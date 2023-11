El Instituto de Astrofísica de Canarias desarrolla un prototipo para la detección temprana del pie diabético

El grupo de tecnología médica del Instituto de Astrofísica de Canarias (IACTEC) ha desarrollado un sistema para la detección temprana del pie diabético, una patología que provoca la pérdida de sensibilidad por una mala circulación que puede derivar en úlceras, y si no se controlan a tiempo, en amputaciones. La herramienta en cuestión, denominada PINRELL (Prototype for INfraREd analysis of Lower Limbs), es una de las tres líneas principales de investigación en las que trabaja el equipo de tecnología médica del IAC, según detalla este lunes la institución científica en un comunicado. Este prototipo integra varios sensores, principalmente visible e infrarrojo térmico, para la detección de la radiación natural del cuerpo.

Actualmente, el equipo investigador está desarrollando el diseño de un dispositivo compacto y portátil que integra los diferentes sensores de adquisición de imágenes junto con un computador contenedor del software y algoritmos de Inteligencia Artificial (IA). Estos han sido específicamente diseñados para la mejora de la interpretabilidad de imágenes, la delimitación precisa de áreas de interés y la representación visual de imágenes médicas asociadas con casos clínicos específicos, de manera que sirvan como herramientas de apoyo al diagnóstico de patologías y a la investigación, explica Jordan Ortega, ingeniero de IA en tecnología médica. Además, durante este último año se ha estado desarrollando la interfaz gráfica del dispositivo, que aporta “una gran eficiencia y versatilidad” para facilitar el uso de la aplicación para los ensayos clínicos, apunta Robabeh Salehiozoumchelouei, ingeniera informática del proyecto.

Con PINRELL, el equipo ha implementado algoritmos de análisis de datos para la detección precoz de patologías asociadas al pie diabético. Se ha realizado un sistema basado en aprendizaje automático para encontrar y clasificar patrones anómalos de temperatura. De esta forma, se han definido un conjunto de características básicas que, a partir de una imagen y de forma automática, permiten distinguir entre un pie sano y uno patológico, detalla Natalia Arteaga, ingeniera de Visión Artificial de TECMED. Esta división investigadora del IAC también trabaja en los proyectos PROMISSE (PROtotype for MIcrowave System for Subcutaenous anomaliEs), una herramienta que permite caracterizar tejidos biológicos a distintas profundidades, y MUTANT (Multimodal Tissue phANToms), de elaboración de modelos creados artificialmente que emulan tejidos biológicos.

Durante este último año ha trabajado, en colaboración con el Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y los Departamentos de Neumología y Radiología del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en la creación de un modelo pseudoantropomórfico que simula tejido pulmonar y patologías comunes para intervenciones guiadas por ultrasonido. El programa de Tecnología Médica integrado en IACTEC cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife a través del programa de Capacitación Tecnológica IACTEC (TF INNOVA), el programa de infraestructuras científicas del Ministerio de Ciencia e Innovación, y el programa INTERREG (MACBIOIDI2 MAC2/1.1b/352), entre otros, además de contar con la colaboración de diversas entidades públicas y privadas de investigación biomédica, indica la nota.