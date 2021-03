El Tribunal Supremo da la razón a las kellys de un reconocido hotel de Tenerife y anula la subrogación de sus contratos

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos de suplicación interpuestos por las empresas Be Live Hotels SLU y GENSER SL contra la sentencia de fecha 15 de mayo de 2017 dictada por el Juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife y ha anulado la subrogación de las camareras de piso de la empresa Be Live Hotels en Tenerife.

En julio de 2012, CCOO interpuso una demanda contra la subrogación del departamento de pisos de los hoteles Be Live La Niña y Be Live Orotava llevada a cabo entre las empresa Be Live Hotels SLU y Genser SL. El Juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife declaró nula esta subrogación en mayo de 2017.

La sentencia declaraba el derecho de las trabajadoras a seguir perteneciendo a la empresa Be Live Hotels SLU con los mismos derechos que tenían antes de la subrogación, entre ellos la antigüedad y la aplicación del Convenio de Hostelería de Santa Cruz de Tenerife: "Estimando las demandas formuladas por el sindicato CCOO [...] debo declarar y declaro nulo la subrogación de trabajadores del servicios de pisos llevada a cabo entre las empresas demandadas comunicada en fecha 30/06/2012, y existiendo cesión ilegal de trabajadores, declarar el derecho de los afectados a seguir perteneciendo a la mercantil BE LIVE HOTELS, SLU, con los mismos derechos que tenían con anterioridad a la subrogación, entre ellos la antigüedad y la aplicación del Convenio Colectivo del sector de Hostelería de Santa Cruz de Tenerife"

Tanto Be Live Hotels como Genser SL. interpusieron recursos contra esta sentencia pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tampoco les dio la razón.

Este jueves el Tribunal Supremo ha declarado nula definitivamente la subrogación del departamento de pisos de estos hoteles en una sentencia ante la que no cabe recurso. Según CCOO, "se pone fin así a ocho años de lucha que devuelve a las plantillas del departamento de pisos a los respectivos hoteles de Be Live y deja claro la imposibilidad de subrogar los departamentos de pisos en la provincia de Tenerife".

CCOO ha valorado el fallo del Tribunal Supremo, que supone "una victoria más en la lucha para acabar con la externalización de servicios esenciales de los hoteles como el Departamento de Pisos".