Travis Birds, cantante: “Siempre es un buen momento para que las mujeres triunfen en la industria musical”

La carrera de la artista española Travis Birds ha ido creciendo desde hace más de una década. La compositora e intérprete lleva 14 años trabajando de manera desenfrenada en un proyecto musical que cada día gana más adeptos. Sin perder consciencia de cómo llegó hasta donde está, la cantante siempre se muestra agradecida por todos los que lucharon junto a ella por hacerse un hueco en un mundo tan complejo y competitivo como es la industria musical.

Con el lanzamiento de su último álbum de estudio, 'Perro Deseo', el tercero de su discografía, la artista busca un sonido renovado con el que poder consolidarse definitivamente en el panorama español. Travis Birds, que actuará en la decimocuarta edición del festival Música en Grande el viernes 28 de junio en Torrelavega, repasa toda su trayectoria y reflexiona sobre la actualidad musical.

¿De dónde proviene su nombre artístico?

Travis viene de la película 'Taxi Driver'. La vi en un momento de inflexión en mi vida, y durante toda la película estuve esperando un final que no llegó. Eso me rompió un poco los esquemas. De alguna forma, me enamoré del personaje, y atendiendo al momento en el que estaba viviendo decidí utilizarlo como amuleto y cambiarme el nombre, ya que nunca me sentí representada por el que me pusieron. Esa decisión me dio bastantes alas. Por otro lado, el Birds viene porque en aquel entonces todo el mundo me decía que tenía muchos pájaros en la cabeza, así que decidí ponérmelo de apellido.

Aprendió a hacer música, sobre todo a tocar la guitarra, de manera autodidacta. ¿Qué aspiraciones tenía en ese momento? ¿Se asemejan a los éxitos que ha conseguido en la actualidad?

La verdad es que al principio no tenía ninguna pretensión, ni siquiera la de aprender a tocar bien, simplemente me resultaba muy increíble sentarme a tocar con la guitarra e ir sacando acordes poco a poco. Todo eso me hacía muy feliz. Es verdad que tiempo después hice mi primera canción, cuando llegaba a controlar tres o cuatro acordes, y con la reacción que tuvo mi hermana cuando se la enseñé supe que había algo más que tocar por afición. Es verdad que justo después empecé a formarme la voz, que es mi instrumento principal, porque soy bastante friki de la formación vocal. No ha sido un camino de soledad absoluta, pero sí que empezó siendo algo para lo que no tenía ninguna pretensión. Siempre he vivido en el presente.

Hábleme de ‘Perro deseo’. ¿Cómo surgió la idea para este nuevo disco?

Como con todos los discos, cuando cambias de etapa vital dejas atrás discos anteriores y tienes que reencontrarte un poco. A partir de tener tres o cuatro temas nuevos entendí cuál era el momento en el que estaba y el deseo que tenía. En ese instante lo empezaba a vivir de una forma que jamás había llegado a vivir, conseguí vivir sin hacer juicios. Ahora estoy en otro momento, pero el deseo siempre fue lo que inspiró al disco.

'La costa de los mosquitos' salió en 2021 y en poco tiempo después ya hay nuevo álbum. ¿Cómo fue el proceso de creación de ‘Perro Deseo’?

Desde un disco a otro pasaron dos años. Ha sido el disco que menos tiempo he tardado en componer porque me marqué como objetivo una fecha concreta y un momento en el que empezar la nueva gira. La verdad es que tenía muchas ganas de tocar este repertorio porque soy un animal de escenario, y necesito mantenerme ahí, actuando, porque es lo que me da vida. Todo el disco está muy enfocado en el directo.

¿Diría que esa es la diferencia de enfoque frente a su anterior álbum?

El momento vital es muy distinto, esa es la principal diferencia. Es verdad que el directo del anterior disco, 'La costa de los mosquitos', era muy exigente, tenías que estar en un estado de ánimo muy determinado. Por eso terminé yéndome a una vertiente muy diferente, donde el directo fuera menos introvertido y más hacia fuera. Quería que fuera divertido, rítmico y un lugar donde pudiera trabajarme un personaje que me apetecía mucho trabajar.

Una de las canciones más escuchadas, ‘Grillos’, cuenta con la participación de Leiva. ¿Cómo surgió esta colaboración?

Fue increíble tener la oportunidad. Yo tenía la canción guardada desde hace bastantes años y la reservaba para un momento especial porque le tenía mucho cariño. Tenía mucho miedo de grabarla porque no quería que cambiase la esencia, pero tenía muchas ganas de publicarla, y cuando llegó el momento y tomé la decisión pensé que era perfecta para Leiva. Para mí, Leiva es una persona con una sensibilidad y un gusto muy claves para engrandecer la canción sin cambiarle de espíritu. Bajo mi punto de vista, hizo un ejercicio magistral. Es increíble cómo trabaja las canciones, desde la esencia de la misma hasta llegar a plantearse si dejarla solo a guitarra y voz. Fue tomando decisiones hasta dejarla como al final quedó. Fue un aprendizaje brutal.

Aparte de musicalmente, colaborar con Leiva siempre es un impulso enorme...

Siempre es un impulso enorme, es verdad. Cada vez que tengo la suerte de estar con Leiva tengo la oportunidad de volverme mejor. Aprendes muchísimo. Además, es un impulso tremendo porque él tiene mucha repercusión, y rodearte de personas así, con tanta repercusión, te da mucha credibilidad. Siempre aporta cosas positivas.

¿Cree que es un buen momento para que las mujeres triunfen en la industria?

Creo que siempre ha sido un buen momento para ello. Por lástima, el mundo se rige como se rige y siempre es un poco complicado alzar la voz siendo mujer, por lo menos un poco más complicado que en el otro lado. Sin duda, es un buen momento. Creo que el feminismo está en auge y todos estamos haciendo una revisión personal en cuanto a las tendencias que arrastrábamos desde pequeños. Quiero pensar que todo ese trabajo seguirá sensibilizándonos y volviéndonos conscientes de toda la desigualdad que existe.

¿Se podría decir que debe algo de su triunfo a las redes sociales? Su primer álbum, ‘Año X’, nació gracias a un crowdfunding...

Sí, fue gracias a un productor, realmente. Tuve la suerte de encontrarme con Álvaro Espinosa, que hizo un disco mucho más profesional de lo que iba a ser y todo por amor al arte, porque el crowdfunding era muy limitado y no hubiera permitido un disco de esa calidad. Aunque sin duda fue gracias también al apoyo de la gente, sobre todo al principio cuando era menos conocida. Fue algo que no me quedó más remedio que hacer, pero que no tenía ninguna fe en que saliese bien. Me sorprendió muy gratamente cómo la gente cercana se volcó conmigo y, sin duda, fue un impulso tremendo sentir todo el cariño, más allá del apartado económico. Todo es gracias a Álvaro. Las redes sociales han sido un escaparate tremendo, me han pasado cosas muy importantes, como poder interpretar el tema principal de la serie 'El Embarcadero', al cual opté porque me descubrieron por Instagram, así que han sido un gran escaparate para que se descubra mi trabajo.