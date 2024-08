Boney M y Nancys Rubias actuarán este sábado en la segunda jornada del festival Vive la Feria de Torrelavega

Boney M y Nancys Rubias serán los protagonistas este sábado de la segunda jornada del festival Vive la Feria de Torrelavega 2024, un evento que se celebra hasta el 12 de agosto en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera y que también incluye en su cartel a otros grupos y artistas como El Drogas, Reincidentes, Cuatro de Copas y la fiesta solidaria 'Molan los 90', con Kate Ryan, Ann Lee, Marian Dacal & Eva Martí, Locomía, New Limit y Daisy Dee.

Esta es la quinta edición del festival Vive la Feria, que se celebra en la capital del Besaya con el objetivo de dinamizar las fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega, ya que coincide con el arranque de La Patrona y el evento está concebido con la idea de traer a artistas de gran repercusión a precios populares.

En esta segunda jornada de Vive la Feria 2024, las puertas del recinto abrirán a las 20.00 horas y los encargados de poner música desde las 20.30 horas serán el exlocutor de Los 40 Principales Mon Fernández y DJ Celis, quienes también serán los responsables de cerrar la noche.

También, a partir de las 21.30 horas, llegará el turno de Nancys Rubias, el grupo liderado por Mario Vaquerizo, que presentará en Torrelavega su sexto álbum, 'Orquesta Nancy', inspirado en la energía y el estilo de las orquestas de verbena como una expresión única de su visión musical.

En la carrera artística de Nancys Rubias, a punto de cumplir 20 años, todo lo que ocurre es más una consecuencia que un punto de partida. Por eso, hacer un disco de versiones de otros artistas no ha surgido como una idea a desarrollar desde cero, sino como la culminación de algo que llevan haciendo desde que empezaron a subirse a un escenario.

De hecho, la primera vez que se juntaron en un 'Plan Travesti', en el año 2004, fue para hacer tres versiones: 'Sálvame', de Bibi Andersen, 'Doctor Spock', original de Spizzenergi, reinventada por Alaska y los Pegamoides, y 'This Is Not a Love Song', de P.I.L. En el universo de esta 'Orquesta Nancy' lo mismo tiene cabida Blondie que Luis Miguel, Los Hermanos Rosario, Rafaella Carrà, Mecano o Los Romeos, cuyas versiones sonarán durante su concierto de Torrelavega.

Además, a las 23.00 horas saltará al escenario del festival Vive la Feria un grupo de culto como Boney M, uno de los más legendarios de la cultura dance. En plena expansión del tecno, Boney M hace recordar en cada actuación que son una referencia gracias a su propuesta transgresora.

Las compañeras de los últimos años del carismático Bobby Farrell hasta su fallecimiento decidieron emprender una nueva carrera artística que honrara su legado, una vez seleccionado un nuevo compañero para la formación, y guardando en todo momento un gran respeto hacia su fundador.

La actual formación de Boney M tiene la gran facultad de conseguir plasmar todo el sonido y el sentimiento que transmiten sus discos, con el valor añadido de conectar y transmitir al público todo lo que conlleva un show en directo, que se ha podido ver en los últimos meses en países como Estados Unidos, Alemania, Holanda, España, Francia, Italia o Portugal.

Entradas y abonos

Tanto las entradas de día como los distintos tipos de abono para acudir a todos los conciertos del festival Vive la Feria de 2024 están disponibles en la página oficial del evento, www.vivelaferiatorrelavega.com, y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en la web www.elcorteingles.es/entradas como en sus establecimientos de toda España. Además, también se pueden comprar de forma presencial en la taquilla del recinto, en horario de 18.00 a 00.00 horas.

Así, el abono que permite acudir a todos los conciertos durante las cuatro jornadas en la zona general del recinto se puede adquirir desde 54 euros, mientras que el abono en zona VIP se puede adquirir desde 89 euros, e incluye el acceso a primera fila, precios especiales en barra y pulsera conmemorativa. Las últimas entradas de día para esta segunda jornada, protagonizada por Boney M y Nancys Rubias, están a la venta desde 16 euros.

El festival está organizado por MG Producciones, que cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria a través de la sociedad pública CANTUR, además del patrocinio de diferentes empresas privadas como Consorcio, Ferroluz, Redytel, Blendio, Plenitude, Lupa, Alsa, M&D, El Águila, Schweppes o Cutty Sark.