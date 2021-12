Cuatrocientas personas denuncian en Santander que la Ley contra la Violencia de Género sigue sin ser efectiva

Cuatrocientas personas se han concentrado este sábado ante la Delegación del Gobierno en Santander para expresar su repulsa y condena por el doble asesinato de Eva Jaular y su hija, en Liaño de Villaescusa, al tiempo que para denunciar públicamente que la Ley contra la Violencia de Género sigue sin ser efectiva.

La concentración fue convocada por la Comisión 8 de Marzo y a ella acudieron los principales representantes políticos de los gobiernos local, autonómico y central en Santander: el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, el vicepresidente Pablo Zuloaga, la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Antes de guardar un minuto de silencio, Ana Bolado, presidenta de la Comisión 8 de Marzo, leyó un manifiesto en el que expresaba el rechazo a las posturas políticas que relativizan o niegan la violencia de género, al tiempo que manifestaba cansancio por que, después de 17 años de vigencia de la ley, aún las medidas dispuestas no evitan muertes con las de Liaño.

"Estamos aquí porque tras 17 años de vigencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género no estamos consiguiendo que funcione como debiera, que salve nuestras vidas -ha dicho-. ¿Cómo le vamos a decir a nuestras mujeres 'denuncia, no estás sola, te protegemos' después de estos resultados?"

Los convocantes de la concentración demandaron más "educación en igualdad y además formación sobre violencia de género en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la judicatura, en la sanidad, en la enseñanza; una formación constante que nos mantenga alerta, que deje de centrar la mirada en las mujeres y los vigile con mil ojos a ellos, a los maltratadolres".

Los concentrados expresaron su voluntad de seguir luchando por erradicar la lacra de la violencia machista. "Una sociedad democrática no puede permitir esta hemorragia, esta carnicería de mujeres, niñas y niños que nos pasamos la vida contabilizando. Nosotras no pararemos hasta conseguirlo porque no son números. Eva Jaular y su niña deberán ser las últimas", ha concluido Bolado.