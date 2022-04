Guaguas Municipales inicia una reclamación judicial de las horas no trabajadas por sus empleados durante el confinamiento

El director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, ha enviado un mensaje a todos los trabajadores de la compañía para anunciar que la empresa iniciará una reclamación vía judicial de las horas no trabajadas durante el periodo de confinamiento en el estado de alarma, al no llegar a un acuerdo con el comité de empresa, que “no ha querido sentarse a negociar este tema ni contemplar ninguna de las opciones de compensación que se les ha ofrecido”, critica el dirigente en su mensaje. “En este momento no nos ha quedado otra salida que presentar una demanda ante el Juzgado porque si esperábamos más expiraba el plazo legal para hacerlo”, comentó.

Para conocer con detalle el origen de esta situación, habría que remontarse al inicio del confinamiento, cuando la dirección decide descartar el ERTE y seguir pagando el sueldo íntegro a sus conductores. Algunos tuvieron que trabajar en los limitados servicios establecidos en aquellas fechas, mientras que el resto quedaba como retén, para sustituir a sus compañeros de ser necesario. Con el paso del tiempo, se decide prolongar los días de trabajo de aquellos conductores, incluso tres semanas seguidas, para limitar el número de trabajadores expuestos al contagio.

En el vídeo enviado a todos los empleados de Guaguas Municipales, Rodríguez, que accedió al cargo cuando gobernaba el Partido Popular y se ha mantenido con el tripartito, aclara que la demanda presentada “lo único que persigue es cumplir con un plazo legal, pero el ánimo de la dirección sigue siendo el mismo: negociar la compensación de horas para que sea lo menos gravosa posible para quienes no trabajaron sus jornadas y sí las cobraron, y así se radique de una vez el agravio comparativo con los compañeros que sí salieron a trabajar y cobraron lo mismo”.

El director apela a la responsabilidad de los representantes de los trabajadores: “Si no hacemos efectiva esta negociación será un juez el que decida. Nosotros no queremos”, advierte.

Tal y como se apunta en un comunicado enviado por Unidos por Gran Canaria, la pretensión de Guaguas Municipales es la de recuperar las horas no trabajadas restando días de asuntos propios y horas extra, “algo que dejaría sin efecto el carácter extraordinario de esas horas desde el punto de vista salarial, dado que las horas extra computarían como las horas ordinarias no trabajadas y no por el 175% establecido por convenio”. Este sistema de compensación podría eternizarse, porque algunos trabajadores dejaron de trabajar hasta 30 días, concluye el partido.

Unidos por Gran Canaria pide la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez

El candidato de Unidos por Gran Canaria a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Enrique Hernández Bento, ha mostrado su sorpresa al visionar el vídeo enviado a todos los trabajadores y considera que Miguel Ángel Rodríguez no debe continuar al frente de Guaguas Municipales “por no haber negociado con el Comité de Empresa la posibilidad de ir a un ERTE, máxime cuando legalmente existía la posibilidad para que la empresa acordase complementar la retribución de todos los trabajadores en ERTE hasta el 100%”.“Llama la atención que el dirigente de la compañía no considerase un instrumento como el ERTE, al que recurrieron gran parte de las empresas españolas, señala el partido en un comunicado.

Por otro lado, Bento se ha cuestionado si esa decisión fue consultada o respaldada por el alcalde, debido a las importantes consecuencias económicas y financieras que tenía para la empresa y el propio Ayuntamiento. “Si se hubiese llegado a un acuerdo para ir a un ERTE, el coste de la medida (pago de retribuciones a los trabajadores) la hubiese asumido el Estado a través del SEPE y la Seguridad Social, sin embargo, la decisión adoptada por el Director de Guaguas ha supuesto que el coste de la medida lo haya asumido íntegramente el presupuesto municipal”. Además, “si se hubiese planteado un ERTE en esas condiciones, no estaríamos hablando de un nuevo escenario de conflictividad laboral que puede desembocar en nuevas medidas de presión por parte de los trabajadores que no desea nadie”.

Asimismo, se pregunta Unidos por Gran Canaria si se contempló “el pago de un plus de peligrosidad para los profesionales que trabajaron durante la pandemia, en tanto en cuanto la consigna indicaba el alto riesgo de contagiarse de una enfermedad que puede llegar a ser mortal”.

Finalmente, el candidato de la formación grancanaria ha afirmado que espera que Rodríguez asuma su responsabilidad, y ha señalado que “alguien que cobra más de 110.000 euros al año, mucho más que el Presidente del Gobierno de España, debe ser consciente de que la ejecución de su gestión ha de corresponderse con el salario que tiene”.