Un Gran Canaria espoleado por su afición obligó al poderoso CSKA Moscú a esforzarse al máximo para vencer

El Herbalife Gran Canaria, apoyado por su entusiasta afición, realizó un muy buen encuentro y planteó una gran oposición al CSKA de Moscú (91-106), aunque el conjunto ruso, con facilidad para anotar de tres, consiguió su cuarto triunfo consecutivo en la Euroliga.



El Gran Canaria comenzó el encuentro con descaro ante un adversario de un enorme potencial y obtuvo seis puntos de ventaja merced a un triple de Chris Evans.



Los jugadores de Salva Maldonado, gracias a la facilidad anotadora de Evans, seguían agrandando su diferencia (18-10), pero CSKA apretó el electrónico hasta situarse un punto por debajo tras un parcial de 0-7 (22-21).



El técnico del conjunto insular paró el choque y Herbalife se cerró el primer cuarto con tres puntos de renta (29-26), con un atinado Balvin, ante un rival en el que De Colo y Clyburn eran los más certeros de cara a la canasta.



El inicio del segundo cuarto fue un espectáculo ofensivo de los dos conjuntos, con un juego dinámico concluido con canastas triples en ambos aros.



Sergio Rodríguez, base tinerfeño del equipo de Dimitrios Iotudis, sacó su magia a relucir, aunque Clevin Hannah hizo lo propio para el 'Granca' y se convirtió en una pesadilla para los visitantes.



Herbalife llegó al ecuador de este segundo cuarto con nueve arriba (48-39), pero CSKA, capturando rebotes ofensivos y con Hunter haciendo mucho daño bajo el tablero local, se marchó al descanso con solo tres puntos de desventaja (55-52).



CSKA volteó el marcador tras el paso por vestuarios con triple de Peters y canasta de dos de Clyburn (55-57), pero el Gran Canaria no le perdió la cara al partido pese a las espectaculares acciones en ataque de su contrincante, y hasta el público coreó lo de 'este partido lo vamos a ganar'.



El equipo ruso hizo oídos sordos y con un triple del 'Chacho' Rodríguez y un posterior palmeo de Hines provocaron el tiempo muerto del anfitrión (67-71, a falta de 3.45), y el cuadro local empató a 73 con dos puntos de Rabaseda y un Paulí especialmente activo que aparecía por todas partes.



El Herbalife afrontó el último cuarto con tres abajo (77-80) y el sueño de que el gigante ruso perdiese en la isla su condición de invicto en la esta Euroliga, y el pabellón se convirtió en una fiesta tras cuatro puntos consecutivos del espigado Pasecniks (81-82).



El partido entró en los últimos cinco minutos con un emocionante 84-86 tras un triple de DJ Strawberry, pero a los rusos no les tembló el pulso y se fueron de 5 (84-89), para aumentar su renta a 7 con dos tiros libres del galo De Colo.



Un lanzamiento de Peters pareció sentar el partido (86-94), con 3.55 aún por disputarse, aunque en el Gran Canaria Arena no decayó tras dos puntos de Tillie, si bien otro nuevo triple de Higgins allanó el camino de la victoria visitante ante un equipo isleño que acabó ovacionado.

Ficha técnica 91 - Herbalife Gran Canaria (29+26+22+14): Hannah (17), DJ Strawberry (16), Evans (14), Báez (6) y Pasecniks (9) -quinteto inicial-, Oliver (3), Eriksson (-), Balvin (8), Paulí (8), Rabaseda (7) y Tillie (3).



106 - CSKA Moscú (26+26+28+26): De Colo (22), Hackett (-), Clyburn (15), Antonov (2) y Hunter (16) -quinteto inicial-, Peters (15), Ukhov (-), Rodríguez (11), Higgins (17) y Hines (8).



Árbitros: Sasa Pukl, Milivoje Jovcic y Petros Papapetrou. Sin eliminados



Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Euroliga, disputado en el Gran Canaria Arena ante 7.430 espectadores.