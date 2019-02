El proyecto electoral ‘fantasma’ del concejal expulsado del PSOE Javier Abreu

La política local empieza a moverse con fuerza de cara a los próximos comicios del 26 de mayo y, en esos movimientos, resurgen del silencio distintas personalidades. Una de ellas es el concejal de La Laguna Javier Abreu, que fue expulsado del PSOE por las desavenencias con Coalición Canaria, con quien pactaba, y que este miércoles ha comunicado a través de las redes sociales que se embarca en un nuevo proyecto político: Nivaria. Dice Abreu que tal proyecto político, del que solo se conoce su nombre y que él es su cabeza visible, nace con espíritu regional (aunque lleve el nombre prehispánico de solo una de las islas) y de corte progresista. Una formación que aún no aparece inscrita en el registro oficial de partidos políticos y de la que apenas quiere dar pistas, ya que asegura que su canal de comunicación serán las propias redes sociales, donde irá lanzando mensajes poco a poco.

Javier Abreu no quiere, de momento, dar detalles de quiénes forman parte de ese partido. Asegura que sí que hay nombres que podría dar, pero que si lo anunciara rompería su estrategia basada en la comunicación a través de las redes, por lo que habrá que esperar a que él decida. “Es la primera vez en la historia que un partido político se presenta a través de las redes sociales, porque habitualmente se presentan a través de comidas pagadas donde nadie pregunta de dónde salió el dinero”, proclama. Abreu insiste en que Nivaria es una formación independiente y única, aunque no descarta acuerdos con otras fuerzas políticas.

Iniciamos una nueva andadura y esperamos contar contigo. Un fuerte abrazo. pic.twitter.com/jd7txBb2i0 — Javier Abreu (@JavierAbreuR) 13 de febrero de 2019

Según explica, en su partido no hay vetos a ningún otro, ni siquiera a Coalición Canaria (CC), el partido al que se atribuye precisamente alentar este tipo de formaciones integradas por antiguos militantes del PSOE. “Yo no veto a nadie que nos respete”, asegura, aunque añade que no va a permitir que se repita la misma situación que vivió en el Ayuntamiento de La Laguna. “No queremos que nadie se someta a nosotros, ni nosotros someternos a nadie. A mí me echaron del PSOE por no querer someterme a CC y no voy a permitir que se repita la misma historia”.

Este periódico se puso en contacto este martes con Abreu, antes de que anunciara en sus redes sociales su nuevo partido, para preguntarle por Nivaria y por una serie de personas que posiblemente podrían formar parte del proyecto. En ese momento aseguró que esos rumores los había propagado él mismo para localizar a una persona cercana a él que, a su juicio, estaba haciendo trampas. Ese día afirmó que su intención era presentarse a los próximos comicios, pero que aún no había nada cerrado y que incluso no descartaba presentarse por la isla de Gran Canaria ya que siente admiración por el presidente de su Cabildo, Antonio Morales, de Nueva Canarias.

Lo que sí dejó claro el concejal de La Laguna es que a Ángel Víctor Torres (el candidato del PSOE a presidir Canarias) no le votaría y que se encuentra más cerca del presidente de Nueva Canarias (NC) Román Rodríguez, pero aún más de Antonio Morales. Su distanciamiento con el PSOE se remonta a la crisis política de La Laguna, donde los socialistas habían pactado con Coalición Canaria en 2015. Un mandato que pendía de un hilo en los últimos años, con una moción de censura constantemente al acecho. La ruptura del pacto se materializó finalmente en octubre del año pasado.

Javier Abreu era uno de los concejales que apoyaba la moción de censura contra el alcalde José Alberto Díaz (CC) desde el principio, lo que motivó la apertura de expediente por parte del PSOE y en diciembre de 2017 se comunicó desde Ferraz su expulsión y la del concejal Yeray Rodríguez por los mismos motivos. La decisión se producía justo unos meses después del escándalo del concejal socialista Zebenzuí González por sus wasaps machistas por los que también fue expulsado.

Estos concejales, sin embargo, nunca entregaron las actas y se han mantenido en el Ayuntamiento como no adscritos. La apuesta de Abreu por un nuevo partido y su intención de aunar fuerzas con otros partidos de izquierda pone de manifiesto la pretensión de romper el voto socialista y debilitar al PSOE en municipios como La Laguna.

Sobre su posible acercamiento a Casimiro Curbelo a través de la Agrupación Socialista Tinerfeña, un partido que sí que está registrado y que es la extensión en Tenerife de la Agrupación Socialista Gomera, que cuenta con tres diputados en el Parlamento de Canarias, Abreu asegura que estas formaciones "no tienen nada que ver con Nivaria", aunque "el futuro no está escrito". Insiste en que con el presidente del Cabildo de La Gomera no ha hablado ni de este ni de otros asuntos.

En los mismos términos se manifestaba este miércoles Casimiro Curbelo, que asegura que la Agrupación Socialista Gomera es una cosa y Agrupación Socialista Tinerfeña es otra y al preguntarle por Nivaria aseguró que no sabía de su existencia.

De momento, está en el aire quiénes son las personas que conformarán el proyecto de Javier Abreu. Según anunciaba a través de sus redes se trata de "un grupo de hombres y mujeres de Canarias" que han decidido dar un paso al frente y presentarse a las "próximas elecciones locales, insulares y regionales". Su principal objetivo es servir a la ciudadanía "sin permitir ni tolerar corrupción alguna, ni directa ni indirectamente".

Abreu insiste en que el principio de su partido es que "nadie meta la mano en la lata del gofio" y asegura que desde que anunció Nivaria en Facebook, más de 50 personas se han puesto en contacto con él para ofrecerse a formar parte. Por ello, confía en presentarse en el mayor número de instituciones posibles.

Sobre su estrategia de continuar lanzando mensajes en las redes, recalca que en los medios de comunicación de Tenerife, por lo general, algunas personas tienen vetada su palabra porque están controlados por el poder. Por ello, subraya que al menos las redes sociales no las pueden controlar y es el canal que piensa utilizar. La presentación del partido indica que ya se ha hecho este miércoles. Sobre la posibilidad de que se presente de manera presencial, subraya: “El día que lo hagamos, lo haremos sin paellas y sin mortadela".