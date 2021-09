La costa de Tenerife, azotada por varios vertidos que obligan al cierre de playas en algunos municipios

La costa de Tenerife está siendo azotada por varias bacterias y nadie sabe exactamente por qué. Este mismo viernes el Ayuntamiento de Granadilla ha prohibido de manera provisional bañarse en las playas de Leocadio Machado, El Médano y Los Abrigos, por detectarse que el parámetro del microbio Escherichia coli (E.coli) es superior a la media. La Corporación municipal ha decidido, a la espera de los resultados de los análisis en los próximos días, cerrar esos puntos del litoral.

En Santa Cruz de Tenerife están sufriendo el mismo problema. El Ayuntamiento ha recomendado no bañarse en la playa de Las Gaviotas por la aparición de restos de hidrocarburo y ha detectado esta misma sustancia cerca de la cofradía de pescadores en Las Teresitas. El alcalde de la ciudad capitalina, José Manuel Bermúdez, ha solicitado esta semana al Gobierno de Canarias y a la Administración del Estado en Tenerife, Costas, Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria que se investigue de manera urgente la procedencia de esta sustancia. En Candelaria y Arafo también ha pasado algo parecido.

Por otro lado, medios aéreos y marítimos movilizados, señalan fuentes de Salvamento Marítimo, han realizado una "vigilancia exhaustiva" y apenas han hallado contaminación en el mar, "muy poca", por lo que el origen del vertido, recalcan, "no está determinado". Desde Salvamento detallan que el pasado 31 de agosto la embarcación Salvamar Tenerife detectó "alguna galleta esporádica" frente a Radazul, en concreto, tres bolas de piche. Se tomaron muestras y se remitieron al laboratorio para su análisis, sin que por ahora haya resultados. Al día siguiente, un avión del centro coordinador de emergencias 112 sobrevoló la zona y no detectó nada en el mar.

Los charcos de Los Silos, con peces muertos

El charco de Los Chochos (Los Silos), también en Tenerife, ha amanecido esta mañana con decenas de peces muertos en la superficie. En declaraciones a este periódico, el organismo municipal afirma que el charco ha sufrido el “efecto pecera, a causa del calor y al no haber renovación con la pleamar del agua no había oxígeno y algunos peces aparecieron flotando”. Sin embargo, el Consistorio ha decidido tomar muestras del agua y mandarlas a analizar por si no se tratase de la hipótesis que hasta el momento se baraja.