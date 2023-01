El crimen machista de Adeje fue premeditado: el acusado lo advirtió por mensaje a varios conocidos

El acusado del crimen machista de Adeje envió un mensaje a varios conocidos advirtiendo de que iba a matar a su expareja, aunque acabara en prisión. Así se desprende del auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona, que dictó este miércoles su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. La jueza señala que este mensaje acredita que se trata de un “crimen premeditado”, así como el hecho de que le fuera incautado un arma blanca de grandes dimensiones y unos guantes de latex que llevaba para no dejar huellas.

El crimen machista de Adeje muestra una violencia estructural que deja en Canarias 102 mujeres y ocho menores asesinados

Con este crimen, son 102 las mujeres asesinadas por la violencia machista en Canarias, 1185 en todo el país. En solo unos días de enero, se han producido tres asesinatos machistas confirmados, crímenes que se producen después de un mes de diciembre en el que se vivió un repunte de la violencia machista, con hasta diez asesinatos, y que llevó a las instituciones a instar a la población a estar alerta, especialmente en fechas festivas, donde aumenta el número de horas de convivencia con el agresor.

Al detenido por el asesinato de Hayate, de 46 años, en el municipio de Adeje, se le acusa de homicidio, pero también de un delito de lesiones graves a uno de los hijos de la víctima y de malos tratos habituales. Cabe recordar que los menores son víctimas directas de esta violencia y que son 26 los huérfanos que ha dejado la violencia machista en Canarias.

La magistrada Raquel Gómez Sancho resalta como otra de las pruebas de que el crimen fue premeditado, que el investigado esperó en el exterior de la vivienda a la víctima hasta que saliera de su trabajo como recepcionista (sobre las 23.20 horas) y que “con una clara finalidad homicida”, comenzó a discutir con ella. Después, la apuñaló varias veces.

El auto recoge que consta por las declaraciones de los hijos mayores, que la víctima pidió ayuda y fue auxiliada por uno de sus hijos, que resultó lesionado por el agresor. Posteriormente, el hijo menor de la víctima trató de taponar la herida de su madre, mientras que el hermano mayor y otros testigos redujeron al presunto homicida.

Sobre la orden de protección de los menores, destaca que aunque será el juzgado de instrucción el que lo decrete, “se desprende que el investigado era una persona agresiva que lesionaba y humillaba con frecuencia a la víctima y a sus hijos”. A ello, se suman sus antecedentes penales y el “riesgo evidente para la vida de los hijos mayores de la víctima”. Por ello, concluye la prohibición de acercarse al menor lesionado a menos de 500 metros y prohibe comunicarse con él o acercarse a su centro de trabajo o de estudios.

Fue detenido en diciembre por amenazarla

El detenido por el asesinato machista ya había sido denunciado en anteriores ocasiones. Según informaron este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el pasado 28 de diciembre el ahora investigado fue denunciado en el puesto de la Guardia Civil por amenazas a la víctima. El día 30 de ese mismo mes, Hayate manifestó en el juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Arona que en 2013 había comenzado con él una relación sentimental, pero se divorciaron en 2019 y desde marzo de 2020 habían retomado la relación como compañeros de piso. No obstante, se acogió a su derecho a no declarar contra el ahora detenido por asesinato.

Las mismas fuentes judiciales indican que la mujer declinó entonces que se interpusiera alguna orden de protección acogiéndose a su derecho a no declarar contra el ahora investigado y que el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al no apreciar pruebas que permitiesen desvirtuar la presunción de inocencia del denunciado. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo en una rueda de prensa este lunes que desde el juzgado no se adoptaron medidas de protección, pero la Policía siguió haciendo la valoración de riesgo en el sistema VioGén.

Días de luto por el crimen machista

Durante la jornada de este lunes y durante este martes se han celebrado en Canarias distintos actos en repulsa por el crimen machista de Adeje y homenaje a la víctima. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y las redes y plataformas feministas han salido a la calle reclamando respuestas ante la violencia de género y más formación y educación para erradicarla.

Una mesa de evaluación mensual

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género anunció este miércoles que se reunirá el próximo día 23 para analizar la situación tras los últimos asesinatos machistas. La reunión estaba fijada para febrero, pero la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha decidido adelantarla para que todas las instituciones que integran el observatorio puedan realizar propuestas. En dicha reunión, se dará cuenta de las iniciativas de coordinación entre los juzgados de familia y los de violencia sobre la mujer.

El Ministerio del Interior ha acordado la constitución de una mesa de “evaluación y seguimiento” de los asesinatos por violencia de género con Policía Nacional, Guardia Civil y las policías autonómicas, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra. Se pretende poner más el foco en los agresores y ser “muy rigurosos” en el seguimiento policial de control que se hace con ellos, además de poner en marcha la herramienta que permitirá avisar, aunque no de forma automática, a las mujeres de agresores reincidentes que ya constaran en el sistema por ser denunciados por otras parejas. Además, Interior llevará a cabo una “reevaluación” de los factores que llevan “al incremento de la peligrosidad de los agresores”.

Cómo alertar de un caso de violencia machista

Recuerda que en Canarias puedes alertar al 112 si estás sufriendo violencia de género o conoces un caso. En caso de emergencias se debe llamar a este número, donde existe personal y recursos especializados para las víctimas. En los recursos alojativos del ICI (gratuitos) es posible quedarse entre uno y dos años. También existe asesoramiento psicológico y gratuito.

Además, puedes llamar al 016 durante las 24 horas del día. Puedes también utilizar otros servicios como el correo 016-online@igualdad.gob.es; el WhatsApp, a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.