gestalt Viva Claudio Naranjo en Río de Janeiro que fundara en 2011. Coordinador del Programa de Posgrado en Psicología Clínica y Gestalt de la Universidad Santa Úrsula. Maestro de Filosofía en la Universidad Gama Filho de Río de Janeiro, Brasil. Licenciado en Filosofía por la PUC y en Psicología por la Universidade Estácio de Sá, de Río de Janeiro (ambas). Especialización Gestalt en el Instituto Enea-SAT de Brasilia, coordinado por el equipo internacional de Alaor Passos y Claudio Naranjo. Consejero en Gestalt y Analisi Transzionali Integrate, coordinado por Antônio Ferrara, IGAT de Nápoles. Formación intensiva en Gestalt en el Instituto Bairesgestalt de Buenos Aires con Alejandro Napolitano y equipo. Además, es músico y compositor.

- Doctor Javier Charme. Psicólogo clínico con orientación transpersonal. Facilitador de respiración holotrópica. Profesor de Raja Yoga (All India School of Yoga). Codirector y profesor en el programa de Psicología Transpersonal y Terapia Experimental Holotrópica de la Formación Transpersonal Grof (USA) para Chile y América Latina. Licenciado en Psicología por la Universidad Santo Tomás de Chile. Master en Psicología de Oriente y Occidente con especialización en Psicología Transpersonal en el California Institute of Integral Studies (CIIS), California, USA. Profesor de Psicología Transpersonal en la Universidad del Pacífico durante 10 años. Ponente internacional en conferencias sobre esta disciplina.

- Doctor Juan Padilla Pérez. Pionero de la Psicopedagogía Transpersonal, fundador del International Association Transpersonal Psychology & Psychodrama con grupos de alumnos en México, Chile, Portugal, Venezuela, Perú y España. Profesor de necesidades educativas especiales de las dificultades de aprendizaje. Autor de los libros Más allá y más acá de la reforma educativa, (1989), Práctica y teórica de la escuela de padres (1992), La psicología de Piaget y su aplicación en la escuela (1994), La Pedagogía Situacionista (1997) y de cerca de un centenar de artículos diseminados por diferentes medios en prensa escrita y revistas profesionales.

- Doctor Iker Puente. Doctor en Psicología (UAB, 2014). Licenciado en Antropología. Experto en Psicología Transpersonal, Psicología Integral y Estados Expandidos de Consciencia. Es un Psicoterapeuta de orientación Humanista y Transpersonal. Formado en Psicoterapia Gestalt en el Institut Gestalt de Barcelona (2007), en Psicoterapia Transpersonal en la Grof Transpersonal Training (GTT), en Etnopsicología y en el uso de Estados Modificados de Consciencia en la SdEA, en Terapia Corporal Integrativa y en el programa SAT de Claudio Naranjo. Recientemente, ha publicado su primer libro: Investigación y psicoterapia psicodélica: pasado, presente y futuro. Además de su participación en la siguiente actividad que se describe, Puente impartirá la Práctica 6: Respiración y música el domingo 20 a las 16:00 h. Sesión orientada a combinar respiración, música evocativa, trabajo corporal y dinámicas de grupo con el objetivo principal de la liberación de tensiones físicas y emocionales, la integración de material biográfico y el acceso a estados transpersonales potencialmente sanadores.

Actividad: Mesa redonda. Viernes 18, 19:30 h. Psicología Transpersonal: La visión espiritual de la psicología. Moderada por Alejandro Torrealba Álvarez. Aportaciones de Claudio Naranjo, Grof, la AIPT y de la psicología psicodélica a la psicolgía transpersonal. (Actividad englobada en el Simposio 3).

- Maestro budista zen Denkô Mesa. Maestro budista, escritor, poeta y conferenciante. Presidente y director espiritual de la Comunidad Budista Zen Luz del Dharma, profesor del Máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza y creador del proyecto educativo “Mindfulness: el despertar de la presencia”. Junto a su dedicación como maestro zen, ejerce la docencia como profesor de Lengua Castellana y Literatura en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife. Ha diseñado e imparte los cursos denominados «Un mapa de la conciencia: los niveles del ser» y “Psicología del despertar», un compendio de enseñanzas budistas y prácticas de meditación especialmente diseñadas para lograr el bienestar integral de la persona. Asimismo, ha creado talleres vivenciales tales como Aprendiendo a soltar, El poder de la atención, Las máscaras del ego, Las emociones sublimes y Haiku (meditación, poesía y silencio). Ha creado y codirigido el Grupo Terapéutico Alaya. Consiguió el Primer Premio del «Emeterio Gutiérrez Albelo» en la edición de 1999, autor de En los espacios del silencio y Presencia Invisible (Poesía. Ediciones Idea). Además publica las obras Zen: entrega y confianza (2010) y El Viejo arte de darse cuenta (Ed. Shinden, 2013). Su último libro publicado se titula Zen, aroma eterno (Ed. Shinden, 2016), un compendio de textos con enseñanzas, poesías y fotografías personales. También escribe artículos y ensayos en revistas especializadas de vigente actualidad. Su última obra se titula Quietud (Ed. San Pablo). Además de su participación en el Simposio 4, el Maestro Zen Denkô Mesa, guiará la práctica 5 de meditación el sábado 19 a las 19:30 horas. El zazen es la postura principal de la meditación Zen. El cuerpo se mantiene erguido pero relajado, la respiración proporciona la serenidad para alcanzar la unidad de cuerpo, mente y espíritu.

- S.E. Gaden Nyari Tritul Rimpoché. Nacido en 1977 en el sur de la India (según el calendario tibetano, el día 15 del primer mes del año 2104). A los cuatro años fue reconocido por el XIV Dalai Lama como la tercera reencarnación del LXXXIX Gaden Tripa. Desde 1981 hasta el año 2000 vivió en el monasterio Ganden Shartse aprendiendo no solamente las enseñanzas de Buda, también literatura y estudios generales. Un practicante budista tiene que aprender y al mismo tiempo desarrollar su espiritualidad hasta que alcance la budeidad, en realidad la vida es un aprendizaje continuo. En el año 2002, cuando se encontraba de viaje en Corea del Sur, recibió la llamada de su maestro, el Venerable Gueshe Tenzing Tamding, invitándole a ir a España a donde llega en el año 2004. Allí se da cuenta lo necesario que es el Darma de Buda en el mundo de hoy en día pues muchas de las personas de los países desarrollados, a pesar de tener gran cantidad de cosas materiales, aún se sienten vacías, insatisfechas y con gran inseguridad. Así, agradecido a Buda y a los maestros que le transmitieron unas enseñanzas tan valiosas por las que siempre se siente lleno, satisfecho y seguro, intenta compartirlas con sus hermanos y hermanas, sus queridos amigos y amigas. Desde 2004 es el maestro residente del Centro Budista Tibetano Chakrasamvara de Sevilla, España. Además de su participación en el simposio 4, S.E. Gaden Nyari Tritul Rimpoché guiará la práctica 7: meditación tibetana el domingo 20 a las 18:15 horas. Un practicante budista debe estar en predisposición de estar presente aquí y ahora para que su comprensión y sabiduría crezcan, tiene que aprender y al mismo tiempo desarrollar su espiritualidad a lo largo de su vida en un aprendizaje continuo. La meditación tibetana crea nuevos patrones en la mente que permiten una comprensión más completa y profunda de la realidad.

- Calixto Herrera. Coordinador del Programa Escuela y Salud en la provincia de Las Palmas, (Islas Canarias, España) y del proyecto «Orugas y Mariposas de Colores en los Pupitres de Nuestra Escuela», de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la CEUCD que aborda la temática de la pérdida, la muerte y el duelo en los contextos escolares. Maestro de Educación Primaria en la especialidad de Ciencias Humanas, Geografía e Historia con 35 años de experiencia. Especialista Universitario en Formación de Personas Adultas. Licenciado en Psicopedagogía por la ULPGC. Ha desempeñado diferentes tareas relacionadas con la vertiente educativa, pedagógica y promoción de la salud.

Actividad: Simposio 4. Sábado 19, 17:00 h. Educando para el Bien Vivir y el Bien Morir. Despertando en la Presencia. El camino a la felicidad. La muerte como oprtunidad y visión transpersonal. Programa Orugas y Mariposas en el Aula. Educando para el bien vivir y el bien morir. Participa tambien este simposio el Dr. Juan Padilla Pérez.

- Luis Doreste Blanco. Miembro de una destacada familia de regatistas, fue el primer deportista español en conseguir dos medallas olímpicas de oro: Olimpiadas Los Ángeles 1984 en la 470, junto con Roberto Molina, y Olimpiadas Barcelona 1992 en la clase Fying Dutchman, junto con Domingo Manrique. Licenciado en informática por la Universidad de Barcelona, es profesor de esta disciplina en la ULPGC.

- Rodolfo Hernández Tejera. Director del Judo Club Tama que funda en 1987. Maestro numerario especialista en katas y cinturón blanco rojo 7º Dan. Su club cuenta con 10 ediciones del Festival de Judo Solidario cuyo objetivo es la hermandad y la solidaridad con los más desarfortunados de la sociedad canaria. En su última edición contó con más de 1500 participantes.

- Aday Guloomal Chacón. Entrenador del Fútbol Club Almenara. El club se fundó en el año 1992 tras el empuje de un grupo de padres para fomentar el fútbol base de la isla. Tras una serie de reivindicaciones consiguen una mejora considerable de sus instalaciones fomentando la instalación de un complejo deportivo al aire libre, hoy el Parque de Las Rehoyas, que también sirva para el entrenamiento de otros clubes canteranos además de fomentar y renovar el uso de instalaciones deportivas por parte de la ciudadanía. En la actualidad cuenta con una escuela de fútbol que entrena a jugadores desde los 7 años y con una división femenina.

Actividad: Simposio 5. Sábado 19, 18:30 h. Educación para la paz y los valores a través de la actividad física y el deporte. Paz, educación y valores en el deporte olímpico. Dos experiencias deportivas de base en Gran Canaria: La Unión Deportiva Almenara y el Club Tama.

- Carmelo Ramírez. Consejero Insular de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria. Licenciado en Derecho. Preside la Federación Estatal de Instituiciones Solidarias con el Sáhara (FEDISSAH) desde 2001, cargo que compagina con su actividad política en Nueva Canarias. Desde 1979 a 1995 fue alcalde de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), primer ayuntamiento del estado español en hermanarse con el pueblo saharaui, hecho que ipulsa una ola de hermanamientos. Siendo Vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria (1995 a 2003), crea el servicio de Solidaridad Internacional entre cuyos objetivos figuraba el especial apoyo al pueblo saharaui.

- Lydia Rebouças. Educadora y Vicerrectora de la Universidad Internacional de La Paz (UNIPAZ). Psicóloga y Doctora en Psicología con 35 años de experiencia en el área clínica además de las especializaciones en Psicología Transpersonal con el Dr. Pierre Weil y Core Energetics con el Dr. John Pierrakos. Creadora de la Formación en Atención Integral, Quinta Fuerza en Terapia junto a Roberto Crema, rector de UNIPAZ. Ponente en conferencias y seminarios en Brasil y otros países.

- Rogerio Silva Araujo. Director general del programa ACUDA en el ámbito penitenciario. Uno de los raros ejemplos de recuperación y reinserción de un preso en la vida social gracias al grupo de teatro Bizarros. Silva Araujo, siendo aún un niño que vivía en una situación de extrema vulnerabilidad social, fue captado por la criminalidad empezando a cometer delitos ya desde su adolescencia en el sur de Pará donde también se involucró en el acaparamiento de tierras y balas de las zonas mineras de oro. Tan implicado estuvo que se vio obligado a abandonar la región antes de ser asesinado ya fuera por la policía o por grupos rivales que operaban en el mismo lugar. En Goiânia conoció a un traficante de cocaína que lo convenció para ir a Rondônia y trabajar en el narcotráfico, alianza que duró dos años hasta ser detenidos por la Policía Federal con 240 kilos de cocaína. Fue juzgado y condenado a 15 años de prisión. Hoy día, es el director general del programa ACUDA.

- Antonio Requena. Presidente del Club UNESCO Málaga, Centro Málaga Educación, Cultura y Paz. También es promotor de encuentros de cooperación y concienciación planetaria, Coplanet. Autor del libro "Una lluvia en el desierto: crónicas de un encuentro de religiones y otras vías trascendentes de Oriente y Occidente", publicado por la Universidad de Málaga. Profesor y formador de yoga y meditación, Yug-Yoga-RedGFU. Fue Profesor de Bioestadística en la Universidad de Granada. Forma parte del Cuerpo Superior de Estadisticos del Estado, ejerciendo actualmente como Jefe Provincial del INE en Málaga.

Actividad: Simposio 6, primera parte. Domingo 20, 17:00 h. Educando para la Paz y la Solidaridad Internacional. Palabras del consejero de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria. Programa de Educación para la paz y la no-violencia. UNIPAZ, Brasil. Programa ACUDA en las prisiones de Rondonia, Brasil. Importancia de la meditación. Yoga y Meditación en el Centro Penitenciario Salto del Negro; una experiencia socio educativa. Programa de educación para la paz en las penitenciarías de Málaga (Premio de Instituciones penitenciarias del Ministerio del Interior de España).

- Doctora Cristina Bermúdez. Licenciada en Psicología. Formada como Terapeuta Gestalt, utiliza herramientas derivadas del teatro, en el que también está formada, (RESAD de Madrid e Institut del Teatre de Barcelona), del yoga y de la medicina china para ponerlos al servicio del autoconocimiento y del desarrollo integral del ser humano con una base neurocientífica. A través de la ULPGC imparte el Curso de Extensión Universitaria de tres módulos en modalidad online Emoción y Creatividad con SuperAbuela y su didáctia en el aula. Sus vías de comunicación no solo se limitan a charlas y formaciones sino que están muy relacionadas con el mundo artístico y la interacción activa con la audiencia -desde la más tierna infancia a los adultos, incluyendo a familias y a la comunidad docente-. Con "SuperAbuela" ha elaborado un disco, una obra de teatro musical en la que ella misma juega el rol protagonista, material audiovisual y otras herramientas en los que se apoya para comunicar su mensaje. El personaje de "SuperAbuela" actúa como puente entre niños, familias y docentes para el desarrollo de la inteligencia emocional, la creatividad y los hábitos saludables en el entorno familiar y escolar. Desde el año 2014 es formadora de Profesores de Yoga Infantil; ella misma es titulada como profesora de Yoga por la Yoga Aliance cursando una especialidad en Yoga para la Infancia y Adolescencia así como Yoga para embarazadas. En 2012 fundó Awa Yoga.

- Chano Quintana. Presidente de la Plataforma Canarias 1.500 km de Costa. Lleva años luchando por evitar el riesgo de ahogamientos, en torno a los 542 el pasado año en España. Una cifra bastante alta siendo la tercera causa de muerte más común en el planeta. Por ello, entiende que hay que concienciar a la población de evitar el uso de flotadores que hacen efecto vela por lo que, sin darte cuenta, estás a la deriva. Quintana afirma que "muchos dudan entre soltar el flotador, perdiendo el dinero que han invertido en él, o tirarse para salvar su vida". Desde su plataforma, declara Quintana que "el mejor socorrista es la información".

Actividad: Continuación Simposio 6. Domingo 20, 19:00 h. Educando para la Paz y la Solidaridad Internacional. Programas desde la Asociación de Cooperación Internacional Casa China. EDUCANEPAL, sembrando semillas de esperanza; José Díaz, fundador. Expone Alejandro Torrealba. La Superabuela, proyecto artístico musical para la educación emocional en el ámbito de infantil y primaria. El ahogamiento, una experiencia cercana a la muerte. Poemas con José María Márquez JuradoGopala.

La quinta edición del Congreso Internacional de Ciencia y Meditación, Ágora, cuyas entradas, con descuento para asociaciones y abonados, ya están a la venta en su web www.agoracongresocienciaymeditacion.com, se presenta como una nueva oportunidad para "despertar conciencias en pro de una sociedad más justa y, por ello, libre, sana, pacífica, generosa y solidaria. Es en tiempos difíciles cuando nuestras capacidades pueden ser desarrolladas si aunamos esfuerzos e intenciones en aras del bien común".

Este congreso, que se celebra desde Gran Canaria al mundo, muestra su especial alegría de contar para esta edición con el Maestro Ajahn Dhiravamsa y los Maestros Zen Denko Mesa y Sohaku Bastos. Igualmente, muestra su agradecimiento por el esfuerzo de la organización de Damián Perea Producciones SL, así como cuenta con la colaboración permanente del Instituto Canario de Investigación del Cáncer-ICIC, la Sociedad Española de Psicoterapia y la Sociedad Canaria de Medicina Integrativa. Además, la colaboración con la Universidad Internacional de la PAZ, La Universidad de Brasilia, Universidad de Sta. Úrsula y la Escuela Gestalt Viva Claudio Naranjo en Rio de Janeiro, junto a la Asociación ACUDA en Porto Velho. También valora y agradece el apoyo del Cabildo Insular de Gran Canaria, del Consulado de Brasil en Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, así como de la Asociación de Cooperación Internacional Casa China y Centro Confucio. Se da también la bienvenida a la International Association Transpersonal Psychology & Psychodrama-AIPT. Y agradece profundamente a todos y cada uno de los patrocinadores y colaboradores que hacen que el Congreso Ágora sea posible.