El nacionalista Carlos Alonso inicia su nuevo mandato como presidente del Cabildo de Tenerife bajo la amenaza de una moción de censura

El presidente insular de CC desde que hace seis años Ricardo Melchior le cediera ese puesto y luego ganara dos elecciones a la Corporación local recalca en su toma de posesión que lo relevante es "qué hacer" en vez de "quién lo hace" El líder de la oposición, el socialista Pedro Martín, partido con los mismos consejeros que CC (11 en ambos casos), se proclama consejero insular pero luego se ausenta "por motivos familiares" y deja el discurso del PSOE a su compañera Berta Pérez En declaraciones previas al pleno constituyente, Martín dejó claro que no descarta una moción de censura en la administración insular, aunque reconoce que, por el momento, "no hay nada definido" sobre ese particular