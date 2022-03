Manuel León, exdirector de la Seguridad Social de Las Palmas: “Hace falta una atención más cercana y recuperar el prestigio de la institución”

Si de algo afirma sentirse orgulloso Manuel León es de haber sido funcionario de la Seguridad Social. Ahora está jubilado pero fue director del INSS en la provincia de Las Palmas desde 2004 a 2011. Este viernes se sumará a la concentración convocada por la plantilla para reivindicar “una atención digna a la ciudadanía” y defender este organismo como servicio público. Desde hace unos años la plantilla ha venido poniendo de manifiesto la merma de personal y el deterioro de la atención presencial que está sufriendo este servicio y que en los últimos tiempos se ha acrecentado por la pandemia. León destaca que ve "con mucho dolor" las colas a las puertas de las oficinas que han retratado los medios de comunicación locales y nacionales estas semanas y la situación que relatan los representantes sindicales. “La Seguridad Social de Las Palmas era un referente y ha ido perdiendo en los últimos tiempos el prestigio y la verdad que es una enorme pena”.

El exdirector remarca que solicitar cita previa o realizar la gestión de manera telemática debe ser “una alternativa” más para comodidad de la ciudadanía, pero no una imposición. Señala que las personas que se acercan a las oficinas normalmente necesitan realizar esos trámites de forma urgente y que es un derecho ser atendidas. “La persona que no pida cita previa por lo que fuese no la puedes dejar de atender”, insiste. Por ello, remarca que hace falta una atención más cercana precisamente por la importancia y las características de los trámites que se realizan en el organismo, como jubilaciones, incapacidades, permisos de maternidad... “La jubilación, por ejemplo, es algo que harás solamente una vez en la vida”, señala. Además, insiste en la necesidad de que se oriente a las personas y se asesore ante la incertidumbre que se genera con muchos trámites tan fundamentales.

Manuel León lamenta que la ciudadanía esté recurriendo ante esta situación a gestorías privadas debido a las dificultades con las que se encuentran para acceder a este servicio público y cree que la Delegación del Gobierno debería intervenir, "haber puesto desde hace tiempo el acento en este problema" y centrar sus esfuerzos en remediarlo ya que “la solución no va a ser inmediata”, "pero deben poner los codos en solucionarlo como sea".

En este sentido, recuerda que cuando era delegada del Gobierno en Canarias la actual ministra Carolina Darias se interesaba constantemente si había algún día colas a las puertas de las oficinas. El exdirector afirma que durante su etapa se facilitaba la posibilidad de cita previa, pero no se dejaba de atender a las personas que se acercaban presencialmente sin hora. “El prestigio de la institución se ha perdido a pasos agigantados y hay que buscar una solución como sea, desde el Secretaria de Estado, la Dirección General y la provincial”, así como con la intervención de Delegación del Gobierno, insiste.

Apoyo a los funcionarios que defienden la institución

El exdirector subraya que le consta que "las denuncias de los sindicatos están llenas de realismo" y reivindica el papel de los funcionarios de esta institución por su compromiso y entrega. "Que se sepa que hay unos funcionarios que lo dan todo, son muy competentes y no tiene la culpa", destaca León, que añade que la sociedad debe respetarlos ya que esta plantilla está luchando por sus derechos. Lo que sí pone en cuestión son las formas de la actual dirección. "No sé si es una cuestión de cambio de titulares, pero sí de cambiar el estilo de gestión", apunta.

"No podemos hacer un modelo que se parezca a las entidades financieras", destaca, en referencia a ese cierre de puertas y a que se deriven las gestiones de forma telemática. Por ello, pide que se tenga en cuenta el contexto social de Canarias y la brecha digital que existe en el Archipiélago.

León indica que el Ingreso Mínimo Vital también supuso un mayor esfuerzo en estos últimos años. "Se han hecho contrataciones, pero no las suficientes y habido una falta de previsión", indica. Así mismo, sostiene que es necesario que desde la Dirección provincial o desde Delegación del Gobierno se dé a las ciudadanía las explicaciones oportunas por esta situación.

Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social informaron a este periódico que ha puesto en marcha un plan específico de seguimiento en Las Palmas ante los problemas que se siguen produciendo para obtener cita previa en las oficinas para poder realizar tramitaciones de forma presencial. Desde el organismo público han destacado la “coyuntura especial” de esta administración y han señalado que la plantilla de esta provincia se ha visto mermada en los últimos años. Así, de las 248 plazas que establece la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la provincia, faltan por cubrir 58 personas para tener la plantilla al completo, es decir, calcula que hay un déficit del 23% de la plantilla.

El exdirector apunta que gracias a las denuncias de los sindicatos y de los medios de comunicación "algo se está haciendo", pero coincide con CCOO y UGT en que se trata de una "cortina de humo" y que las soluciones deben pasar por una gestión más cercana con la ciudadanía y por que se solucione esa merma de plantilla.

Concentración este viernes

Este 4 de marzo a las 12.00 la plantilla está llamada a concentrarse a las puertas de la sudelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y frente a la delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. En la convocatoria resaltan la falta de personal y afirman estar "desbordados por las solicitudes que se reciben y colapsados".