Luisa Sabina Trujillo presenta “Pensamientos” en el Círculo de Amistad XII de Enero

Luisa Sabina Trujillo da el salto al mundo de la creación con “Pensamientos”, un libro, de tapa blanda, que consta de 87 páginas en las que se recoge una selección de versos, resultado de una vida dedicada a esta forma de expresión literaria.

La obra se dará a conocer en el teatro de la sede capitalina del Circulo de Amistad XII de Enero en Santa Cruz, en la calle Ruiz de Padrón, el viernes 29 de octubre, a partir de las 19.30 horas. La presentación del conjunto de poesías estará a cargo del destacado escritor lagunero, que fue candidato al Premio Nobel de Literatura en el año 2015, Javier de la Rosa. La entrada será libre previa inscripción con limitaciones de aforo y estricto cumplimiento de las medidas sanitarias anti Covid-19

“He escrito versos desde chica, como un desahogo y por diversión también. Se los leía a mi abuela, que siempre me animaba a dar a conocer estas creaciones. En la pandemia he tenido más tiempo para dedicarme a escribir y finalmente me he animado a publicar”, resume la autora. Lectora de Gustavo Adolfo Bécquer, su interés por las ciencias nunca impidió que alimentase ese amor por la poesía.

“Hablo de lo que siento, de mis sueños. Hablo de alegrías y de tristezas”, añade Luisa Sabina, a la que el interés por la cultura le viene de familia. Nieta de Santiago Sabina Corona, ahora misma trabaja en un librito en verso referido a su abuelo, el que fuera célebre compositor y director de la Orquesta de Cámara de Canarias, hoy Orquesta Sinfónica de Tenerife.

“Mi padre, Santiago Sabina Sánchez, me hablaba mucho de él porque yo le preguntaba y lo cierto es que ya llevaba tiempo queriendo afrontar este trabajo. “Pensamientos” me ha ayudado a empezar con esa otra obra. Lo intenté en prosa, pero como no me salía probé a hacerlo en verso y por curioso que pueda resultar es así como estoy construyendo el relato”, señala.

La portada de “Pensamientos” muestra precisamente eso: pensamientos. “En casa tengo un cuadro de la India pintado a mano sobre seda que muestra un ramillete de esa flor ornamental y pensé que nada mejor para ilustrar mi libro”, explica Luisa Sabina.