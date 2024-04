“Tenerife va a la guerra contra los británicos”: el titular del tabloide inglés 'Daily Mail' que vuelve a mencionar la 'turismofobia'

Las últimas situaciones de colapso turístico vividas en la isla de Tenerife, como en Anaga o El Teide, ante la afluencia masiva de visitantes, han hecho que crezca entre la población el rechazo contra el modelo turístico actual. El tabloide Daily Mail recoge ese rechazo en un artículo firmado por Laurence Dollimore, y que titulan como: “Tenerife va a la guerra contra los británicos: las Islas Canarias exigen un impuesto turístico y medidas drásticas contra las familias que vuelan para ”beber cerveza barata, tumbarse al sol y comer hamburguesas y patatas fritas“, mientras los lugareños tildan a Airbnb de ”un cáncer que consume la isla“

El artículo señala que los turistas británicos que viajan a Canarias se han encontrado con “grafitis antituristas y una tensa recepción por parte de los lugareños”, los cuales dicen estar “hartos”.

También mencionan a la empresa Airbnb como la culpable por estar “elevando los costos de alquiler y el costo de vida mientras están hartos del ruido y la contaminación por basura que viene con la afluencia estacional de turistas.

En declaraciones que recoge el Daily Mail, los mismo residentes en la isla ya han pedido “controles más estrictos”. El tabloide recoge también los mensajes que aparecen en los “grafitis antituristas” y en un cartel el cuál decía que “los lugareños se ven obligados a mudarse” señalando que los turistas “son los responsables de eso”, o que los nómadas digitales, “no son bienvenidos aquí”.

Incluso comentan que los mismos ingleses han contestado con mensajes junto a esas pintadas en las que se puede leer: “¡Vete a la mierda, te pagamos tu salario!”.

Las tensiones están aumentando en la isla y en toda Canarias con respecto al colapso turístico y de eso es consciente el mismo Daily Mail que recoge que cada vez son “más personas las que se suman a los llamamientos para limitar el turismo” y hacen mención a la protesta que está prevista este martes, 2 de abril, denominada 'Salvar La Tejita'. Por otro lado, también nombran a la protesta que está convocada para el próximo 20 de abril, contra la masificación turístico del Archipiélago, con el lema de Canarias tienen un límite, a las que ya se han sumado cinco islas ( Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma), y que describe el mismo tabloide como una protesta donde “los manifestantes marcharán por la conservación de los espacios naturales, una moratoria turística y una regulación más estricta para los extranjeros que compran propiedades”.

El reportaje ha acumulado en apenas tres horas tras su publicación más de 1.000 comentarios. Muchas personas se preguntan por qué si la percerpción es que Airbnb perjudica a los residentes locales no se establecen leyes para frenar estas viviendas, o controlarlas. Otras indican que por qué no se apuesta por otras industrias en las islas y se fía todo al turismo, o que si no se quieren tantos hoteles, por qué no se limita su número.

No es la primera vez que el medio británico hace mención al concepto de turismofobia, ya lo hizo en un un extenso reportaje firmado por el periodista James Reynolds titulado “Odiamos a los 16 millones de visitantes cada año... la isla se ha derrumbado”: los habitantes de las Islas Canarias expresan su APOYO al misterioso artista de graffiti que pinta lemas antituristas alrededor de su “paraíso prisión”.

El artículo recogía la aparición de unos grafittis en las calles de localidad de El Palm- Mar, en el sur de Tenerife, en los que podían leerse lemas como Turists, go home, My misery, your paradise o Average salary in Canary Islands is 1,200€, y que provocaron “un intenso debate en línea”.

Clavijo pide “sentido común” a los que protestan contra el turismo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo ( CC), ha pedido este lunes “sentido común” para quienes protestan contra el turismo ya que se trata de la “principal fuente de empleo y riqueza”.

No obstante, la protesta también va dirigida contra aquellos políticos y partidos que defienden aumentar el volumen de turistas, bajo el pretexto que son quienes crean riqueza y empleo. También contra las instituciones públicas quedeclaran la emergencia hídrica, habitacional o energética para justificar la realización de obras de urgencia (con menos trámites burocráticos) mientras se potencia que visiten las islas más de 16 millones de personas al año al mismo tiempo que crece la población. Los convocantes critican que por un lado se pongan sobre la mesa estos problemas, y se hable de cambio climático, mientras por otro se sigan aumentando las camas turísticas en un territorio pequeño, fragmentado y frágil y se siga queriendo aumentar el número de plazas aéreas, cruceros y vehículos de alquiler.

Ya son varios los reportajes publicados en medios británicos, como este último, donde lo declaran como “una guerra contra los británicos” uno de los principales emisores de turistas hacia las Islas, que recogen ese sentimiento de rechazo hacia una industria que relega a los habitantes a un segundo plano.

La patronal hotelera Ashotel también ha manifestado este lunes su “preocupación” e “inquietud” ante la próxima protesta el 20 de abril contra la masificación de las islas.

El vicepresidente de Ashotel, Gabriel Wolgeschaffen, califica la situación de “tormenta perfecta” y advierte de que “a la vaca que da leche hay que dejarla tranquilita”.

En un principio, la convocatoria fue para la isla de Tenerife, que bajo el lema “Canarias tiene un límite”, se han ido sumando otras islas como Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, y que tendrán en sus diferentes puntos de cada capital, una protesta contra el modelo desarrollista y a favor de que se limite la venta de viviendas a extranjeros, se imponga una tasa turística y se apruebe una moratoria al sector.

Los convocantes también piden mayor protección para los espacios naturales de las islas, y han querido dejar claro que no van contra el turismo ni los turistas, sino contra la saturación de las islas y la falta de medidas para protegerlas como en como Cuna del Alma, el hotel de La Tejita, el Dichosa Wellness Clinic, Hotel Oliva Beach, Circuito del Motor, puerto de Fonsalía, Siam Park en Gran Canaria, etc..

Incremento de la cifra de extranjeros que visitaron Tenerife

El pasado 21 de marzo, se conoció la cifra de turistas que visitaron la isla tinerfeña según el Boletín de Coyuntura Insular de Tenerife, elaborado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, correspondiente al cuarto trimestre de 2023. Los datos expuestos indicaban que más de 6,5 millones de personas visitaron la isla en 2023, lo que supone la cifra más alta de su historia. De esos, más de 5 millones fueron turistas extranjeros, con un incremento anual del 11%, y casi 900.000 fueron nacionales, un 7,1% más que el año anterior.

El mismo vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (PP), indicó en un comunicado que “Tenerife es una isla que se encuentra en forma en cuanto a crecimiento económico se refiere”, que lidera este crecimiento en el Archipiélago, pero que a su vez “está sometida a debilidades y amenazas”. “Tenemos que centrarnos en mejorar las debilidades y huir de los triunfalismos. Este liderazgo que se genera a través del incremento de la actividad turística debe ser responsable”, poniendo sobre la mesa la necesidad de que esta industria sea más sostenible.

“Colapso por el turismo”

No es la primera vez que medios británicos muestran unas Islas colapsadas y vendidas al turismo. Hace unos meses el tabloide británico Daily Mirror publicó un reportaje sobre el riesgo de “colapso sistémico” que corre Canarias por la afluencia masiva de turistas.

El artículo, publicado por Milo Boyd, se remitía a un informe de Ben Magec-Ecologistas en Acción en el que se señala que el territorio canario está “más que sobreexplotado” al haberse superado siete veces su capacidad de carga, dando como resultado un escenario de “colapso sistémico debido a la estructura urbanística”.

Alude también a las “resistencias” de los lugareños, con manifestaciones bajo el lema tourist go home, y a un “aumento descontrolado” de la población de origen europeo, lo que se traduce en “islas completamente superpobladas” en las que la generación de residuos y la explotación de recursos provocan “una degradación casi irreversible” de sus ecosistemas naturales.

Otro diario británico, el Express, ha publicado un reportaje similar, también basado en el informe de Ben Magec-Ecologistas en Acción.